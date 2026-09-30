"용인 반도체, 국가산업이라고 사회적 합의 생략해선 안 돼"

큰사진보기 ▲9월 29일, 용인반도체국가산단재검토와초고압송전탑건설반대전국행동은 '용인 반도체 국가산단 조기착공 중단 및 갈등 해결 촉구 기자회견'에서 조기착공 중단과 사회적 대화기구 구성을 촉구했다. ⓒ 환경운동연합중앙사무처 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 배슬기 환경운동연합 기후에너지 담당 활동가(왼쪽)와 유종준 충남송전탑 백지화 대책위원회 집행위원장은 "용인산단으로 인해 충남 14개 시군에 노선이 지나갈 예정이어서 지역 전체가 뒤흔들리고 있다"고 말했다. ⓒ 환경운동연합중앙사무처 관련사진보기

경기도 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 조성을 둘러싼 갈등이 산단 예정지를 넘어 송전선로가 지나갈 비수도권 지역으로 확산하고 있다.용인반도체국가산단재검토와초고압송전탑건설반대전국행동(이하 전국행동)과 안호영 더불어민주당(전북 완주군·진안군·무주군) 국회의원은 지난 29일 국회 앞에서 기자회견을 열고 용인 반도체 국가산단 조기 착공 중단과 전력수급 계획 재검토, 주민들이 참여하는 사회적 대화기구 구성을 요구했다.한국토지주택공사(LH)는 9월 1일 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지의 부지 조성공사를 오는 10월 착공한다는 계획을 발표했다. LH 전자조달시스템에도 '용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 조성공사 1공구'가 공고된 상태다.해당 국가산단은 경기 용인시 처인구 이동읍과 남사읍 일원 약 727만㎡ 규모로 추진되고 있으며 사업기간은 2031년까지다. 사업이 본격화되면서 산단 예정지뿐 아니라 전력과 용수 공급을 위해 관련 시설이 들어설 지역에서도 우려의 목소리가 나오고 있다.이날 기자회견 참석자들은 특히 대규모 산업단지에 필요한 전력과 용수를 어떻게 공급할 것인지, 그 과정에서 송전선로가 지나가는 지역이 감당해야 할 부담을 어떻게 해결할 것인지에 대한 사회적 논의가 충분하지 않다고 주장했다.강종필 용인반도체국가산단재검토와초고압송전탑건설반대경기행동 집행위원은 이날 토지 수용과 주민 협의 문제를 제기했다.강 위원은 "LH는 토지 수용이 대부분 완료됐다고 하지만 실제로는 절반이 넘는 토지소유주가 토지 수용을 거부하고 있다"고 주장했다. 이어 "국가전략산업이라는 이유로 사회적 합의를 생략해서는 안 된다. 사업이 미치는 영향이 큰 만큼 민주적 절차와 사회적 합의가 중요하다"고 말했다.이날 기자회견에서 제기된 문제는 용인에만 머물지 않았다. 참석자들은 용인에 대규모 전력 수요가 집중될 경우 이를 뒷받침하기 위한 발전시설과 장거리 송전선로 건설 부담이 충남을 비롯한 비수도권 지역에 집중될 수 있다고 우려했다.유종준 충남 송전탑 백지화 대책위원회 집행위원장은 용인 반도체 국가산단 문제가 충남의 송전선로 갈등과 직접 연결돼 있다고 주장했다.유 위원장은 "충남은 전국 석탄화력발전소가 집중돼 있고 각종 산업단지도 많아 그동안 송전선로를 둘러싼 갈등을 겪어왔다"며 "용인산단으로 인해 충남 14개 시군에 노선이 지나갈 예정이어서 지역 전체가 뒤흔들리고 있다"고 말했다. 이어 "용인 반도체 국가산단만을 위해 지역의 희생을 강요하는 송전선로는 용납할 수 없다"며 사회적 대화를 통한 전면적인 재검토를 요구했다.이 같은 주장은 단순히 송전탑 건설에 대한 지역 민원을 넘어, 대규모 전력 소비시설을 수도권에 집중시키고 그 전력을 생산·송전하는 과정에서 발생하는 부담을 다른 지역이 떠안는 현재의 전력 공급 구조에 대한 문제 제기로 이어졌다.안재훈 전국행동 집행위원장은 "수도권에 산업과 전력 수요를 집중시키면서 장거리 송전선로와 발전시설 건설에 따른 피해는 결정권조차 없는 비수도권 주민들에게 전가되고 있다"고 주장했다. 이어 "송전선로 경과지와 물 공급에 영향을 받는 지역 주민 역시 이번 사업의 당사자"라며 "공사부터 시작하고 대책은 나중에 세우겠다는 방식으로는 사회적 갈등을 해결하기 어렵다"고 지적했다.이 같은 문제 제기를 바탕으로 전국행동과 기자회견 참석자들은 정부와 LH에 세 가지 사항을 요구했다. 이들이 요구한 사항은 ▲벌목과 철거 등 사전공사 및 조기 착공 중단 ▲입지 타당성과 전력수급 계획 재검토 ▲국가산단과 일반산단의 전력·용수 공급계획 및 송전선로·발전시설이 지역에 미칠 영향 공개와 용인 주민뿐 아니라 송전선로 경과지 및 용수 공급 관련 지역 주민까지 참여하는 '사회적 대화기구' 구성 등이다.전국행동은 기자회견문을 통해 "왜 수도권에 산업과 전력 수요를 집중시키는지, 왜 그 비용과 피해 부담은 결정권이 없는 비수도권 지역이 떠안아야 하는지 답해야 한다"고 밝혔다.정부가 국가전략산업 육성을 위해 용인반도체 국가산단 조성에 속도를 내고 있는 가운데 대규모 전력을 어디에서 생산하고 어떤 지역을 거쳐 공급할 것인지는 용인만의 문제가 아니다.산업단지 조성에 따른 편익과 전력 생산.송전에 따른 부담을 지역 간 어떻게 나눌 것인지, 송전선로 경과지역 주민들의 의견을 정책 결정 과정에 어떻게 반영할 것인지가 향후 갈등을 풀어갈 주요 쟁점으로 떠오르고 있다.