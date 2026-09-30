김여정 "서울 자작극"에 나경원 "김정은 참수 훈련 실시"

▲나경원 국민의힘 의원이 30일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 김여정 북한 노동당 총무부장이 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고를 ‘서울의 자작광대극’이라고 주장한 것에 대해 “우리 청년 장병들의 다리를 앗아간 비극을 ‘자작극’이라며 조롱하고, 이재명 대한민국 대통령은 도리어 ‘음모론’이라며 덮기에 급급하다”라며 "김정은 참수 훈련을 즉각 실시해야 한다"라고 목소리를 높였다. ⓒ 유성호 관련사진보기