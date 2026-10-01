향토유산 관리에 어려움 겪는 지역의 현실

이 글은 문경시 문화예술과장, 문화예술회관장, 가은읍장 등을 역임하며 26년간 지역 문화 행정 현장에서 겪은 생생한 경험을 바탕으로 작성한 기획 연재입니다. 지방 소멸 시대, 우리 역사 자원을 지켜낼 대안 찾기에 독자 여러분의 많은 관심과 응원 부탁드립니다.

큰사진보기 ▲2월 26일 오전 서울 용산구 국립중앙박물관 입구에 개학을 앞두고 부모와 함께 온 학생들과 시민들이 길게 줄을 서서 대기하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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