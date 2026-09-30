DMZ사고 부상자 만난 이 대통령 '충분한 예우' 지시

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.9.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 30일 육군 25사단 DMZ(비무장지대) 지뢰사고로 부상을 입은 장병들을 만나 위로했다. 그는 장병들에게는 회복에 전념할 것을 당부하는 한편 이들이 걱정 없이 치료받고 군 생활을 계속할 수 있도록 "반드시 챙겨달라"고 관계자들에게 당부했다.김성완 대변인은 이날 서면 브리핑으로 이 대통령의 위문 방문 사실을 공개했다. 이 대통령은 경기도 성남시 국군수도병원에서 지난 21일 임무수행 도중 지뢰 폭발로 부상을 입은 장병들과 가족들을 만났다.부상 장병들은 "작전팀이 한 몸이 되어 살아남을 수 있었다"며 전우들에게 고마움을 표현했다. 또 "어디든, 어느 자리든 국가를 위해 헌신하고 싶다"며 회복 후 군 복무를 이어가고 싶다는 뜻을 밝혔다.이 대통령은 가족들로부터 고충사항도 경청하고, 부상 장병들과 가족들이 걱정하지 않도록 장병들의 치료와 재활은 물론 군 생활을 계속할 수 있도록 충분히 예우하겠다고 약속했다.이 대통령은 특히 작전 중 부상당했을 경우 합당한 보상이 있는지 관계자들에게 물어보면서 "부상자들이 충분히 예우 받지 못하는 경우 군의 사기와 직결되니 반드시 챙겨달라"고 강조했다. 이어 구체적인 지원 방안들을 검토해 그 결과를 가족들에게 알려줄 것을 지시했다.한편 부상 장병의 가족들은 이 대통령에게 부상 장병들을 이용해 선동하고 음모론을 펼치는 사람이 너무 많아 힘들다고 호소하면서 이를 바로잡아달라고 부탁하기도 했다.위문 방문은 부상 장병들의 사진이 공개될 경우 어린 자녀들이 상처받을 수 있다는 가족들의 우려를 반영해 일체 촬영 없이 조용히 이뤄졌다.