김여정 "서울 자작극"에 나경원 "김정은 참수 훈련 실시"

김여정 북한 노동당 총무부장이 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고를 '서울의 자작광대극'이라고 주장하며 북한의 책임을 전면 부인하자, 국민의힘을 중심으로 보수야권의 목소리도 더 크고 강경해졌다. 대북 확성기·전단 재개를 넘어 '김정은 참수 훈련'을 공개적으로 요구했고, 이재명 대통령을 '김정은의 심기 경호관'이라고 지칭하며 퇴진까지 언급하는 등 과격한 표현도 잇따랐다.
'김정은 참수 훈련'을 요구한 건 나경원 국민의힘 의원이었다. 그는 30일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "우리 청년 장병들의 다리를 앗아간 비극을 북한 김여정은 '자작극'이라며 조롱하고, 이재명 대한민국 대통령은 도리어 '음모론'이라며 덮기에 급급하다"라며 "참담함을 금할 수 없다"고 목소리를 높였다.
나 의원은 이번 사건을 2020년 서해 공무원 피격 사건과 연결하며 정부의 '축소·은폐 의혹'을 거듭 제기했다. 특히 이 대통령을 향해 "도대체 왜 이렇게까지 북한 앞에만 서면 작아지는 것인가"라고 했다. 그는 쌍방울 대북송금 사건까지 끌어와 "김정은 정권에 단단히 약점 잡힌 게 아니라면 이럴 수 없는 것"이라고도 주장했다.
나 의원은 이 대통령에게 유엔총회 연설 발언을 "공식 취소"하고 부상 장병과 국민에게 사과하라고 요구한 뒤 "대북 확성기와 대북 전단을 전면 재개하고, 김정은 수뇌부가 가장 두려워할 김정은 참수 훈련을 즉각 실시해야 한다"라고 주장했다. 최고 수위의 국제 금융제재와 북한 해외 은닉자산 추적·압류, 북한 당국 상대 직접 손해배상 청구도 요구했다.
이날 기자회견은 나 의원이 대표발의한 '이재명 정부의 DMZ 북한 추정 지뢰 참사 축소·은폐 의혹 진상규명 및 부상 장병 예우·지원 촉구 결의안'을 설명하는 자리이기도 했다. 장동혁 대표를 포함한 국민의힘 의원 70여 명에 더해 이준석·이주영 개혁신당 의원과 한동훈 무소속 의원 등이 공동발의에 참여했다.
결의안에는 사건 관련 증거 보전과 자료 제출, 국회 외교통일·국방·정보위원회 긴급 연석 청문회 및 국정조사 추진, 야당 추천 전문가가 참여하는 진상조사단 구성, 부상 장병에 대한 전상 처리와 예우 등을 촉구하는 내용이 담겼다.
"김정은·이재명·문재인 합동 작전"... 장동혁, 대통령 퇴진까지 요구
장동혁 대표는 김여정 담화와 관련 "북한이 지뢰 침략을 전면 부인하고 나섰다. 우리가 상응 조치를 하면 보복하겠다고 큰소리쳤다"라며 "적반하장, 예상했던 그대로"라고 지적했다. 이어 유엔사가 이번 지뢰 폭발 사고 합동 현장조사와 관련해 '북한의 정전협정 위반'이란 입장을 낸 것을 거론하며 "더 이상 무엇을 기다린단 말인가"라고 따져 물었다.
장 대표는 북한의 지뢰 매설과 문재인·이재명 정부의 대북정책을 하나로 묶었다. 그는 "진작 북한의 국경선 요새화에 강력하게 대응했어야 했다"라며 "문재인 정권이 GP 철거하고, 이재명 정권이 수수방관한 결과가 이번 지뢰 폭발 사고"라고 주장했다.
그러면서 "김정은, 이재명, 문재인의 합동 작전에 우리 군 대대장의 발목이 날아간 것"이라고 주장했다. 이 대통령을 향해서는 "북한에는 찍 소리도 못하고 '음모론'타령만 지겹게 반복하고 있다"라며 "대한민국 대통령이 아니라 북한 김정은의 '심기 경호관'"이라고 비난했다.
마지막에는 대통령 퇴진까지 직접 요구했다. 장 대표는 "이재명 대통령, 스스로 국군통수권자이기를 포기했다"라며 "국민이 끌어내리기 전에 당장 그 자리에서 내려오라"라고 했다. 장 대표는 전날에도 백령도 방문 도중 이 대통령과 민주당을 "존재 자체로 우리 안보의 위협"이라고 규정하며 정권을 조기에 끝내야 한다고 주장한 바 있다(관련기사 : 최전방까지 이어진 대여공세... 장동혁 "이재명 정권 끝내야"
https://omn.kr/2jyb3).
한동훈 "대한민국이 공격당했다"... 대북송금·우크라이나까지 소환
한동훈 무소속 의원도 이날 페이스북에 잇달아 글을 올리며 김여정 담화를 고리로 이재명 정부의 대북정책을 집중 공격했다.
그는 "오늘 북한 김여정 적반하장 입장이 나오기 전까지 이재명 대통령은 북한에 대해 한마디도 못했다"라며 "그런 태도가 북한 정권이 마치 이재명 대통령 약점 잡은 듯이 적반하장으로 나올 수 있는 환경을 만들어 준 것"이라고 비판했다.
또 "대한민국이 공격당했다. 공격당한 쪽은 대한민국이고 우리 국민"이라며 "정부는 당당하고 단호하게 대응해야 한다. 지금 그러지 않으면 공격은 반복될 것이고 우리는 굴종해야 할 것"이라고 주장했다.
이 대통령이 쌍방울 대북송금 사건으로 북한 정권에 약점이 잡힌 것이란 취지의 주장도 반복했다. 그는 다른 글을 통해 "대북송금 문제가 대북정책 아킬레스건이 될 것이라고 이재명 정권 출범 때부터 우려해 왔다"라며 "이번 북한 지뢰공격 대응, 북한군 포로 문제 등에서 그 우려가 현실화되고 있다"라고 주장했다.
한 의원의 공세는 우크라이나 문제로도 이어졌다. 그는 또 다른 글에서 북한군 포로의 한국행 사실을 공개한 우크라이나를 두고 정부가 강하게 문제를 제기한 점을 겨냥해 "이재명 정권에게 주적은 '지뢰공격한 북한'이 아니라 '북한군 포로 보내준 우크라이나'입니까"라고 따져 물었다. 이어 정부를 향해 "정신차리십시오"라고 했다.