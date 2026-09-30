국감 코앞 장외집회 결정한 국힘... 내부서도 "환장할 노릇"

큰사진보기 ▲'이재명 정권 실정 대국민 보고대회' 참석한 장동혁-정점식국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 지난 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 당원과 함께 '정책실패·인사참사 대통령은 사죄하라'라고 적힌 피켓을 들고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"국정감사는 야당의 시간 아니겠느냐?" → "10월 3일 하는 것으로 결정됐다."

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하루도 안 돼 번복됐다. 국민의힘이 오는 10월 3일 개천절 서울 도심에서 대규모 장외집회를 열기로 했다. 국정감사를 코앞에 두고 원내 투쟁에 집중해야 한다던 국민의힘 원내지도부와 장외집회를 추진한 당 지도부 사이의 엇박자가 고스란히 노출됐다는 해석도 나온다.최수진 국민의힘 원내수석대변인은 지난 29일 오전 원내대책회의 직후만 해도 정기국회 보이콧이나 장외투쟁 가능성을 묻는 기자들에게 "가능성은 없다고 본다"라고 선을 그었다. 그는 "국정감사는 야당의 시간"이라며 증인·참고인을 통한 사실관계 확인과 국정감사 준비에 힘을 쏟아야 한다는 게 비공개회의에서 나온 이야기라고 전했다.그러나 같은 날 오후 열린 의원총회 직후 최 원내수석대변인의 설명은 뒤집혔다. 그는 "장외투쟁은 10월 3일 하는 것으로 결정했다"라며 서울역에서 숭례문까지 집회를 열겠다고 밝혔다. 검찰청 폐지와 보완수사권 폐지 등 형사사법체계 개편을 비롯해 부동산·민생 문제 등을 주요 의제로 내걸겠다는 계획이다. 전국 동시 집회 의견도 나왔지만 준비 기간 등을 고려해 서울에서 진행하기로 했다.국민의힘의 서울 도심 대규모 장외투쟁은 지난해 9월 28일 대한문 앞 집회 이후 약 1년 만이다. 지난 22일 국회 본관 앞에서 '이재명 정권 실정 대국민 보고대회'를 연 지 불과 11일 만이기도 하다. 국정감사는 장외집회 바로 다음 날인 4일부터 시작된다. 이를 두고 벌써부터 당 안팎에서 비판이 쏟아지고 있다.더불어민주당은 30일 국민의힘이 국정감사를 앞두고 국회 밖으로 나가는 것 자체를 집중적으로 문제 삼았다.한병도 민주당 원내대표는 이날 오전 최고위원회의에서 "국민의힘이 기어코 10월 3일 장외집회를 열겠다고 나섰다"라며 "정기국회가 한창이고 민생 회복을 위해 법안 하나라도 더 처리해야 할 이 시점에 거리로 나가겠다니 정말 이해할 수가 없다"라고 비판했다. 특히 DMZ 지뢰 폭발 사고와 이른바 '조작기소 특검법', 형사사법체계 개편 등을 집회 명분으로 삼는 데 대해 조목조목 반박했다.한 원내대표는 "지뢰 폭발사고는 우리 군과 유엔사의 합동조사를 통해 사실 관계가 하나씩 밝혀지고 있는데 이를 왜 장외투쟁의 소재로 삼는지 이해할 수가 없다"라며 "지금 할 일은 거리로 나갈 준비가 아니라 법안의 이견을 좁히는 것"이라고 강조했다. 이어 "국정감사도 코앞으로 다가왔다"라며 "국민의 고통을 살피고 대안을 찾기에도 부족한 시간"이라고 꼬집었다.한민수 최고위원도 "제1야당이 국정감사 준비할 시간에 당력을 장외집회에 모으겠다고 하고 있으니 한심하다"라며 날을 세웠다. 그는 국민의힘이 장외집회를 통해 강성 보수 지지층을 결집하려는 것 아니냐는 취지로 비판하면서 장동혁 대표를 향해 국회로 돌아오라고 요구했다.전은수 민주당 원내대변인은 별도 서면브리핑에서 전날 오전 최수진 원내수석대변인이 직접 장외투쟁 가능성을 부인한 점을 파고들었다. 전 원내대변인은 "불과 몇 시간 뒤 의원총회에서는 개천절 대규모 장외투쟁이 결정됐다"라며 "원내지도부와 당 지도부의 엇박자 속에서 정작 사라지고 있는 것은 제1야당의 책임정치"라고 비판했다.그는 장 대표가 최근 올림픽공원 일대에서 이어온 집회와 지난 22일 국회 본관 앞 보고대회까지 함께 거론하며 "이번 개천절 장외투쟁은 결국 장동혁 대표의 '올공 집회' 확장판 아닙니까"라고 물었다. 이어 "국민의힘은 거리가 아닌 국회에서 제1야당으로서의 책임과 역할을 다해 달라"고 촉구했다.당내에서도 장외집회에 대한 비판은 나오고 있다. 한 익명의 수도권 국회의원은 <오마이뉴스>에 "우리 당이 장외 집회한다는 소식을 언론을 통해 알았다"라며 "나는 참여하지 않을 것 같다"라고 했다. 그는 "10월 3일에는 극우 성향을 보이는 이들도 시위를 하기 때문에 우리 당 집회와 섞일 가능성이 있다. 왜 그런 결정을 내렸는지 모르겠다"라며 "환장할 노릇" 이라고 말했다.김성태 전 국민의힘 원내대표는 이날 오전 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "국정감사는 야당의 시간"이라며 당의 역량을 국정감사에 집중해야 한다고 했다.김 전 원내대표는 "여대야소 정국에서 야당이 화력을 총결집시켜서 핵심 이슈와 현안을 가지고 정말 끝을 봐야 한다"라며 "국민적 울분과 분노가 있는 것은 분명히 사실이지만 장외집회로 그 문제를 풀어가는 방식에 대해서는 신중하게 한번 검토해 봐라"라고 당부했다.특히 김 전 원내대표는 전날 국민의힘 지도부 인사와 나눈 대화도 공개했다. 그의 전언에 따르면 "정점식 원내대표를 중심으로 한 원내 입장은 이 장외집회에 대해 상당히 소극적"이었던 반면, 당 지도부 쪽에서는 지지층 결집과 안보의식 강화를 위해 "딱 하루 하자"는 의견이 있었다. 다만 이는 정 원내대표가 직접 공개적으로 밝힌 입장이 아니라 김 전 원내대표의 전언이다.같은 날 광화문 일대에서 다른 보수단체의 집회가 열리는 데 대한 우려도 내놨다. 진행자가 다른 집회와 섞여 부정선거 등 주장이 나오는 상황을 거론하자 김 전 원내대표는 "그렇게 하면 안 되는 것"이라며 "이슈가 분산된다"라고 지적했다. 그는 "장동혁 대표가 그런 사리 분별을 못 한다면 문제가 있을 수도 있다"라고도 덧붙였다.