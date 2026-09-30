대덕구의회 민주당 "10월 10일 원구성 동의... 선거 일정 확정하자"

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큰사진보기 ▲더불어민주당 소속 대전 대덕구의회 의원들이 지난 달 19일 대전시의회에서 입장을 밝히고 있다(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전 대덕구의회 더불어민주당 의원들이 국민의힘의 '10월 10일까지 원구성 완료' 제안에 원칙적으로 동의하고, 시민사회와의 대화에도 참여하겠다고 밝혔다. 다만 간담회의 성격과 운영 방식을 먼저 명확히 하고, 논의와 동시에 의장단 선거 일정도 확정해야 한다고 요구했다.민주당 소속 서미경·이삼남·정창희·정미선 의원은 30일 공동입장문을 내고 "구민께 의회 공백을 더는 감내해 달라고 할 수 없다"며 "여덟 명의 구의원 모두가 협의 과정과 선거 결과에 책임을 지고, 법과 절차에 따라 의회를 정상화하자"고 밝혔다.이는 전날 국민의힘 의원들이 시민사회와 양당 의원 8명 전원이 참여하는 '끝장 간담회'를 제안한 데 대한 반응이다. 국민의힘은 추석 전 원구성을 마무리하겠다는 약속을 지키지 못한 데 대해 사과하고, 시민사회 중재안을 토대로 합의에 이를 때까지 논의해 10월 10일까지 원구성을 완료하자고 제안했다.민주당 의원들은 이날 "시민사회와의 대화에도 참여하겠다"면서도 간담회가 구민 앞에서 양당의 입장을 밝히는 공개토론회인지, 합의안을 마련하기 위한 협의 자리인지부터 분명히 해야 한다고 밝혔다.또한 참여 단체의 범위와 선정 방식, 논의 결과의 공개 여부를 사전에 정해야 한다면서 "특정 중재안의 수용을 참가 조건으로 삼아서는 안 된다"고 강조했다. 대화에는 참여하되 시민사회 중재안을 미리 수용하는 것을 전제로 해서는 안 된다는 입장이다.이들은 "시민사회의 의견은 존중한다. 그러나 의장단과 상임위원장 선출에 관한 결정과 책임은 구의원과 의회에 있다"며 "간담회에서 이루어진 합의가 의회 선거를 대신할 수는 없다"고 밝혔다. 이어 합의 내용은 구민에게 공개하고, 선출은 관련 법령과 조례·회의규칙에 따른 절차로 진행해야 한다고 요구했다.양당의 후보 선택을 둘러싼 입장 차이도 드러났다. 앞서 국민의힘은 민주당의 의장단·상임위원장 후보 선택에 관여하지 않겠다며, 민주당도 국민의힘의 선택과 역할을 존중해 달라고 요구했다.이에 대해 민주당 의원들은 "같은 원칙을 존중하면서도, 원구성의 걸림돌을 줄이기 위해 전직 의장 출신 후보를 철회했다"며 "국민의힘도 구민 앞에서 같은 정치적 기준으로 자당 후보 문제를 검토해 주기 바란다"고 밝혔다. 그러면서 "이는 상대 당의 후보를 대신 정하겠다는 요구가 아니다"라고 덧붙였다.민주당은 간담회 추진이 의장단 선거를 늦추는 이유가 돼서는 안 된다는 점도 강조했다. 이들은 "그동안 의회를 열어 선출 절차를 진행하자고 일관되게 촉구해 왔다"며 "양당은 간담회의 성격과 운영 방식을 정하는 동시에 회의 소집, 후보 등록, 의장단 선거 일정을 즉시 확정해야 한다"고 요구했다.이어 "간담회가 선거를 다시 미루는 이유가 되어서는 안 된다"며 "10월 10일까지 원구성을 마무리하자. 그것이 구민께 드릴 수 있는 답"이라고 밝혔다.한편 민주당과 국민의힘이 각각 4석을 차지한 제10대 대덕구의회는 지난 7월 출범 이후 원구성을 마무리하지 못하고 있다. 파행이 길어지자 대전시민사회연구소와 대전시민의회포럼, 대전참여자치시민연대는 지난 16일 양당이 의장과 위원장 등의 권한과 책임을 나눠 맡는 공동 중재안을 제시했다.중재안은 전반기 의장을 구청장과 다른 정당이 맡고 후반기에 교대하며, 상임위원장과 예산결산특별위원장도 분점하는 내용이다. 사전 합의가 어려우면 양당 추천 후보 가운데 추첨으로 단독 후보를 정한 뒤 정식 선출 절차를 밟는 대안도 담겨있다.