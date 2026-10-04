무크 '민족혼' 창간사

AD

지금 우리 민족은 민족 역량 자체를 시험 당하고 있는 일대 시련기에 처해 있다고 하겠다. 반세기에 이르는 분단의 고정화와 이로 인한 민족 동질서의 희석, 첨예한 대립으로 인한 민족 역량의 내부적 연소, 비정상적 관계하에서 이루어지고 있는 왜곡된 성장 등이 이 위기를 가중시키고 있다. 빈부의 격차나 지역적 불균형과 함께 만연된 각종 부조리를 민족 내부의 문제로 파악하려 하지 않고 이를 민족을 파탄시키는 도식으로 견강부회하는 분열적 시도 역시 만만찮게 일어나고 있다. 오래동안 습성화된 사대 지향적이고 무의식적인 외세 추종에 대한 반발이나 저항이 절대로 있어야 한다.



사실 인습화된 무의식적인 외세 추종 그 자체가 결코 가볍게 볼 수 없는 반민족적이고 민족 파괴적인 것이다. 우리의 일상생활은 물론이요, 정치, 사회, 문화에 이르기까지 골수에 스며든 치명적 병균이 바로 이것이라 하겠다. 과학과 기술의 이전, 외래문화의 유입과 자본의 도입, 이 모두가 우리에게 필요한 것이며 꼭 있어야 하는 것들이다. 그러나 외래문화의 도입이나 유입이 바로 외세에 영합하는 것이 되어서는 안 된다. 우리를 살찌우고 더욱 자라게 하는 유입이 되어야 하는 것이지 우리를 버리고 그것이 추종하는 것이어서는 안 된다는 것이다. 나아가 이 문제가 먹고 사는 경제문제에 결부될 때 그 심각성은 더욱 커지는 것이다.



우리가 안고 있는 문제는 우리가 풀어야 할 우리의 문제이다. 민족의 위기는 민족이 함께 극복해야 하는 것이다.



모든 문제를 민족이라는 큰 테두리 안에서 우리의 문제로 인식하고 민족이라는 '우리'를 파괴하지 않는 대전제 하에서 해결해야 한다. 결단코 민족 분열과 민족 파괴를 자초하는 논리를 적응해서는 안 되는 것이다. 이러한 분열과 대결의 논리 그 자체가 맹목적 외세 추종적인 사고이며 행위인 것이다.



이러한 민족적 위기에 대처하는 일은 이 위기를 냉정하게 직시하고 그 본질을 정확히 파악하는 일에서 출발해야 한다. 그리고 눈앞의 위기를 넘어서 민족의 꿈과 이상의 실현을 확실 하는 믿음으로부터 비롯 되어야 한다.



민족의 꿈과 이상을 믿는 작은 사람들이 낟알 같은 노력들을 담아보려는 적은 마음들이 모여 이 책을 엮었다. 드러내 놓기에는 다소 부끄러운 책이지만 우리 민족의 존엄성과 자긍심을 더 높이며 아울러 모든 구민 스스로 자존적 자세를 확립시키는데 도움이 될 수 있기를 바라는 마음으로 감히 세상에 내 놓기로 했다.(후략)

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"우리 주변에 평배해 있는 외세에 의존하려는 사대사상과 식민시대의 잔재를 청산하고 올바른 민족사와 독창적인 민족문화를 널리 알림으로써 우리를 가슴에 민족의 얼이 솟게 하려 한다."는 목표로 무크 <민족혼>이 1984년 8월 창간되었다.발행인 김년균, 편집위원 이만근(위원장)·구윤서·맹태균·박인주·이광명, 발행처 도서출판 친우다.창간호는 특집 '민족혼 탐구', 김파 시인 인터뷰, 논단 '풍류도서관', '한국의 도교사상', ''한'사상과 통일이념', 시 '일본 지식인에게 권고함', '선조들의 국토관', '고대에서 조선시대까지의 한국 도시 상', '풍수침략과 연구시론' 등이 실렸다.민족혼 발간위원회 명의의 창간사 중후반이다.