순천만에서 배운 교훈... 서산 가로림만이 준비하는 내일

큰사진보기 ▲붉은 꽃과 노란 국화, 단풍 든 가로수가 어우러진 순천만국가정원의 가을. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲가로림만의 바다와 갯벌, 숲과 마을이 어우러진 풍경. 이곳은 점박이물범을 비롯한 다양한 해양생물의 터전이자 주민들의 삶터다. ⓒ 권경숙 서산태안환경교육센터장 관련사진보기

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큰사진보기 ▲순천만 습지의 갈대밭 사이로 물길이 굽이친다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲순천만국가정원 연못에 가을 하늘과 나무가 비친다. ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

붉은 꽃과 노란 국화가 물결처럼 이어지고, 그 옆으로 단풍 든 가로수가 길을 낸다. 2년 전 가을, 기자가 순천만국가정원에서 담은 풍경이다. 충남 서산시는 가로림만의 바다와 갯벌 곁에서도 정원을 걷는 날을 그리고 있다.그 구상의 바탕에는 이 바다를 지켜온 사람들이 있다. 갯벌에 기대어 살아온 어민과 주민, 생태적 가치를 알려온 환경단체와 여러 기관, 보전의 제도적 기반을 마련하려 애써온 행정이다. 이러한 노력이 쌓여 가로림만의 서산갯벌은 세계자연유산 '한국의 갯벌'의 일부로 이름을 올렸다. 2년 전 순천만을 찾았을 때만 해도 추진 중이던 목표였다.이제 서산시는 그 위에 다음 걸음을 준비하고 있다. 가로림만 국가해양생태공원을 추진하고 연안에는 정원을 조성해, 바다와 육지를 함께 둘러보며 머무는 공간을 만들겠다는 구상이다.2024년 11월 14일부터 1박 2일 동안 기자는 서산시의회 의정소식 편집자문위원회와 함께 순천만 습지와 국가정원을 찾았다. 자연을 지키는 일과 사람을 부르는 일이 어떻게 함께 갈 수 있는지 살피고, 가로림만의 보전과 이용 방안을 찾기 위한 방문이었다.순천만 습지에서는 넓은 갈대밭 사이로 물길이 굽이쳤다. 평일인데도 데크길에는 사진을 찍는 방문객이 이어졌다. 국가정원에는 꽃과 단풍 든 나무가 어우러졌고, 연못에는 가을 하늘이 비쳤다.당시 만난 정원 운영 관계자는 연간 입장료 수입이 100억 원을 넘는다고 설명했다. 습지 보전을 위한 시설비로는 해마다 약 20억 원이 들지만, 일부 관리 작업은 마을 어르신들의 노인일자리 사업으로 진행하고 흑두루미 먹이 주기는 마을 영농단에 맡기고 있었다. 국가정원팀장은 정원 조성 이후 방문객과 숙박시설, 음식점이 늘며 도시가 활기를 띠게 됐다고 말했다.눈길을 끈 것은 화려한 꽃밭만이 아니었다. 자연을 돌보는 일에 주민이 참여하고, 방문객의 발걸음이 지역경제로 이어지는 방식이었다.순천만에 갈대 습지가 있다면 가로림만에는 탁 트인 바다와 드넓은 갯벌이 있다. 서산시도 순천만을 참고하되 그대로 옮겨오지는 않겠다는 입장이다. 바다와 맞닿은 육지의 특성을 살리고, 한곳에 시설을 모으기보다 연안의 여러 공간을 단계적으로 활용하는 방안을 구상하고 있다.서산시 미래전략실 국가정원TF팀 관계자는 9월 30일 <서산시대>와의 통화에서 국가해양생태공원과 국가정원을 "별개의 사업이지만 같은 공간에 입히려고 하는 거다"라고 설명했다. 해양생태공원과 연안 정원을 연결해 "바다와 육지를 같이 즐길 수 있는 그런 공간"을 만들겠다는 것이다. 두 사업은 이름이 비슷하지만 추진 근거와 소관 부처가 다르다.시의 설명에 따르면 국가해양생태공원은 처음 '해양정원'이라는 가칭으로 구상해 해양수산부에 제안한 사업이다. 이후 관련 법에 국가해양생태공원의 명칭과 지정 근거가 마련되면서 지금의 이름을 쓰게 됐다. 해양수산부는 국가해양생태공원 추진전략에서 가로림만을 점박이물범이 서식하는 등 해양생물 다양성이 뛰어난 지역으로 소개했다. 해양자원의 보전과 지속 가능한 이용을 함께 모색하는 사업이다.이와 별도로 추진하는 연안 정원은 산림청 소관이다. 지방정원을 조성·운영하면서 요건을 갖춰 장기적으로 국가정원 지정을 추진한다는 방향이다. '서산 국가정원'은 이미 지정받은 지위가 아니라 앞으로 이루려는 목표인 셈이다.시는 가로림만에 적용할 수 있는 여러 부처의 사업을 각각 추진하되 공간적으로 연결할 계획이다. 국가정원TF팀은 이러한 사업을 모으고 연계하는 역할을 맡고 있다.국가해양생태공원 조성사업은 충남도를 중심으로 서산시와 태안군이 함께 사업안을 마련하고 있다. 한 바다를 나눠 품은 두 지자체가 함께 추진하는 사업이다.시 관계자가 밝힌 예비타당성조사 재신청안 규모는 약 1300억 원이다. 확보된 예산이 아니라 현재 준비 중인 사업안의 규모다. 올해 말까지 예타 대상사업으로 신청하고, 대상에 선정되면 2027년부터 타당성조사를 받는 것이 목표다.연안 정원은 팔봉면 시유지에서 첫걸음을 뗄 계획이다. 시가 보유한 부지를 우선 활용하고, 추가로 조성할 수 있는 공간을 찾아 단계적으로 넓혀가겠다는 구상이다. 넓은 연안을 한꺼번에 바꾸기보다 여건이 갖춰진 곳부터 정원을 이어가겠다는 것이다.시 관계자는 관련 부처에 사업 여건을 설명하며 필요한 재원을 확보할 준비를 하고 있다며 "그 가능성을 현실로 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.구상이 현실이 되기까지 풀어야 할 과제도 남아 있다. 해양생태공원은 예타를 거쳐야 하고, 정원은 조성 재원을 마련해야 한다. 사업별 시설과 운영계획도 구체화해야 한다.그 과정에서 놓치지 말아야 할 것은 가로림만이 지닌 본래의 가치다. 세계유산으로 인정받은 갯벌과 물범의 서식지를 지키면서 방문객을 맞는 방법, 관광의 활력이 주민의 삶에도 보탬이 되는 방법을 계획에 담아야 한다. 체계적인 생태조사와 주민과의 꾸준한 소통이 필요한 이유다.시 관계자도 행정 주도로만 추진할 수는 없다며 어촌계와 관련 단체·기관이 참여해 필요한 사항과 보완할 점을 논의해야 한다고 말했다. 오랫동안 바다를 살피고 갯벌에서 살아온 이들의 경험이 계획을 세우는 단계부터 반영될 수 있도록 참여의 자리를 마련하는 일이 중요하다.순천만에서 보았던 풍경을 가로림만에 그대로 옮길 수는 없다. 대신 이곳에는 이곳의 바다와 갯벌, 마을과 사람들이 있다. 그 고유한 풍경을 지키면서 오래 머물고 싶은 공간을 만드는 것이 서산이 찾아갈 길이다.바다를 보고 정원을 걷는 풍경은 아직 완성되지 않았다. 그러나 그 바탕은 가로림만을 아끼는 사람들이 오랫동안 함께 다져왔다. 이들이 지켜온 바다가 다음 세대의 삶터이자 쉼터로 이어질 수 있도록, 지역의 노력에 국가의 관심과 뒷받침이 더해지기를 기대한다.