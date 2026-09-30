20년 만에 완성된 부산기장촬영소, 한국영화 새 거점 될까

큰사진보기 ▲영화진흥위원회 부산기장촬영소 전경 ⓒ 영진위 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산기장촬영소 스튜디오1(1000평 규모) 내부 ⓒ 영진위 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산기장촬영소 분장실 내부 ⓒ 영진위 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산기장촬영소 야외스튜디오 1 ⓒ 영진위 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산기장촬영소 스튜디오2(650평 규모) ⓒ 영진위 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 오후 부산기장촬영소 미디어데이에서 촬영소 현황과 운영 방안 등에 대해 장광수 영진위 사무국장이 설명하고 있다. ⓒ 영진위 제공 관련사진보기