[칼럼] 행정수도 세종에는 '노인복지관'이 없다

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큰사진보기 ▲김준식 세종시니어시민포럼 회장/프리랜서 칼럼니스트 ⓒ 김준식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

매년 10월 1일은 유엔(UN)이 제정한 '세계 노인의 날'이다. 대한민국이 지정한 '노인의 날'은 하루 뒤인 10월 2일로, 10월 1일 국군의 날과 겹치는 것을 피하기 위해 하루를 미뤘다. 1990년 유엔 총회는 인구 고령화에 대한 국제사회의 관심을 촉구하며 이날을 제정했다. 이듬해 독립, 참여, 돌봄, 자아실현, 존엄이라는 '노인을 위한 유엔원칙(UN Principles for Older Persons)'을 채택했다. 어르신들이 단순히 복지의 대상이 아니라 권리의 주체이자 삶의 주인공으로 존중받아야 한다는 엄숙한 선언이었다.그러나 2026년 오늘, 우리가 직면한 한국 노인의 현실은 유엔의 원칙에 한참 뒤떨어져 있다. 대한민국은 세계에서 가장 빠른 속도로 초고령사회에 진입했지만, 노인 실태지표는 참담하다. OECD 회원국 중 독보적인 1위인 노인 빈곤율, 높은 자살률, 사회적 고립과 외로움은 우리 노인들이 처한 고단한 형편을 적나라하게 보여준다. 한강의 기적을 일궈내고 국민소득 4만 달러를 달성한 세대가 정작 노년에는 생계 불안과 외로움 속에서 존엄성을 위협받고 있는 셈이다.이러한 비극은 시혜적 단계에 머물러 있는 한국 노인정책의 구조적 한계 때문이다. 그간의 정책이 단순한 소득 보전이나 기초적인 요양 서비스에 편중되어, 어르신들이 지역사회 안에서 건강하고, 품위 있고, 행복하게 살아갈 수 있는 여건 조성 즉 '여가·문화·사회참여 역량 강화' 생태계에 소홀했던 결과이다.특히 대한민국 미래 변화의 중심축이자 행정수도로 도약 중인 세종특별자치시의 노인복지 정책은 더욱 열악했다. 세종시는 평균 연령이 낮아 '젊은 도시'라는 상징성을 지니고 있지만, 그 그늘에 노인복지 인프라의 극심한 불균형과 소외가 방치됐다.2026년 8월 현재 세종시에 65세 이상 노인 인구는 5만385명이고, 노인복지시설을 이용하는 60세 이상까지 합하면 7만928이다. 그런데도 전국 17개 광역시·도 중 유일하게 전문적인 '노인복지관'이 없는 도시다. 현재 각 읍·면·동 복합커뮤니티센터별로 운영되는 노인문화센터는 단순한 노인문화 교실이지 노인복지사업을 종합적으로 실행하는 법정 노인복지관이 아니다. 그러므로 세종시의 노인복지 인프라는 사실상 사각지대에 놓여 있는 꼴이다.현재 세종시 노인복지 정책은 동네 경로당이나 종합사회복지관의 일부 프로그램에 의존하고 있다. 그러나 이는 전문적인 노인 맞춤형 상담, 건강 증진, 취업 및 사회참여 연계, 여가·교양 교육을 종합적으로 수행하기에는 턱없이 부족하다. 원도심(조치원 등)과 신도심(행복도시) 간의 복지 격차 역시 어르신들의 소외감을 더하는 요인이다.이제 세종시에 제대로 된 노인복지관 설립은 미룰 수 없는 시대적 과제다. 이미 세종시를 지역구로 하는 두 명의 국회의원도 세종시 노인복지관 설립을 공약으로 걸은 바 있고 현 조상호 시장도 지난 선거 때 노인복지관 설립을 약속했다.노인복지관은 단순한 모임 공간이 아니다. 유엔원칙이 제시한 '독립과 참여, 돌봄과 자아실현'을 현장에서 구현하는 거점 기지다. 원도심과 신도심의 접근성을 고려한 최소 2개(북부·남부) 이상의 권역별 노인복지관 설립이 조속히 추진되어야 한다. 이를 통해 맞춤형 일자리 연계, 디지털·문화 교육, 전문적인 심리 상담 및 돌봄 네트워크가 구축될 때 비로소 지역 어르신들의 삶의 질이 획기적으로 개선될 수 있다.세종시에는 공실 빌딩이 수없이 많다. 현재 비효율적으로 운영되고 있는 권역별 복지관 공간을 재조정해서 사용할 수도 있고, 복합커뮤니티센터, 아파트별 커뮤니티 공간 등을 이용한다면 최소한의 비용으로도 아주 효율적인 노인복지관 설립이 가능할 것이다.노인복지는 시혜나 비용이 아니라, 우리 사회가 지켜내야 할 기본적인 권리이자 미래를 위한 투자다. 현재의 젊은이는 노인들의 자녀이자, 미래의 노인이다. 그래서 노인이 행복하지 않은 도시는 청년과 아이들에게도 희망을 줄 수 없다. 세종시가 명실상부한 국가균형발전의 중심 도시로 자리매김하려면, 그 화려한 빌딩 숲 뒤에 놓인 노인들의 목소리에 먼저 귀를 기울여야 한다.2026년 '노인의 날' 화려한 행사도 해야 하지만 세종시가 '어르신이 존엄하고 행복한 행정수도'로 나아가기 위한 실질적인 첫걸음으로 노인복지관 설립을 결단하길 기대한다.