"대전시, 수소트램 원점 재검토하고 30년 비용 공개하라"

큰사진보기 ▲대전시민사회단체연대회의는 30일 오전 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "30년 시민혈세 퍼부을 수소트램, 대전시는 원점에서 재검토하고 30년 생애주기 비용을 시민들에게 모두 공개하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전시민사회단체연대회의는 30일 오전 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "30년 시민혈세 퍼부을 수소트램, 대전시는 원점에서 재검토하고 30년 생애주기 비용을 시민들에게 모두 공개하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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대전지역 시민사회단체들이 대전도시철도 2호선 수소트램 사업을 원점에서 전면 재검토하라고 촉구하고 나섰다. 특히 이들은 수소 방식을 선택한 과정과 장기간 운영에 들어갈 비용을 투명하게 공개하고, 기술적 안전성과 경제성, 개통 가능성을 다른 방식과 같은 조건에서 비교해 판단해야 한다고 주장했다.대전시민사회단체연대회의(이하 연대회의)는 30일 오전 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "이미 계약했다는 이유만으로 수소트램을 그대로 밀어붙여서도 안 되고, 또 다른 방식을 근거 없이 선언해서도 안 된다"며 "대전시는 모든 대안을 같은 조건에서 비교하고 그 자료를 시민 앞에 내놓아야 한다"고 밝혔다.연대회의는 우선 지난 22일 대전시의회에서 열린 '대전 도시철도 2호선 트램 어떻게 할 것인가' 정책토론회에 사업을 책임지는 대전시 집행부가 불참한 점을 비판했다. 전문가와 시민사회, 시의원들이 기술적 한계와 운영비 부담 등을 논의했지만, 정작 대전시의 설명은 들을 수 없었다는 것이다.이들은 기자회견문에서 "도시철도 2호선 사업은 총사업비 1조4000억 원이 넘고 개통 뒤에도 30년 넘게 시민의 세금으로 운영해야 할 사업"이라며 "따라서 대전시는 제기된 질문들에 답할 의무가 있다"고 강조했다.문성호 연대회의 상임대표도 이날 발언에서 토론자로 예고된 대전시 담당자들이 참석하지 않았다고 지적하며 "집행기관으로서 수소트램으로 바뀐 이유가 무엇인지 시민들에게 소상히 설명해야 하는데도 대전시에서는 누구도 토론 현장에 나오지 않았다"고 비판했다.이어 관련 내용을 투명하게 공개하고 공론화를 시작해야 한다고 강조하면서 "시민의 안전과 생명을 시장이 혼자 결정할 권리를 우리 누구도 주지 않았다"고 말했다.연대회의는 수소트램 선정 과정의 불투명성을 가장 큰 문제로 지적했다. 2022년 12월 철도정책위원회는 수소를 포함한 네 가지 방식을 열어두고 기술제안과 심사를 거쳐 선택하는 입찰 방안을 의결했지만, 2023년 11월 수소 방식이 확정될 때까지 위원회가 다시 열리지 않았다는 것이다.앞선 지난 29일 대전참여자치시민연대는 대전시가 별도 평가위원 7명을 통해 수소 방식을 선정한 뒤, 실제 입찰에서는 수소를 조건으로 내걸었다고 지적했다. 업체별 사업비·운영비와 대전시·교통공사의 평가점수, 최종 합산 결과 등이 공개되지 않아 선정 근거를 충분히 확인할 수 없다는 문제도 제기했다.수소 방식 확정 직후인 2023년 12월 열린 철도정책위원회 자료 역시 논란이다. 김재섭 대전참여자치시민연대 사무처장은 "대전시가 서면심의여서 회의록이 없다는 이유로 자료를 공개하지 않았다"며, "당시 위원들의 서면 의견 등도 공개해야 한다"고 요구했다.김 처장은 "무엇이 어떤 근거로 결정됐는지도 모르는 상태에서 시민은 찬성도 반대도 제대로 할 수 없다"며 "혼란의 원인은 질문하는 시민이 아니다. 답이 될 자료가 나오지 않기 때문"이라고 말했다. 그러면서 "대전시는 시민사회가 제기하는 질문에 구체적 자료와 근거로 답하라"며 시민과 전문가가 같은 자료로 판단할 수 있도록 공개적인 논의를 촉구했다.기술 검증과 개통 일정에 대한 우려도 제기됐다. 연대회의는 수소연료전지로 달리는 무가선 트램에 적용할 기술기준이 아직 마련되지 않았다며, 기술기준 고시와 형식승인, 차량 제작과 시운전 등이 지연되면 2030년 개통도 장담하기 어렵다고 주장했다.또 연축차량기지 내 수소 생산·충전시설 설치가 관련 법령상 어렵다는 대전시 보고 내용이 사실이라면, 대체 부지와 준공 목표를 밝혀야 한다고 요구했다.연대회의는 공사비뿐 아니라 개통 이후 장기간 들어갈 비용을 함께 검증해야 한다고 강조했다. 이들은 토론회에서 인용된 대전시 내부 보고자료를 근거로, 현대로템이 제안한 30년 동력비가 2023년 11월 1470억 원에서 2025년 7월 3582억 원으로 약 2.4배 늘었다고 밝혔다.또 현대로템의 900억 원 규모 수소 인프라 투자와 ㎏당 4344원의 30년 공급조건은 발표됐지만 차량계약 원문에서는 확인되지 않는다며, 약속의 이행을 담보하는 자료를 공개하라고 요구했다.이들은 "트램은 짓고 난 뒤에도 비용이 계속 드는 사업"이라며 수소 구입비, 연료전지와 배터리 교체비, 충전시설과 전력설비의 유지·갱신비를 모두 포함한 '30년 생애주기비용'을 비교해야 한다고 주장했다. 수소뿐 아니라 배터리, 전선에서 전력을 공급받는 가선 방식도 동일한 조건으로 계산해야 한다는 것이다.박은영 대전충남녹색연합 사무처장은 화석연료를 기반으로 생산하는 수소는 생산 과정에서 탄소를 배출한다며 친환경성에 의문을 제기하고, 공급 안정성과 저장·운송 과정의 안전성도 검증해야 한다고 강조했다. 그는 "한 도시의 대중교통이 어느 기업의 새로운 기술을 적용하는 테스트베드가 되어서는 안 된다"며 "수소 연료가 아니라 다양한 방식의 트램 대안을 빠르게 재검토하고 시민들에게 공개하고 공론화하길 촉구한다"고 말했다.연대회의는 현재 진행 중인 기본계획·사업계획 변경 용역에도 급전방식과 형식승인 문제를 포함해야 한다며 "사업을 멈춰 세운 문제를 빼놓은 채 새 계획을 짤 수는 없다"고 지적했다.이들은 선정·계약 자료 전면 공개, 월 단위 공정표 제시, 방식별 30년 비용 비교, 가선 방식과 구간 개통 등 대안 검토를 요구했다. 참가자들은 "수소트램 원점 재검토하라", "30년 생애주기 비용을 시민들에게 모두 공개하라"는 구호도 외쳤다.한편 허태정 대전시장은 지난 2일 대전시의회 본회의에서 "민선 7기 배터리 가선 방식으로 결정됐던 사업이 특별한 사유나 요인이 발생하지 않은 상태에서 수소트램으로 급전 방식이 바뀐 것에 대해 심각한 문제의식을 갖고 있다"며 변경의 적절성에 대한 감사가 진행 중이라고 밝혔다.특히 허 시장은 사업비 증가에는 설계 구체화와 물가·지가 상승 등이 반영됐다면서도 정책 변경이 미친 영향을 면밀히 검토해 시민 부담을 최소화하겠다고 설명했다. 다만 개통 일정에 대해서는 "2030년까지 개통될 수 있도록 모든 수단을 동원해 차질 없이 진행할 것"이라고 강조했다.