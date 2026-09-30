"김승원 통해 청탁 명백"... 제넨셀 설립자 강세찬 징역 4년 법정구속

큰사진보기 ▲강세찬 제넨셀 창업자. 2026-09-15. ⓒ 유성호 관련사진보기

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김승원 더불어민주당 의원을 통한 식품의약품안전처 임상시험 청탁 의혹에 연루된 제넨셀 설립자 강세찬씨가 항소심 판결에서 징역 4년을 선고받고 법정구속됐다.30일 오후 서울고등법원 형사7부(재판장 구회근 부장판사)는 강씨 사건 항소심 판결 선고에서 1심 판결 중에 유죄 부분과 범죄수익은닉 혐의 무죄 부분을 파기하고 강씨에게 징역 4년과 벌금 4000만 원을 선고했다. 재판부는 "피고인에게 구속의 필요성이 있다"며 강씨를 법정구속했다.특히 1심에서 무죄로 판단했던 임상시험 승인 청탁 관련 범죄수익은닉 혐의가 유죄로 뒤집혔다. 항소심 재판부는 강씨가 김승원 의원을 통해 식약처장에게 임상시험 관련 청탁을 하고 그 대가로 6억 원을 지급했으며, 이 돈을 전환사채(CB) 인수대금 형식으로 지급해 정상적인 거래인 것처럼 가장했다고 판단했다.이날 판결에서 가장 주목받은 부분은 '김승원 식약처 청탁 의혹'과 관련한 범죄수익은닉 혐의에 대한 항소심의 판단이다.1심은 강씨 측이 사업가 양수진씨를 거쳐 김 의원에게 식약처의 임상시험 관련 업무를 신속하게 처리해 달라는 요청을 전달한 사실은 인정했다. 그러나 이러한 연락만으로 정상적인 임상시험 승인 절차를 생략하거나 다른 업체보다 제넨셀을 우선적으로 검토해 달라는 청탁이었다고 단정하기 어렵다고 판단했다.제넨셀이 양씨 측 회사가 발행한 전환사채 6억 원어치를 인수한 거래에 대해서도 마찬가지였다. 검찰은 이 돈이 임상시험 승인 알선의 대가라고 주장했지만, 1심은 강씨와 양씨가 이전부터 사업과 투자 문제를 논의해 온 점 등을 근거로 범죄수익은닉 혐의를 무죄로 판단했다.항소심 재판부는 이 같은 1심 판단을 뒤집었다. 항소심은 "피고인이 김승원을 통해 식약처장에게 임상시험에 대한 청탁을 한 것이 명백하고, 그 대가로 6억 원이 지급된 것으로 보인다"는 취지로 판단했다. 강씨가 양씨 측 회사의 전환사채를 인수하는 형식으로 6억 원을 지급한 것 역시 알선 대가로 지급한 돈을 정당하게 취득한 것처럼 가장한 행위라고 봤다.다만 해당 회사 주식의 가치가 사실상 '0원'이었다는 검찰 주장까지 받아들이지는 않았다. 재판부는 공시된 평가자료 등을 근거로 해당 주식에 일정한 경제적 가치가 있었다고 판단했다. 그럼에도 정상적인 투자 부분과 알선 대가를 명확하게 구분하기 어렵다고 보고 범죄수익은닉 혐의를 유죄로 인정했다.이번 항소심 판단은 김승원 의원이 법무부 장관 후보자에서 물러난 지 11일 만에 나왔다. 김 의원은 지난 15일 법무부 장관 인사청문회에서 제넨셀 신약 임상시험 청탁 의혹을 두고 "돌이켜 보면 후회한다. 가슴 아프게 생각하고 있다"라고 말하면서도 부정한 청탁이 아니었다고 강조했다.항소심은 양형에서도 강씨의 책임을 무겁게 판단했다. 재판부는 강씨가 코로나19 치료제를 추진하는 과정에서 동물실험에 관한 거짓 내용을 기재하고 부작용 등을 의도적으로 누락한 자료를 제출해 특허를 취득하고 식약처 임상시험 승인을 받거나 관련 심사업무를 방해했다고 지적했다.여기에 김 의원을 통한 임상시험 승인 알선의 대가로 6억 원을 지급하면서 정상적인 거래인 것처럼 가장한 행위, 회사에 손해를 입힌 범행과 미공개 중요정보를 전달해 주식거래에 이용하도록 한 행위 등도 양형에 반영했다. 이 과정에서 제넨셀 관련 주식을 매수한 다수 투자자가 피해를 입었다는 점도 지적했다.재판부는 강씨가 대학교수로 고도의 전문지식과 기술을 보유한 만큼 이를 상업적으로 활용하는 과정에서도 높은 수준의 학문적 책임과 주의가 요구된다고 지적했다. 그럼에도 신속한 임상시험 승인을 위해 허위자료를 제출하는 등 위계 행위를 했다며 "비난 가능성이 크다"고 판단했다.범행 동기에 대해서도 재판부는 코로나19라는 국가적 재난 상황에서 제넨셀의 신약 성공 가능성을 부풀리고, 이를 통해 보유 주식을 높은 가격에 매도해 이익을 취하려는 목적이 있었다는 취지로 판단했다.한편 강씨와 양수진씨는 이 사건과 별도로 김 의원을 통해 식약처에 임상시험 승인의 신속 처리를 요청하고, 그 대가로 후원금 500만 원을 주기로 한 혐의(뇌물공여약속) 등으로 서울서부지방법원에서 재판을 받고 있다.