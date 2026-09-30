배경훈 "AI 경쟁서 지금 필요한 건 '속도 조절' 아닌 '속도 책임'"

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 30일 오전 서울 종로구 정부서울청사 본관 영상회의실에서 '제13회 과학기술관계장관회의'를 주재하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

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큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 30일 오전 서울 종로구 정부서울청사 본관 영상회의실에서 '제13회 과학기술관계장관회의'를 주재하고 있다. 왼쪽부터 이해민 AI미래기획수석, 이소영 중소벤처기업부 장관, 배경훈 부총리, 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장, 정구창 성평등가족부 차관. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 30일 오전 서울 종로구 정부서울청사 본관 영상회의실에서 '제13회 과학기술관계장관회의'를 주재하고 있다. 왼쪽부터 이해민 AI미래기획수석, 이소영 중소벤처기업부 장관, 배경훈 부총리, 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 30일 오전 서울 종로구 정부서울청사 본관 영상회의실에서 '제13회 과학기술관계장관회의'를 주재하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 인공지능(AI) 경쟁에서 "지금 대한민국에 필요한 것은 '속도 조절'이 아니라 '속도 책임'"이라며 "더 빠르게 가면서도 더 안전하게 갈 수 있는 AI 국가를 만드는 것이 대한민국이 가야 할 길"이라고 강조했다.배 부총리는 30일 서울 종로구 정부서울청사에서 제13회 과학기술관계장관회의를 주재하고 "앞으로 프론티어 AI 역량을 확보한 국가와 그렇지 못한 국가 사이의 격차는 단순한 기술 격차는 산업과 경제는 물론 국가의 미래 경쟁력까지 좌우할 것"이라며 이같이 밝혔다.배 부총리는 AI 연구개발과 산업·일상에서의 활용을 더욱 적극적으로 추진하는 동시에 "딥페이크(인공지능 조작 영상)·사이버 위협·개인정보 침해 등 AI가 가져올 수 있는 위험에 대한 안전장치도 더욱 견고하게 마련해야 한다"고 말했다.이번 회의에서는 미래성장동력 '7대 시드(SEED) 프로젝트', 지식재산(IP) 기반 R&D(연구개발)-IP-사업화 혁신, 대체불가 R&D를 위한 혁신기반 강화, 케이(K)-문샷 전략 로드맵 등 5개 안건이 논의됐다.배 부총리는 "1년 전 과학기술·AI 분야 부총리체제가 출범한 것은 국가 전체의 역량을 결집해 핵심 분야의 경쟁력을 높이고 미래의 전략자산을 확보하기 위한 것"이라며 "앞으로도 주요 현안에 대한 부처 간 조율과 협업을 통해 정책의 실행력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.정부는 우선 미래성장동력 확보를 위해 7대 SEED 프로젝트의 범정부 추진체계를 가동한다. 7대 분야는 ▲소형모듈원자로(SMR) ▲핵융합 ▲재생에너지 ▲양자 ▲우주항공 ▲첨단바이오 ▲첨단공급망이다.15개 부·처·청·위원회가 참여해 과학기술관계장관회의를 중심으로 주요 사항을 의결·점검하고, 주관부처별로 유관기관과 기업 등이 참여하는 분야별 협의체를 운영한다. 구체적인 분야별 이행전략은 연내 마련한다.정부는 2027년 7대 SEED에 4조 원 규모의 재정을 투자할 계획이다. 정부와 기업이 공동 투자해 위험을 나누는 투자형 R&D를 확대하고, 미래대응기금 성장동력계정도 적극 활용한다.딥테크(원천기술) 창업을 지원하기 위해 국민성장펀드·과학기술혁신펀드·모태펀드 등의 금융지원을 강화하고, 첨단연구장비 국산화와 규제 개선, 국제표준 선점도 함께 추진한다.R&D 성과가 국내 특허에 머물지 않고 글로벌 원천·표준특허와 사업화로 이어지도록 'R&D-IP-사업화' 전 과정의 혁신도 추진한다. 정부는 ▲국가 R&D에 IP 전략 내재화 ▲고부가가치 해외·표준특허 확보 및 활용 고도화 ▲공공 IP 사업화 혁신 생태계 조성 등 3대 전략을 내세웠다.국가전략기술의 특허 동향과 유망 기술 분석을 R&D 혁신 로드맵(이행안)에 반영하고, 피지컬 AI를 시작으로 국가전략기술 특허전략 지도를 구축한다. 특허정보를 AI 학습데이터로 활용하고 분야별 에이전틱 AI를 접목한 R&D 모델도 도입한다.또 우수 공공기술의 글로벌 특허망 구축을 지원하는 '글로벌 K-IP 핵심특허'를 확보하고, 피지컬 AI 등 미래 유망 분야의 표준특허 확보·활용을 위한 K-특허풀 구축도 추진한다.R&D 생태계 혁신을 위한 'LAND for 7 SEED'도 추진한다. 정부는 2026~2030년 5개년 국가 R&D 중장기 투자전략을 토대로 5년간 200조 원 이상을 투자한다.특히 7대 SEED 등 핵심 분야는 R&D 초기 단계부터 실증·사업화를 연계하고, 기획부터 예산 배분·사업 추진까지 부처 간 협업을 강화한다.R&D 평가체계도 바꾼다. 기존 '부처 자체평가-혁신본부 상위평가'의 이원화 체계를 통합사업평가로 전환해 연구자와 부처의 행정부담을 줄인다. 평가 역시 대표성과 중심의 정성·절대평가 방식으로 개선하고, 결과를 예산 배분과 사업 개선에 적극 반영한다.대학에는 기관지원형 블록펀딩 신규사업을 도입해 연구중심대학 기반을 강화한다. 전임연구원과 장비지원인력 등 연구지원 인력을 확충하고 대학 연구장비의 공동 활용·개방도 추진한다.연구성과가 실제 산업으로 이어지도록 기술사업화 범부처 협의체도 구성한다. 기술이전·구매처·보증·펀드를 연계하고, 실증·인증 패키지와 기업 협업을 확대한다. 기술거래 플랫폼은 AI 기반 데이터 연동체계로 강화한다.7대 SEED와 3대 메가프로젝트의 기술적 난제를 AI로 풀기 위한 'K-문샷' 전략 로드맵도 마련됐다.미션(임무)별 전담자가 향후 10년간 필요한 R&D와 실증계획, 단계별 마일스톤(이정표)을 제시하고, 약 8000장의 GPU(그래픽처리장치)를 갖춘 슈퍼컴퓨터 6호기에서 K-문샷 전용 자원을 확보한다.미션별 특화 AI 에이전트를 개발하고 정부출연연구기관의 데이터를 AI가 활용할 수 있는 'AI-ready' 체계도 구축한다. 연내 양자컴퓨터 클라우드 시범서비스 등 가시적 성과를 만들고, 2028년 신규 R&D도 기획할 예정이다.끝으로 배 부총리는 "과학기술관계장관회의를 통해 국가 AI 대전환과 과학기술 혁신을 구체화하며 범정부 협업을 강화해 왔다"며 "미래에 대한 준비와 국민이 체감하는 성과도출은 한 부처만의 노력으로 가능하지 않기에, 앞으로도 주요 현안에 대한 부처 간 조율과 협업을 통해 정책의 실행력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.