용인 반도체 산단 상생 요구, 광주 시민사회로 확산

큰사진보기 ▲‘용인 반도체 산단 광주시 상생발전 범시민연대’는 29일 상생발전 촉구 공동성명서를 채택했 ⓒ 박정훈 관련사진보기

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용인 반도체 국가산업단지 조성을 둘러싼 경기 광주시의 상생대책 요구가 지역 시민사회 전반으로 확산하고 있다. '용인 반도체 산단 광주시 상생발전 범시민연대'는 29일 광주시청 순암홀에서 사회단체 연대회의를 열고 용인 반도체 산업단지 조성에 따른 광주시 상생발전을 촉구하는 공동성명서를 채택했다.이날 회의에는 대한노인회 광주시지회를 비롯한 60여 개 사회단체 대표 등 100여 명이 참석했다. 참석자들은 용인 반도체 산단 조성에 따른 광주시의 역할과 부담, 지역 발전 방안을 공유하고 정부 등을 상대로 공동 대응하기로 뜻을 모았다. 범시민연대는 용인 반도체 산업단지 조성 자체에는 찬성하면서도 국가 전략사업 추진 과정에서 광주시가 부담만 떠안는 구조가 돼서는 안 된다는 입장이다.특히 용인 반도체 산단에 공급될 공업용수 관로가 광주시를 통과하는 만큼 이를 단순한 기반시설 제공 문제로 볼 것이 아니라 산업과 교통, 주거 등 광주시의 장기 발전계획과 연계해야 한다고 주장하고 있다.범시민연대는 공동성명서를 통해 △광주시의 실질적인 상생협력 지역 인정 △반도체 배후도시 육성 △반도체 소재·부품·장비 국가산업단지 조성 △팔당 상수원 보호에 따른 국가 차원의 지원 △중첩규제 개선 및 한시적 규제 완화·특례 △광역교통망과 생활SOC 확충 △판교·광주·용인·이천 반도체 상생벨트 구축 △상시적인 상생협력체계 구축 등 8개 사항을 요구했다.이 가운데 눈에 띄는 대목은 광주지역에 반도체 소재·부품·장비 국가산업단지를 조성해 달라는 요구다. 단순한 보상이나 재정 지원을 넘어 광주를 용인·이천의 반도체 생산기능과 연계된 산업 거점으로 육성해 달라는 것으로, 국가산단 입지가 현행 규제로 어렵다면 국가전략사업 차원에서 한시적인 규제 완화나 특례를 마련해야 한다는 주장도 담겼다.광주시는 팔당 상수원 보호 등을 이유로 자연보전권역과 수변구역 등 각종 규제를 받아왔다. 범시민연대는 이 같은 규제로 산업·주거·도시개발에 제약을 받아온 상황에서 용인 반도체 산단 용수 공급을 위해 다시 기반시설 부담을 떠안게 된 만큼 국가 차원의 상생대책이 필요하다는 논리를 펴고 있다.앞서 범시민연대는 지난 3일 출범 당시에도 "대한민국 반도체 산업의 성공을 원하지만 상생대책 없이 광주에 희생과 부담만 전가해서는 안 된다"는 입장을 밝힌 바 있다. 사회단체 관계자는 "용인 반도체 산업단지의 성공에는 공감하지만 광주가 규제와 부담만 감당해서는 안 된다"며 "산업과 일자리, 교통과 생활 인프라가 함께 확충되는 실질적인 상생대책이 필요하다"고 말했다.범시민연대는 이번 공동성명 채택을 계기로 시민 5만 명을 목표로 진행 중인 서명운동에도 속도를 낼 방침이다. 취합된 서명부와 공동성명서는 정부와 경기도 등 관계기관에 전달할 예정이다. 요구사항이 충분히 반영되지 않을 경우 궐기대회 등 보다 적극적인 공동행동에 나서는 방안도 검토하고 있다.