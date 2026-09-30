73년 철조망 걷어내고 '평화랑 뒹굴자'

큰사진보기 ▲녹슨 철조망을 걷어내고 민통선 해제를 소망하는 축제 2016 평화랑 뒹굴자를 생명평화미술행동을 초대해 철책선 앞에서 한다. ⓒ 평화마을짓자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전쟁때 끊긴 철로가 보이는 경의선 철교앞 임진각에서 평화랑 뒹굴자 두번째날인 10일 생명평화미술행동을 한다. ⓒ 노현기 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화랑 뒹굴자 두번째날 생명평화미술행동을 하는 임진각 끊긴 경의선 철교 앞에는 고향 갈 날을 기다리는 평화의 쌍둥이 소녀상이 있다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"파주에 몇 번 가서 임진강과 그곳에 사는 독수리, 재두루미 같은 귀한 생명들을 봤다. 한가운데 철조망이 쳐 있는 곳을 흐르는 임진강이 생명들을 품고 있는 파주에 생명평화미술행동이 오고 싶었지만 장소 섭외 같은 실무를 해줄 현지 작가들을 만나지 못했다. 이번에 평화랑 뒹굴자를 준비하는 분들과 연결돼 전국의 작가들 16명이 같이 오게 됐다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 고양신문에도 실립니다.전쟁과 분단시대 희생된 넋을 위로하는 상여행렬을 하고 진혼굿을 하는 임진강생명평화축제를 하기를 꿈을 꿉니다.

철조망을 걷어내고 민통선 전면해제를 염원하는 축제 '평화랑 뒹굴자'를 파주 민통선 일대 철책선 앞에서 오는 10월 9일부터 10일까지 연다. 축제 뒤에는 생명평화미술행동 작가들 그림을 전시한다.평화마을짓자, 어린이어깨동무, 파주농민회가 생명평화미술행동을 초대한 이번 축제 '평화랑 뒹굴자'는 분단의 경계를 생명과 평화의 자리로 바꾸기 위한 자리이다. 생명평화미술행동 소속 전국 작가들이 파주 시민들과 만나 주민들과 만나 퍼포먼스와 전시, 몸짓과 소리로 평화의 염원하는 축제이다.남북 양쪽에서 서로를 향해 방송을 틀고 대북전단과 오물풍선이 오가던 2024년 '평화랑 뒹굴자'는 정태춘, 임진택, 신형원 등 유명 문화예술인들을 초청해 2024년 8월 14일 임진각 쌍둥이 소녀상 앞에서 기림의 날 행사를 한 뒤 정태춘, 임진택, 신형원, 이날치 밴드를 초청해 1박 2일 동안 놀면서 시작했다. 그뒤 마을공동체를 일구고 있는 '평화마을 짓자'가 해마다 가을에 열었는데 올해는 파주농민회와 어린이어깨동무가 공동주최한다.'민통선 해제, 철조망 걷어내기'라는 주제로 하는 올해 '평화랑 뒹굴자'는 생명을 죽이고 평화를 위협하는 곳을 찾아가 만장 형태의 작품을 들고, 행동과 전시를 하는 '생명평화미술행동'을 초대해 더 풍성한 축제를 준비하고 있다.첫째 날인 10월 9일은 임진강 파주구간 제일 북쪽 다리인 리비교 역사문화공원에서 생명평화미술행동을 한 후 적성면 식현리 '평화마을 짓자' 공동밭에서 평화공연과 명상, 풀요리를 나누는 축제를 연다.둘째 날인 10일은 경의선 끊긴 철교 앞에 고향에 갈 날을 기다리는 소녀가 앉아있는 쌍둥이 평화의 소녀상 주변에서 미술행동을 한다. 이어 11일부터 22일까지 파평 장파리에 있는 옛 미군부대클럽 '라스트찬스'에서 미술행동에 사용한 작품 전시를 한다. '라스트 찬스'는 미8군 클럽으로 가수 조용필이 공연했던 곳인데 클럽의 원래 모습이 그대로 보존돼 문화공간으로 사용하고 있다.이번 생명평화미술행동을 하는 장소들은 모두 전쟁과 분단의 상처를 간직한 유적지들이다. 리비교는 한국전쟁 때 군 이동과 보급용으로 미군이 53년 7월 완공한 다리로, 전사한 미군 조지 D. 리비 중사를 기리기 위해 '리비교'라고 이름 붙였다.민간인통제구역을 한국군이 관할하면서 조금 더 남서쪽에 있는 '전진교'와 쌍으로 '북진교'라고 관할 25사단이 이름지었지만 군 빼놓고는 아무도 북진교라고 부르지 않는다. 지금은 민간인통제구역 북쪽에서 농사짓는 농민들이 출퇴근하는 다리이다.평화마을 짓자 밭은 도시에 살다가 평화를 꿈꾸는 공동체마을을 일구는 사람들이 다 같이 친환경 농사를 짓는 밭이다.'어린이어깨동무'는 1996년 설립이후 남과 북의 어린이들이 평화롭게 자라 날 수 있도록 대북 인도적 지원 활동과 평화교육문화활동을 펼치는 비영리민간단체이다. 한편 이번 평화랑 뒹굴자에 생명평화미술행동이 파주 민통선 철책선 앞으로 오는데 다리 노릇을 한 인천 성효숙 화백은 말했다.민통선 철책선 앞에서 평화랑 뒹굴기 위해 오는 작가들은 고근호, 김재석, 김진열, 김희련, 박건, 박성우, 박태규, 서진선, 서혜경, 성냥불, 성효숙, 전상보, 전정호, 전혜옥, 홍성담, 홍성민 등 16명이다. 이제 73년된 철조망을 걷어내고 평화랑 뒹굴자.