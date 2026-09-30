천안 화재사건 필리핀 유가족 "죽은 형은 우리가족의 희망이었다"

큰사진보기 ▲대원산업중대재해피해자가족지원 모임은 30일 오전 10시 30분 고용노동부 천안지청 앞에서 기자회견을 열었다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 천안에 마련된 필리핀 노동자 고 조이 칸토씨의 빈소 ⓒ 김다빈 제공 관련사진보기

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지난 8월 말 충남 천안시에서 발생한 대원산업 화재 사고와 관련해 화재로 사망한 외국인 노동자 가족과 시민사회 단체들이 당국에 신속한 조사를 촉구하고 나섰다.앞서 지난 8월 28일 오전 11시 44분경 충남 천안시 동남구 대원산업 공장 9층 우지정제타워에서 폭발을 동반한 화재가 발생했다. 이날 사고로 필리핀 이주노동자 조이 칸토(47세)·제스라엘 퀸토 로세림(24세)씨와 여성노동자(70대, 급식실 조리원)이 목숨을 잃었다. 사고 직후 충남경찰청은 업무상과실치사상 혐의로 대원산업 관계자 3명을 입건했다.사건이 발생한지 20여일 만인 지난 20일 필리핀 유가족들이 한국에 입국했다. 하지만 사건 조사 내용은 유가족들에게 공유되지 않고 있는 것으로 전해졌다. 고 조이 칸토씨의 빈소는 천안삼거리국화원장례식장에 마련됐다. 빈소는 필리핀 유가족들과 시민사회단체 관계자들이 지키고 있다.우삼열 아산이주노동자센터 소장은 "사건이 한달이 지났지만 유가족들은 사건의 실체에 대해 전혀 듣지 못하고 있다. 유가족들은 상당히 힘들어하고 궁금해 하고 있다. 유가족들은 빈소를 지키며 (책임 있는) 답변을 기다리고 있다"고 전했다.이런 가운데, 대원산업중대재해피해자가족지원 모임은 30일 오전 10시 30분 고용노동부 천안지청 앞에서 기자회견을 열고 "사고가 발생한지 어느덧 한달이 지났다"라며 "충남경찰청, 소방당국, 국립과학수사연구원, 고용노동부, 산업안전보건 공단 등 5개 기관이 합동 감식을 진행했지만 아직 조사 결과가 나오지 않고 있다. 한국에 입국한 피해자 가족들은 사고에 대한 설명을 한마디도 듣지 못한 채 빈소를 지키고 있다"고 지적했다.이날 기자회견에 참석한 고 조이 칸토씨의 동생 렉시발 칸토씨는 "우리 형 조이는 지난 2017년 한국에 왔다. 꿈이 많던 사람이고, 우리 가족의 희망이었다"라며 "하루빨리 형의 시신을 고향으로 모셔가고 싶다. 사건이 공정하게 조사되길 원한다. 이런 일이 다시 반복되지 않기를 바란다"라고 호소했다.하동연 민주노총 세종충남지역 본부장은 "사고가 발생한지 한달이 지났다. 하지만 필리핀에서 어렵게 입국한 유가족들에게도 조사 내용을 공유하지 않고 있다. 중대재해 발생 후 유족이 입국하는 과정은 정말 어렵다"라며 고용노동부는 유족에게 조사상황을 적극적으로 설명해야 한다고 주장했다.관련해 충남경찰청 관계자는 최근 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "작은 사고가 아니다. 수사 결과가 나오기 전에 유가족들에게 상황을 설명하는 데는 어려움이 있다. 수사 초기라서 (유가족들과) 많은 이야기를 나누기 어려운 점 양해 부탁드린다"라고 밝힌 바 있다.