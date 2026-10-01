광주광역시장애인종합복지관, 첫'사회복지 AI 컨퍼런스' 성료

큰사진보기 ▲2026 사회복지 AI컨퍼런스 현장전남광주통합특별시청 광주청사 3층 대회의실에서열린 2026 사회복지 AI컨퍼런스 ⓒ 광주광역시장애인종합복지관 관련사진보기

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1일 전남광주통합특별시청 광주청사 3층 대회의실에서 '2026 사회복지 AI컨퍼런스'가 열렸다.이번 행사는 광주광역시장애인종합복지관이 처음 마련한 사회복지 AI 컨퍼런스로, 기술 자체를 소개하는 자리를 넘어 변화하는 환경 속에서 복지서비스가 어떤 질문을 던져야 하는지 살펴보고 실제 기관에서 적용할 수 있는 방향을 함께 모색하기 위해 기획됐다.특히 일선 기관의 인공지능 활용 경험과 업무혁신 사례를 나누고, 종사자가 체감하는 과제를 정책 논의까지 연결한다는 점에서 의미가 크다. 이날 행사에는 지역 내 사회복지 유관기관 종사자 400여 명이 참석한 가운데 오후 2시부터 5시까지 진행됐다.첫 순서는 방대욱 다음세대재단 대표이사가 맡았다. 'AI가 답하는 시대, 사회복지는 무엇을 물을 것인가?'를 주제로 기술 변화 속에서 놓치지 않아야 할 가치와 관점을 짚었다. 이어 김종원 소셜프리즘 대표가 '지속 가능한 사회복지현장의 AI 도입'을 통해 조직에 필요한 기반과 전환 방향을 소개했다.실제 운영 경험도 공유됐다. 정수홍 부민노인복지관 관장은 'AX로 이끄는 새로운 조직문화'를 발표했으며, 나승현 동행빌리지 사회재활교사는 '우리 기관의 맞춤형 업무자동화 도구'를 사례로 제시했다.마지막에는 지역 의원과 발표자가 함께하는 토크세션이 진행됐다. 사전에 온라인으로 접수한 사회복지현장의 의견을 바탕으로 필요한 지원체계와 제도적 과제를 논의했으며, 수렴된 의견은 안평환 전남광주통합특별시의원에게 전달됐다.행사는 광주광역시장애인종합복지관, 전남광주통합특별시의회 안평환 의원실, 전남대학교 앵커사업단, 광주광역시사회복지사협회, 북구지역사회보장협의체가 공동 주최하고 광주광역시장애인종합복지관이 주관했다.광주광역시장애인종합복지관 장길상 관장은 "인공지능을 사용할 것인지 여부를 고민하는 단계를 넘어 이제는 사회복지의 가치와 실천에 어떻게 접목할지를 고민해야 할 시점"이라며 "이번 자리가 각 기관의 경험을 연결하고, 종사자의 고민이 구체적인 변화와 제안으로 이어지는 출발점이 되길 바란다"고 말했다. 이어 "처음 마련한 행사인 만큼 일방적인 강의보다 실제 적용 사례와 질문을 중심에 두었다"며 "지역 복지기관 관계자들이 새로운 가능성을 발견하고 서로의 경험을 나누는 계기가 되길 기대한다"고 덧붙였다.