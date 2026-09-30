빅테크 뭉친 엔비디아 'AI 보안 동맹'...오픈AI만 빠진 이유

큰사진보기 ▲샘 올트먼 오픈AI CEO가 2025년 2월 4일 오전 서울 중구 더 플라자 호텔 서울에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲앤비디아의 AI 보안 플랫폼에 참여하는 기업들, 오픈AI는 빠져있다. ⓒ 앤비디아 관련사진보기

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앤비디아(Nvidia)가 최근 출시한 AI 보안 플랫폼(Agent Safety Platform)에 앤트로픽 등 100여개 빅테크 기업들이 파트너로 이름을 올린 가운데, 오픈AI가 공식 파트너 명단에 빠져 의문이 제기되고 있다. 일각에선 오픈AI가 기업 상장을 앞두고, 투자자들에게 독자적 행보를 과시하기 위한 움직임 아니냐는 해석도 나온다.앤비디아는 지난 28일 AI 에이전트 보안 플랫폼(Agent Safety Platform)을 공식 출시했다고 밝혔다. 이는 전 앤트로픽 연구원이 'AI 인류 멸망 가능성'을 언급하면서 AI와 관련한 우려의 목소리가 커지는 가운데, 빅테크 기업 차원에서 나온 자체 안전망 대책이기도 하다. 엔비디아는 "AI 에이전트 테스트부터 배포에 이르기까지 AI 보안을 강화하기 위한 개방형 소프트웨어 플랫폼"이라고 소개했다.보안 플랫폼은 개발 중인 AI모델이 격리 환경을 벗어나, 외부에 접속하는 사고를 예방하는 부분에 초점을 맞췄다. 보안 플랫폼의 성능을 구체적으로 확인할 수는 없지만, AI 모델들이 대부분 앤비디아 GPU를 통해 개발, 서비스되고 있다는 측면에서, 일단 플랫폼의 범용성은 높은 것으로 평가된다.앤비디아의 AI 보안 플랫폼에는 앤트로픽과 스페이스XAI, 마이크로소프트 등 100여개 빅테크 기업들이 공식 파트너 기업으로 이름을 올렸다. 그런데 챗GPT를 공급하는 오픈AI는 파트너 기업 명단에서 빠진 것으로 확인됐다. 지난 13일 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO가 AI 속도조절론을 언급하자 샘 올트먼 오픈AI CEO는 자신의 X에 "동의한다(I agree with Dario)"고 밝혔다. 그런데 정작 AI 보안 플랫폼의 공식 파트너 기업에선 빠진 것이다.엔비디아 AI 보안 플랫폼이 출시된 다음날, 샘 올트먼은 자신의 X에 신규 AI 에이전트 모델(Dots 등) 출시 등 자사 AI 모델 홍보에 집중하는 모습을 보이고 있다.AI 관련 소식을 다루는 테크크런치(TECHCRUNCH) 등 외신 보도를 종합해보면, 오픈 AI 측은 '엔비디아의 작업을 지지한다'는 입장이고, 보안 모델 개발에도 비공식적으로 참여하고 있기는 하다. 그럼에도 앤트로픽과 마이크로소프트 등과는 달리, 파트너 기업에 정식으로 이름을 올리지 않은 것은 다른 속내가 있는 것 아니냐는 의문으로 이어진다.테크크런치(TECHCRUNCH)는 29일 보도에서 "오픈아이(OpenAI)는 AI 안전성 문제를 주요 투자자인 엔비디아(Nvidia)로부터 독립해, 자체적인 리더십을 보여줄 기회로 보고 있다"고 분석했다. 투자자들에게 독립적 행보를 보여줌으로써, 오픈 AI의 주식 상장(기업공개)에서 몸값을 극대화하기 위한 포석이라는 것이다. 실제 30일 블룸버그 등 외신들은 OpenAI가 신규 투자 유치를 통해 최소 300억 달러, 우리 돈으로 33조원을 조달할 계획이라고 보도했다.