김민석 "북, 자작극 운운 아니라 사과해야"

"(한국의) '자작극' 운운하면서 부인하는 북한 당국의 태도를 더욱 비판하고 규탄한다. 반드시 사과하고 시정해야 한다." (김민석 당대표)
"북한의 도발 징후를 파악 못했다? 그럼 (국민의힘은) 징후를 2024년 4월부터 다 알고 있었는데 왜 아무것도 안 했나. 합참과 유엔사가 한미가 연합해 주도면밀하게 긴밀히 협의해 왔는데, 그걸 파악 못했다고 비난하는 것은 윤석열식 내로남불이다." (박선원 최고위원)
더불어민주당은 30일 최고위원회의에서 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고와 관련해 북한 정권의 부인 주장을 강력히 규탄하는 한편, 국민의힘 일각에서 나오는 사건 은폐·조작 의혹을 집중 비판했다.
김 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위 모두발언에서 "DMZ 폭발 사건이 군사분계선 남쪽의 북한 측 지뢰 매설로 밝혀지고 있다"며 "북한의 정전협정 위반을 규탄한다"고 밝혔다.
그는 또 "윤석열 정부 때인 2024년 초에 시작된 북한 측의 이른바 국경화 조치에 대한 대응 전반을 점검해야 한다"며 "민주당은 철통같은 방위 태세와 국토 수호 의지 위에 철저한 위기 관리 대응과 국군 복무 여건 개선을 다짐한다. 부상한 지휘관과 장병 등 치료와 보상에도 만전을 기할 것"이라고 덧붙였다.
이날 오전 유엔군사령부는 폭발 사고 관련 합동현장조사 공식 결과를 발표, "북한대인지뢰 1발을 확인했다"며 정전협정 위반이라고 규정했다. 정전협정 1조는 비무장지대 내에 무기를 배치하는 등 쌍방의 어떠한 적대 행위도 금지하고 있다(관련기사 : 유엔사 "분계선 이남 북한 지뢰 발견, 정전협정 위반"
https://omn.kr/2jygi).
"고의적 조사 지연? 일체 없었다... 작전 시기 조율? 말도 안 되는 억측"
민주당은 국민의힘이 제기한 작전 지연·조작·은폐 의혹 반박에도 나섰다. 박선원 최고위원은 이날 "어제 국회 국방위 현안 질의를 통해 이번 사고를 둘러싼 억측과 은폐 의혹은 모두 사실이 아니었음이 명백히 밝혀졌다"며 폭발사고 관련 국힘 주장을 조목조목 반박했다.
박 최고위원은 국민의힘의 주장을 세 가지 왜곡으로 지목했다. 먼저 '군이 사고 후 조사를 고의로 지연했다'는 주장에 대해 그는 "전혀 그렇지 않다"며 "사고 다음 날부터 유엔사와 함께 25사단을 방문해 조속한 사고 원점 확인과 정전협정 위반 여부를 한미가 함께 진행하기로 했고, 일체 조사 지연이 없었다"고 설명했다.
또 '사고 직후 현장 조사를 하지 않았다'는 주장엔 "현장이 밀림으로 우거져 있어 10cm 단위로 한 발 한 발 들어가야 한다"며 "부상한 대원들을 다시 즉시 투입하라는 것은 말도 안 되는 억지 주장이자 반인권적이며 군 작전을 전혀 이해하지 못하는 행태"라고 지적했다.
이어 '대통령 UN 연설 등 정치적 일정에 따라 작전 시기를 조율했다'는 일각 주장에 대해서도 "작전 계획은 작년 9월부터 합참과 유엔사가 추진해 왔으며, 이에 청와대는 어떤 의견도 준 바가 없다"며 "말도 안 되는 억측이자 대통령의 UN 연설을 깎아내리려는 수법에 불과하다"고 일갈했다.
박 최고위원은 한기호 국민의힘 의원이 앞서 자신이 공개한 사진에 대해 군사기밀 유출이라는 취지로 말한 데 대해서도 "이 사진은 미국 국립문서기록보관소 홈페이지에서 누구나 확인 가능한 공개 정보"라며 "진상 규명을 노력하는 행위를 놓고 업무 방해로 몰아가는 게 국민의힘의 안보 태도인지 묻지 않을 수 없다"고 질타했다.
한편 이날 오전 나경원 국민의힘 의원이 '김정은 참수 훈련 재개' 등 강경 대응을 주문한 가운데, 민주당은 이를 두고 "나경원스러운 발언이다, 거기에 누가 호응하겠나"라고 반박했다.
박성준 수석대변인은 최고위 직후 기자들과 만나 관련 질문을 받고 "오늘 당대표가 명확하게 당의 입장을 선언하지 않았나"라며 "북한을 강력히 규탄하고 (북측의) 정전협정 위반, 명백한 군사도발이라고 하는 부분이 당의 입장이니 그걸 참조해 주시면 되겠다"라고 답했다.