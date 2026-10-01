광주인권사무소, 2026 장애인권포럼 개최

큰사진보기 ▲1일 전남광주통합특별시 동구 금남로 전일빌딩245 4층 중회의실에서 국가인권위원회 광주인권사무소와 전남광주장애인차별철폐연대가 공동 주최한 2026 장애인권포럼이 열렸다. ⓒ 배동민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1일 전남광주통합특별시 동구 금남로 전일빌딩245 4층 중회의실에서 국가인권위원회 광주인권사무소와 전남광주장애인차별철폐연대가 공동 주최한 2026 장애인권포럼이 열렸다. ⓒ 배동민 관련사진보기

국가인권위원회 광주인권사무소는 1일 전남광주통합특별시 동구 금남로 전일빌딩245 4층 중회의실에서 '권리 중심 중증장애인 맞춤형 일자리 확대 방안'을 주제로 '2026년 장애인권포럼'을 개최했다.광주인권사무소는 전남광주에서 권리 중심 일자리 제도가 시행 중인데도 기본개념과 취지, 운영의 원칙 등에 대한 깊이 있는 이해를 도울만한 공론화의 장이 마련되지 못했던 아쉬움을 해소하기 위해 이번 포럼을 마련했다.중증장애인 노동 권리 보장 등 통합특별시가 지역사회 완전한 사회통합을 위해 시급히 검토해야 할 사안이 무엇인지 등에 관한 토론을 진행했다.육성철 국가인권위원회 광주인권사무소장의 개회사로 시작한 포럼은 김정 전남광주장애인차별철폐연대 상임대표가 좌장을 맡았다.이어 김도현 노들장애학궁리소 연구활동가는 '노동 패러다임의 전환, 이것도 노동이다'를 주제로 기조 강연했고, 배현 광주장애인자립생활센터 사무국장과 박임당 노들장애인야학 교사는 정책과제 토론을 벌였다.권리중심 일자리 노동자인 윤준희(광주남구장애인복지관), 송현섭(유달장애인자립생활센터) 씨는 각각 문화예술 직무와 인식개선·권익옹호 직무에 종사하는 소회를 발표했다.광주나눔장애인자립생활센터 권리중심일자리 노동자 이은석의 엄마인 하온숙 씨와 광양장애인자립생활센터에서 권리중심일자리 전담 인력으로 근무하는 유원숙 씨도 발표자로 나섰다.육성철 광주인권사무소장은 "이번 포럼은 지난 8월 통합 출범한 전남광주장애인차별철폐연대와 공동주최 하는 첫 행사"라며 "앞으로도 중증장애인들의 노동할 권리가 온전히 보장되는 사회를 만들기 위한 다양한 노력을 하겠다"고 말했다.