'성범죄 목적 여고생 살해' 장윤기, 1심 무기징역

[기사 보강 : 30일 오후 4시]
성범죄 목적으로 일면식 없는 여고생을 살해한 장윤기(23)가 1심에서 무기징역을 선고받았다.
광주지방법원 형사13부(재판장 이정호)는 30일 선고 공판을 열고 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간살인 등 혐의로 구속 기소 된 장윤기에게 무기징역을 선고했다.
또 장윤기에게 30년 간 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착, 10년간 신상정보 공개·고지, 아동·청소년과 장애인 관련 기관 취업 제한 10년 등도 명령했다.
재판부는 "장윤기에 대한 검찰의 공소사실은 증거에 의해 모두 유죄로 인정된다"며 "피고인을 사회에서 영구적으로 격리하는 것이 타당하다"고 판시했다.
다만, "대법원이 확립해 온 지극히 제한적인 사형 선고의 기준, 그리고 이러한 기준에 따라 오랜 기간 사형 선고를 자제해 왔던 여러 공동 판례, 이들 판례가 말하는 사형 선고 요건으로서의 특별한 사정이 존재하는 경우에 해당한다고 단정하기 어렵다"며 무기징역 선고에 대한 양형 이유를 밝혔다.
그러면서 "사형이 아닌 무기징역형을 선고하는 재판부의 진정한 양형의 이유는 피고인을 영구적으로 사회에서 격리해 수감생활의 고통 속에서 종신토록 참회하게 하는 것이지, 형집행 단계에서의 일말의 선처를 예정한 것은 아니다"고 설명했다.
또한 "피고인이 생존하는 동안 결코 가석방을 허용하지 않고 무기징역형을 철저히 집행하는 것만이 피해 여학생과 그 유족을 조금이나마 위로하는 길이자, 유사 범죄의 재발을 방지하고 공공의 안전과 질서를 유지하는 방안이 되리라는 것이 재판부 법관 모두의 일치된 견해임을 판결문에 명시한다"고 밝혔다.
장윤기는 지난 5월 5일 새벽 0시 10분께 전남광주통합특별시 광산구 월계동 일대를 배회하던 중 이채원(16) 양을 발견한 뒤 성폭행 목적으로 납치하려다 실패하자, 길에서 목 등을 흉기로 여러 차례 찔러 살해하고, 비명을 듣고 달려온 고교생 A(17)군에게도 수차례 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의로 구속 기소됐다.
식당 아르바이트를 하며 알게 된 이주 여성 B(26)씨에 대한 강간 등 상해 및 감금, 살인 예비, 스토킹처벌법 위반 등 혐의도 받는다.
이와 함께 지난해 6~7월 지역아동센터에서 사회복무요원으로 복무하던 중 7회에 걸쳐 짧은 반바지를 입은 성명불상 여중생의 하체 부위를 휴대전화로 불법 촬영한 혐의도 공소사실에 포함됐다.
앞서 검찰은 결심 공판에서 "사회에 복귀할 때 또다시 살인 범행, 성폭력 범행을 저지를 재범의 위험성이 매우 높다"고 우려하며 "사형을 선고해 주기 바란다"고 재판부에 요청한 바 있다.
검찰은 판결문을 분석한 뒤 항소 여부를 결정할 방침이다.
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