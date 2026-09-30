"마음 속의 소중한 텃밭을 가꾸는 마음으로"

큰사진보기 ▲정용준 소설가정용준 소설가 ⓒ 정용준 제공 관련사진보기

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- 다섯 번째 장편집 <겨울통>은 여름에 나온 겨울 소설이라 더욱 눈길이 갔습니다. '겨울'이라는 계절을 선택하신 이유가 있으실까요?

- "겨울통"이 발현되면 인간은 몸의 일부분이나 전신이 물로 변해버린다는 설정이 독특했습니다. 이러한 소재를 어떻게 생각하게 되신 걸까요?

- 작중 "겨울통"이 발현되는 이유가 명확히 등장하지 않습니다. 동아도 언제, 무엇에 의해 "겨울통"에 걸렸는지 명확히 나와 있지 않죠. 그 이유가 있을까요?

- 작중 인하는 언어 장애를 가지고 있는 것으로 등장합니다. 다른 작품에서도 이런 설정이 종종 등장하는데요. 이러한 설정을 하신 이유가 있을까요?

큰사진보기 ▲정용준 소설가 소설 <겨울통>정용준 소설가의 소설 <겨울통> 표지다 ⓒ 은행나무 관련사진보기

- 작중 모난 인물이 뚜렷하게 드러나 있지 않습니다. 그런 인물조차도 사랑스럽게 그려져 있는데요. 그 이유가 있을까요?

- 작가님의 초기 작품은 인간의 부조리를 서늘하게 고발하는 데 집중했다면, 최근 작품들은 사랑과 연민, 애도의 시선을 깊이 담아내고 있습니다. 이러한 문학적 세계관의 변화를 가져온 계기나 이유가 있을까요?

- 유심상 수상 소감 중 "의심하느라 지쳐 있는 마음에 작은 믿음이 생겼다"라고 하셨었는데요. 그 마음은 어떤 마음이었을까요?

- 유심상 심사위원들은 수상자를 "견자(見者)"라고 표현했습니다. 현재 "견자"로서 보고 있는 게 있으실까요?

- 여전히 글에 있어서 "의심하느라 지쳐 있는 마음"을 가진 사람들에게 해주고 싶은 말이 있으실까요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

인간에게 언어란 무엇일까. "생각, 느낌 따위를 나타내거나 전달하는 데 쓰는 음성, 문자 따위의 수단"이라는 사전적 정의를 넘어 언어는 인간에게 무엇이며, 언어에게 인간은 무엇일까.우리는 때로 언어의 주도권을 절대 잃지 않을 것이라 여기지만, 순식간에 언어에 굴복당하고 마는 순간을 맞닥뜨리곤 한다. 그러다가 어려운 순간 속에서 구원을 받게 되었을 때, 그 상황에도 '언어'가 곁에 있었다는 것을 깨달으면 묘한 기분이 들기도 한다. 이렇듯 나를 떠나지 않고 늘 곁에 있지만 마법처럼 신비로운 '언어'. 소설 속에 '언어'를 녹여온 정용준 소설가를 지난 22일 만났다.그의 소설 중 <가나>, <바벨>, <내가 말하고 있잖아>는 '언어'와 '말'에 관련된 소설들이다. 이에 이어서 언어장애를 가진 '인하'라는 인물이 등장하는 <겨울통>이 지난 5월 15일 발간되었다. <겨울통>은 제24회 유심상 소설 부문을 수상하기도 했다. 그에게 소설 <겨울통>과 소설가로서의 시선에 대해 물었다. 아래는 그와 나눈 일문일답을 정리한 것이다."제가 겨울을 좋아하나 봐요.(웃음) 저는 겨울이 너무 예뻐요. 근데 겨울은 또 너무 잔인하기도 하잖아요. 겨울이 되면 생물들은 죽음을 맞이하거나 멈추거나 둘 중 하나니까요. 저는 여기서 생물의 위대함을 느꼈어요. 자신에게 가장 혹독하고 잔인한 세계조차도 아름답게 볼 수 있는 눈을 가졌으니까요. 사실 눈이 오면 체온도 떨어지고 동상도 걸리고 심할 경우 죽음까지 맞이하게 되기에 인간 세계에서 그리 좋은 자연현상은 아니잖아요.근데 저는 그런 겨울의 위협적이면서도 아름다운 모습이 못 견딜 정도로 좋았어요. 누구나 다 못 견딜 정도로 아름다워 보이는 것을 가지고 있잖아요. 저는 그게 겨울인 것 같아요. <유령>이라는 소설도 눈 덮인 벌판을 걷다가 다시 돌아오는 그 미장센 하나를 쓰고 싶어서 출발했거든요. 또 겨울의 그런 모순된 모습이 인간의 근사한 성품인 것 같기도 하고요. 요즘도 찬바람이 부는 밤길을 걸으면 되게 설레더라고요.""우선 저는 어는 이미지를 되게 좋아해요. 그래서 겨울 이야기를 꼭 써보고 싶었고, 어는 이미지와 겨울을 녹여낼 수 있는 이야기를 써보고 싶었어요. 그리고 거기에 상실에 가까운 사랑의 감정도 넣어보고 싶었죠. 그렇게 생각해 낸 것이 '겨울통'이었어요. 거기에 '번데기'라는 소재를 합치게 되었죠. 어는 이미지와 녹는 이미지를 가장 잘 드러낸 소재라고 생각했거든요. 그러자 '완전변태'라는 형태까지 떠올리게 되었어요.저는 '완전변태'에 대해 배웠음에도 기존에 있는 형체가 변형될 것이라고 생각했어요. 그러니까 등이 갈라져서 나비가 나오고 특정 부분이 뚫려 다리가 나올 것이라고 생각했죠. 그런데 완전히 액체가 된 다음에 새 몸이 된다는 거예요. 그 부분이 신비로웠어요. 그래서 그걸 녹는 이미지로 꼭 쓰고 싶었죠. 즉 '겨울통'은 사실 이미지가 아닌 정서에서 발현된 소재예요. 서로 사랑하는 이야기가 아닌, 사랑이 끝난 뒤 긴 편지를 나누는 이야기를 쓰고 싶다는 정서에서 출발했죠. 상실 뒤에도 이어지는 사랑에 대한 이야기를 쓰고 싶었거든요.""인생이 그렇잖아요. 우리 삶 속에서 누군가를 잃어버리거나 잃어버릴 수밖에 없는 사고는 항상 개연성 없이 오죠. 동아도 마찬가지로 갑작스럽게 사고가 찾아온 거예요. 그런데 '겨울통'의 발병자로 동아를 택한 이유는 인하와 동아의 관계 속에 놓인 '언어'에 대해 말하고 싶어서였어요. 우리는 살면서 느닷없는 말실수 하나 때문에 관계가 붕괴되는 경험을 해본 적이 있잖아요.작중 인하는 그것을 정말 두려워해요. 자기가 생각한 대로 전달되지 않을 것이라는 공포를 갖고 있죠. 그런데 동아는 아니에요. 동아에게 연애는 우리가 글을 막 쓰고 난 뒤 퇴고를 할 수 있는 것처럼 번복할 수 있는 과정이에요. 즉, '상대가 내가 이상한 말을 하면 이상한 애로 보겠지'라는 공포가 없다고 생각하는 거예요. 동아는 자신의 뒷모습까지도 보여줄 수 있는 것을 연애라고 생각하죠. 그래서 연애를 할 때 인하에게 자신의 모든 것을 드러내려고 해요.그렇기에 '겨울통'에 걸려 사라져 버린 연인을 더욱 그리워하고 사랑할 수 있는 존재는 '인하'라고 생각했어요. 그래서 동아가 '겨울통'에 감염된 것이죠. 저는 사랑에 있어서 헤어졌음에도 그 사람을 사랑하는 게 최상의 감정이라고 생각하는데요. 어쨌든 연애할 땐 서로 조금은 계산적인 모습을 보이잖아요. '말'에 있어서 계산적이었던 인하가 동아가 사라지고 난 뒤 온갖 곁에 머물며 수다를 떠는 모습을 그리고 싶었어요.""이번 소설에서는 인하의 언어 장애를 병리적인 이유에서 더 확장해 인하가 가지고 있는 기질에 대해 말하고 싶었어요. 인하가 가진 언어에 대한 공포는 어떻게 보면 우리 모두가 갖고 있는 것이기도 하니까요. 우리는 가끔 어떤 얘기를 할 수 있는데, 말을 하지 않을 때가 있죠.분위기가 편하지 않거나 긴장되는 상황이거나 무서운 상황이면 우리는 저절로 입을 다물게 돼요. 그렇기에 저는 인하의 모습이 현대인의 모습과 비슷하다고 생각했어요. 서로의 말이 어디로 튈지 몰라 결국 입을 다물어버리는 현대인들의 모습이요. 그런 모습을 말하고 싶어서 설정을 그렇게 정하게 되었어요.""사실 작품에 모난 사람이 없는 건 아니에요. 인하도 그렇고 관장도 그렇고. 모두 모난 부분이 조금씩 있어요. 다만 이것을 서술하는 동아와 인하가 그것을 그렇게 보지 않는 것일 뿐이죠. 결국 이야기는 이야기를 전하는 화자의 느낌에 따라 다르게 보이고 읽히는 것 같아요. 저는 이 작품을 냈을 때 놀랐던 게, 다들 이 작품을 사랑 이야기로 읽어주신다는 거였어요. 저는 그런 의도로 글을 쓰지 않았거든요. 이런 것을 보면서 이야기는 이야기가 느낌을 전하는 게 아니라 화자가 느낌을 전하는 것이라고 생각하게 됐죠.""제가 변해서겠죠. 과거의 저는 되게 자기중심적인 사람이었거든요. 그래서 제가 갖고 있는 울분과 고통, 의혹, 불만 등을 토로하는 글을 많이 썼던 것 같아요. 그러니까 오직 저만의 필터 그대로, 저만의 글쓰기를 한 것이죠. 그런데 결혼을 하고 아이가 태어나고 나서는 자기중심적인 생각에서 벗어나 주변을 돌아볼 수 있게 된 것 같아요. 그러니까 제가 쓸 수 있는 저변이 넓어진 것이죠.예를 들면 과거에 저는 애도를 이야기할 때 그 통증에 집중했어요. 감각적인 것들에 집중하며 사혈하는 기분으로 소설을 썼던 것 같아요. 그런데 지금은 나의 통증에만 집중하는 것이 아닌 그 주변 사람들을 돌아보고 이야기 나눌 수 있게 됐어요. 그러니까 과거에도 지금도 애도에 대해서 계속 쓰고 있지만, 결국 저의 감각이 변화한 것 같네요.""소설을 계속 써도 되겠다는 믿음이요. 저는 소설을 쓴다는 행위가 대단한 행위라고 생각하거든요. 저는 제가 소설을 쓴다는 것에 늘 의심하는 마음을 가지고 있었어요. 이 마음을 다른 작가분들도 가지고 계시더라고요. 이미 등단한 작가들이니 쓰고 싶은 대로 쓰면 되는데, 왜 그런 마음을 가질까 생각을 해봤어요. 결론은 작가들이 소설을 너무 사랑하기 때문인 거예요. 그래서 소설이 너무 대단하기에 내가 함부로 써도 될지 고민하게 되는 것이죠.저는 소설 속 인물들이 정말 소중한데요. 어떨 땐 실제 사람들보다 더 도움이 되기도 하거든요. 실제 사람들은 나이가 들수록 떠나가니까요. 근데 소설 인물은 그렇지 않아요. 저에게 소중하게 다 남아 있죠. 그래서 소설을 쓰는 행위가 더 조심스러웠던 것 같아요. 그런데 지금 독자 분들이 좋게 읽어주셨다고 하니, 계속 써도 되겠다 하는 기분을 느꼈어요.""저는 제가 '견자'라고 생각하지 않아요. '견자'는 당시 랭보가 시단에 등단했을 때 유명한 평론가가 랭보를 '견자'라고 칭하면서 생겨난 말인데요. 이 단어는 예술가들이 인간의 허례허식을 관통해서 봤다는 의미를 담고 있죠. 즉 보이는 대로 보는 것이 아닌 자신의 눈으로 대상을 바라보는 것을 '견자'라고 해요. 그런데 저는 그런 것에 딱히 욕망도 없고, 그러기 위해 소설을 쓰는 것도 아니에요. 그래서 '견자'는 아닌 것 같아요.저는 단지 제 소설 속 인물들이 오해받는 게 싫어서 그 부분만 신경을 쓰는 것 같아요. 요즘 세상이 참 엄혹하잖아요. 제가 한 말이 저의 대표성이 되는 세상이죠. 말실수 한마디에 저 전체가 덮어 씌워지는 사회니까요. 그래서 저는 저의 인물들이 오해받지 않도록 변호를 해주는 것에 집중하는 것 같아요. 이 사람이 왜 그런 행동을 할 수밖에 없었는지, 왜 그 말을 할 수밖에 없었는지 조심스럽게 다루는 것 같아요. 저에게 '견자'에 대해 얘기해 보라고 한다면 딱 그 정도일 것 같네요. 내 인물과 내 인물의 삶을 최선을 다해서 말해보려는 정도요.""글이 나를 먹여 살린다고 생각하는 것이 아닌, 내가 글을 먹여 살린다고 생각하면 어떨까요. 그러니까 내 마음속에 아주 소중한 텃밭을 두고 그것을 가꾸는 마음으로 글을 다루는 것이죠. 결국 우리가 글을 쓰는 이유도 그런 마음에서 출발한 것이니까요. 순수하고 소중한 마음으로요. 그렇게 글을 계속 써나갔으면 좋겠습니다."