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26.09.30 15:39최종 업데이트 26.09.30 15:39

여주시, 경로당에 주 2회 반찬 배달

'행복밥상' 10월 시범운영... 자활센터·시니어클럽과 협약... 고기·나물·김치 등 3종 이상 제공

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경기 여주시가 ‘행복밥상’ 사업을 오는 10월 10일부터 시범운영에 들어간다
경기 여주시가 ‘행복밥상’ 사업을 오는 10월 10일부터 시범운영에 들어간다 ⓒ 박정훈

경기 여주시가 경로당 어르신들에게 주 2회 반찬을 제공하는 '행복밥상' 사업을 오는 10월부터 시범 운영한다. 여주시는 지난 28일 여주지역자활센터, 여주시니어클럽과 행복밥상 시범사업의 안정적인 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

행복밥상은 경로당을 이용하는 어르신들의 식생활을 지원하고 경로당 내 공동 식사를 활성화하기 위해 마련됐다. 사업이 시작되면 대상 경로당에는 고기류와 나물류, 김치류 등을 포함한 3종 이상의 반찬이 주 2회 정기적으로 제공된다.

반찬 조리부터 포장·배송까지는 여주지역자활센터와 여주시니어클럽이 맡는다. 두 기관은 각각 배정된 지역의 경로당에 반찬을 공급하는 한편 운영 인력 관리와 위생·안전관리, 사업 실적 보고 및 정산도 담당한다. 여주시는 사업을 총괄하면서 예산 지원과 대상 경로당 관리, 운영 상황 점검 및 성과평가를 맡는다.

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시는 오는 10월부터 12월까지 3개월간 시범사업을 진행한 뒤 운영 과정에서 나타난 문제점을 보완해 내년부터 본격적으로 사업을 시행할 계획이다. 이번 사업은 단순히 반찬을 제공하는 데 그치지 않고 경로당에서 어르신들이 함께 식사할 수 있는 환경을 조성하는 데 초점이 맞춰졌다.

이충우 여주시장은 "행복밥상은 어르신의 식사를 돕는 데서 나아가 경로당에 함께 모여 식사하는 즐거움을 되찾아 드리기 위한 사업"이라고 말했다.

#여주시

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