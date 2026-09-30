장윤기 재판부 "여고생 결박 목적 케이블타이? 증명 안돼"

큰사진보기 ▲장윤기 차량 조수석 수납함에서 지퍼백에 담긴 상태로 발견된 케이블타이. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광주지방검찰청 ⓒ 안현주 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주지방법원 ⓒ 안현주 관련사진보기

여고생 살해 피고인 장윤기(23)에 대해 1심 재판부가 무기징역을 선고하면서도, 검찰과 일부 언론이 '납치' '결박' 계획의 핵심 증거로 지목한 '케이블타이'에 대해선 몰수를 명하지 않아 주목된다.지난 7월 검찰 보완수사권 폐지 국면에서 검찰과 일부 언론은 지난 5월 5일 사건 발생 직후 경찰 수사팀이 차량 속 케이블타이를 촬영하고도 압수하지 않은 데 대해 '경찰 가족 봐주기 수사' 정황이라며 집중 부각한 바 있다.그러나 1심 재판부 판단은 검찰과 달랐다.광주지방법원 형사13부(재판장 이정호)는 30일 장윤기에 대해 강간 목적 등 살인 혐의를 유죄로 판단해 무기징역을 선고하면서도 검찰의 몰수 요청은 배척했다.장윤기는 재판 초기부터 '강간 목적' 살인 등 혐의는 모두 인정하면서도 케이블타이에 대해선 입장을 달리했다. 지난해 12월 컴퓨터를 구입하며 함께 산 뒤 차량에 뒀을 뿐 살인이나 납치 등 범행에 사용할 목적으로 준비한 게 아니라는 취지였다.반면 검찰은 공소사실을 재판 도중 변경하면서 "케이블타이로 피해자 손과 발을 묶고 차에 태워 납치하는 계획을 했다"며 케이블타이 몰수 필요성을 강조했다.이에 대해 재판부는 몰수 역시 증거에 의해 인정돼야 한다고 전제한 뒤, 이 사건 범행 당시 장윤기 차량 조수석 수납함에 케이블타이가 담긴 지퍼백이 놓인 사실은 인정했다. 그러나 이를 범행 도구로 사용하려고 가지고 있었다고 볼 객관적 증거는 없다고 선을 그었다.장윤기 측 주장대로 지난해 말 구입한 뒤 차량에 계속 있었던 것으로 보일 뿐 범행에 사용하려고 인정할 만한 사정이 확인되지 않았다는 것이다.특히 장윤기가 피해 여고생을 미행하다가 범행이 용이한 장소에 차량을 세운 뒤 뒷좌석 문까지 열어두는 치밀함을 보였는데도, 케이블타이 일부를 묶음에서 따로 빼내 자신의 옷 주머니 또는 열어둔 차량 뒷좌석 문 수납공간에 넣어주는 등 별도 행동은 하지 않았다는 점도 짚었다.나아가 여고생 살해 이틀 전 이주여성을 성폭행하는 과정에서도 케이블타이를 꺼내 사용하거나 휴대하지도 않았다는 점도 언급했다. 재판부는 그러면서 컴퓨터 전선 정리 용도로 사용했다는 장윤기 측 주장의 신빙성과 별개로 검사가 제출한 증거만으로는 증명이 충분하지 않다고 덧붙였다.재판부는 "강간 등 살인죄 유죄 판단과 별개로 여고생을 제압한 다음 뒷좌석에 싣고 손과 발을 케이블타이로 묶으려 했다는 부분은 증명됐다고 보기 어렵다"며 "따라서 이 사건 케이블타이 몰수는 명하지 않는다"고 밝혔다.이어 "범죄 사실도 흉기로 피해 여고생을 위협해 차 뒷좌석에 싣고 운전해 가는 방법으로 피해자를 납치할 계획을 했다는 것으로 법원이 직권으로 인정한다"고 덧붙였다.1심 재판부가 장윤기 차량 속 케이블타이에 대해 범행과의 연관성 증명이 부족하다며 선을 그으면서, 이 판단이 '장윤기 봐주기 수사' 의혹으로 기소된 경찰관 재판에도 영향을 줄 지 주목된다.당시 광주 광산경찰서 수사팀장 박 아무개(57) 경감은 증거인멸교사·증거인멸방조·증거은닉방조·공무상비밀누설 등 혐의로 구속기소돼 자신의 팀원 김 아무개(41) 경사와 함께 재판을 받고 있다.박 경감 측은 이달 14일 열린 첫 재판에서 장윤기 차량 압수수색 영상 삭제 지시를 제외한 나머지 검찰의 공소사실은 모두 부인했다.해당 영상 삭제를 부하 직원에게 지시한 혐의와 관련해서도 케이블타이 촬영 영상을 없애 장윤기의 범행을 은폐하려는 목적이 아니라, 7월 들어 시작된 언론 보도로 인해 내부 징계와 문책이 두려웠기 때문이라고 주장했다. 당시로선 증거로 생각하지도 못했다고도 했다.또 "장윤기의 범행을 은폐하거나 봐주기 수사를 위해서였다면, 검찰 송치 서류(수사보고서)에 장윤기의 범행과 관련한 성적 목적 수사 상황을 기록할 이유가 없다"고 했다.다만, 10일이라는 구속수사 기간 내에 단순 살인보다 무거운 죄(강간 목적 살인)를 적용해 송치하지 못한 점에 대해서는 고인이 된 여고생과 유족에게 죄송하다고 밝혔다.