얼굴 사진 올리고 조롱... '진보 진영'에서 겪은 사이버불링

A: "이 사건을 알리고 비판하는 글을 공개적으로 올리기 직전이 가장 힘들었어요. 너무 힘든데 어쨌든 계속 일·활동을 해야 하니까 만나는 사람들한테 지금 이런 상황에 있다고 일일이 설명하는 게 너무 복잡하고 어려웠거든요. 엄청난 두통에 시달렸고, 심할 때는 구토감이 올라왔어요. 특히 힘들었던 건 법적으로 대응을 하려다 보니 보고 싶지 않은 글을 계속 봐야 하고, 삭제되기 전에 캡처해서 정보로 만들어야 한다는 사실이었어요. 쉴 새 없이 올라오는 글을 저에게 어떤 피해로 다가오는지 설명 가능한 형태로 만들어야 한다는 게 제일 힘들었습니다."

B: "해당 단체 대표나 그 동조자들의 글을 보는 것 자체가 고역이지만, 특히 허위사실을 볼 때 계속 토하게 돼요. 손발이 떨리고 구토 증세가 올라와요. 저를 '독버섯', '불가사리'라고 하고 영구히 퇴출시키겠다는 말을 봤을 때는 너무 끔찍했어요. 대응을 하려니 몸이 너무 아프고, 대응을 안 하자니 살해된 인격을 복구할 방법이 없어서 진짜 몸이 부서질 것 같습니다."

큰사진보기 ▲마른 욕조에서 일을 하고 잠을 잔다B 활동가는 구토 증세 때문에 평소에 화장실 욕조에서 지낸 지 두 달이 넘어간다. ⓒ 위계없는평등한활동가네트워크 관련사진보기

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A: "제가 가장 크게 타격을 받았던 게 제 얼굴을 계속 올린 부분인데요. '포토샵으로 미백을 했다'느니 하는 말로 수치심을 줬어요. 사진에 변형을 가하지 않았고 수익 용도로 쓴 게 아니라서 초상권 침해로 걸 수도 없다고 하더라고요. 그런데 그 부분이 법적으로 해결할 수 없다는 사실이 가장 큰 고통이었어요."

B: "단체 행사 신청서에 제 이름을 적고 '역겹다, 꺼져라' 이런 글을 쓰고, 단체 페이스북 페이지에도 악플이 달려요. 저나 저희 단체가 겪은 모욕이나 괴롭힘들이 법적으로 다 구제가 가능한 건 아니더라고요. 그게 답답하죠."

큰사진보기 ▲투명가방끈 A 활동가2022년 '약자생존: 약한 아픈 미친 사람들의 광장' 행사에서 발언중인 A 활동가 ⓒ 투명가방끈 관련사진보기

A: "(가해자 또는 가해자를 옹호하는 사람들이) SNS가 공식적이고 공개적인 담론의 장이라고 생각하는 게 이상했어요. 자꾸 '페이스북에 입장을 밝혀라, 정정당당하게 나와서 여기서 학술적 논의를 하자'라고 말하는데, 도대체 페이스북이 뭔데 자꾸만 그러는지 모르겠더라고요."

B: "저도 똑같은 요구를 받았어요. 왜 SNS에서 이런 토론을 하려는 것인지 모르겠어요. 애초 3월에 문제가 된 사건 이후에 조직적 입장을 달라고 했는데 그쪽에서 답을 안 했거든요. 이후 공대위에서 면담 요청 공문을 보냈는데 그때도 답을 안 하고."

A: "B님이 겪는 사건이, SNS에서의 사이버불링 피해가 정말 큰 사건이라고 느끼거든요. 이 사건에서 사이버불링 자체가 하나의 중심 주제로 다뤄져야 한다라는 생각이 들었어요. 저의 경우 사건을 겪을 때 가장 많이 받는 조언이 '핸드폰 끄고 있어라, 들어가지 말아라'인데, 그런다고 피해가 멈춰지는 건 아니잖아요. 실제로 그것이 제 이미지를 만들고 있고요."

A: "(B 님이 겪은 사건을 보면) 아직도 이런 일이 벌어진다는 것에 놀랐어요. 페미니즘의 논의가 넓어지고 있음에도 기존의 권력 체계를 재편하지 못하는 이유가 뭘까요? 그리고 여전히 (처음의 사건이) 가해라고 생각하지 못하고, 도리어 그에 대한 문제제기를 본인들이 공격받은 것처럼 여겨지는 것도 문제죠. 사실 이런 것이 비일비재해서 가시화되는 것이 어렵나라는 생각도 들기도 했어요. '86세대 운동권'이었던 남성이 그런 식의 태도를 가지는 것에 대해 묵인하는 일이 여전히 달라지지 않았구나 싶어서, 저는 운동사회 내 공동체적 해법을 찾는 것에 대한 기대가 별로 없는 것 같아요."

B: "S교수에 대해서 아픈 사람으로 규정하고, 이해해 줘야 한다는 동정론도 많았다고 들었어요. 저를 괴롭히는 이들에게 대해서도 유사한 이야기를 들은 적 있고. 사이버불링에서 자주 등장하는 논리죠. 그런데 어떤 질병도 사회 구조나 관계와 무관하게 발현되지 않죠. 그런 '질병 프레임'은 60대 남성 교수와 퀴어인 30대 여성 연구자 사이의 권력 차를 지워 버리는 효과를 만든다고 생각해요. 의도했든 아니든 권력을 가진 이를 두둔하는 결과를 만들 수 있다는 게 위험하죠."

진보운동사회 안에서도 사이버불링이 종종 일어난다. 예컨대 최근 성폭력 피해자가 입는 2차 피해는 상당 부분이 온라인 공간에서 다수에 의한 모욕, 조롱, 허위사실 유포, SNS상 공격성 게시물·댓글 등으로 인한 것이다. 실제로 사이버불링은 운동 내에서 위계나 차별, 비민주성 문제 등을 제기한 사람들에 대한 공격 방식으로 고착화되고 있다. 또한 다른 의견을 가진 사람을 겁박하거나 권력을 과시하듯이 사이버불링을 행하는 사례 등 그 자체가 위계폭력의 한 유형으로 나타나기도 한다.'투명가방끈'의 A 활동가는 올해 SNS와 이메일을 통한 사이버불링을 겪었다. 발단은 좌파 이론가를 자처하는 S교수가 A가 공저로 참여한, '광장'을 주제로 한 책을 비판하겠다고 페이스북에 쓰면서부터였다. 그는 책 내용에 대한 의견 제시를 넘어, A의 퀴어 정체성을 거론하고, 외모를 조롱하고, 다른 저작이나 활동 기록 등을 찾아내 비하하는 게시물들을 올렸다. 중단을 요청했는데도 A에게 수차례 비아냥과 부당한 요구(A가 한 적 없는 주장에 대한 동의 여부를 공표하라는 등)를 담은 이메일을 보내기도 했다. 반복되는 이메일과 게시물, 그리고 그런 SNS 게시물에 적잖은 사람들이 '좋아요'를 누르고 동조하는 상황은 압박감과 상처로 다가올 수밖에 없었다.'다른몸들'의 B 활동가는 한 보건의료·건강단체 운영위원의 언행에 문제를 제기했다가 사이버불링의 타깃이 되었다. 처음에 단체의 논의와 책임 있는 응답을 요청했을 때는 수개월간 묵살했던 해당 단체 대표가, 공개적 문제제기와 항의행동이 이어지자 페이스북에 게시물을 60편이 넘게 올렸다. 그는 허위와 과장, 왜곡 등을 섞어 가며 B를 도덕적 문제가 있는 사람인 양 몰아갔다. "독버섯"이라는 등 조롱과 모욕의 언어가 반복되었고, 공공연하게 "운동판에서 영구 퇴출"시킬 거라고도 적었다. 수십 개의 게시물을 많은 이들이 믿으며 확산시켰다. '다른몸들'에 욕설을 남기거나, B와 연대하는 다른 시민사회단체에 항의 전화를 거는 이들까지 나타나는 등 피해는 이어지고 있다.이런 폭력 속에서 피해자들은 어떤 고통의 터널을 지나고 있을까? 투명가방끈 A 활동가와 다른몸들 B 활동가가 사이버불링 경험에 대해 나눈 대담을 기록했다.사이버불링 피해자들이 겪는 첫 번째 고통은 일상생활의 붕괴와 물리적인 신체 증상으로 나타난다. 피해자들은 가해자의 글을 확인하고 캡처하는 것 자체가 고통스러웠다고 입을 모았다.'가루가 될 때까지 괴롭힌다'는 말은 상징적 표현이 아니라, 직설법이었다. 둘 다 극심한 스트레스가 구토로 이어졌다. 구토는 몸이 음식물 섭취를 거부하는 극단적 상황이다, B 활동가는 6월부터 계속해서 올라오는 게시물들에 극심한 우울증에 이어 자살충동에까지 시달리고 있다.피해자들이 겪은 가장 심각한 좌절 중 하나는, 스스로 가장 큰 상처를 입었다고 느낀 피해 유형들이 현행법상 범죄로 인정받지 못하거나 고소조차 어렵다는 현실이었다.가해자는 외모 언급을 퀴어 정체성과 연결하여 조롱하는 언어를 구사하기도 했다. 그러나 한국에는 아직 소수자에 대한 차별과 모욕을 다루는 제도가 미비하다. 사법 영역에서 성정체성을 빗대어 조롱하는 것에 대한 이해가 얕기 때문에, 직접적인 욕설을 적지 않는 이상 교묘하게 비꼬는 말들은 법적으로 처벌하기 쉽지 않았다.모든 괴롭힘이 그렇듯, 사이버불링은 '의혹 제기'의 모양을 빌려 평판을 깎아내리는 방식으로도 이루어진다. 그러나 가해자들은 정작 사실을 확인하는 데 관심이 없으며, 사실관계를 검증하기 힘든 말이나 허위·과장이 포함된 내용을 동시다발적·계속적으로 유포한다. 자극적인 유언비어를 퍼뜨림으로써, 활동가가 쌓아 온 도덕적·운동적 정당성에 씻을 수 없는 타격을 입힌다.SNS에서 좋은 토론장이 열리기는 쉽지 않다. 비슷한 생각을 가진 이들이 공감 표시와 공유를 통해 확신을 편향적으로 강화시키는 작용이 심하기 때문이다. 무엇보다 그곳에서도 사회적 지위·자원을 더 많이 가진 이들이 더 큰 목소리를 내며, 자극적이고 보수적인 언어들이 더 많이 전파된다. 그래서 오히려 책임을 공유하고 갈등 해결을 숙의하는 소통이 아니라 사이버불링이 일어나기 쉽다. 예컨대 A가 당한 여러 조롱과 모욕 역시 가해자는 나이 많은 남성 대학 교수이며 A는 나이가 적은 여성 퀴어이자 박사과정의 연구자라는 점이 작용한 것으로 보인다. SNS는 이미 소수자성·취약성을 가진 이들, 피해자들에게 불리한 공간이다.두 활동가에게 서로의 사건을 바라보며 든 생각을 물었다.사이버불링은 대개 피해자에게 도덕적 흠집을 내고, '비정상'이라는 낙인을 찍으며, 가해자와 동조하는 대중이 도덕적 우위를 점하려는 식으로 이루어진다. 이는 학생들 사이의 학교폭력이나 직장 내 괴롭힘에서도 공통적으로 나타나는 현상이다.사이버불링에 대한 사회적 경각심은 높아지고 있는데, 아직까지 진보운동사회 안에서는 문제의식이 부족해 보인다. 운동적·학술적 논쟁이나 의혹 제기, 비판 의견 등으로 포장되기 때문이다. 그러나 SNS에서 무분별하게 오가는 말들은 유의미한 토론을 보장하지 않으며, 인격·정체성에 대한 조롱과 모욕은 공격이고 모욕일 뿐이다. 그 배경에 사회적 위계가 작용하고 있다면 그건 더더욱 문제다.두 활동가들은 여전히 온·오프라인의 보복과 괴롭힘에 대한 공포에 시달리고 있다. A는 '피해자라는 프레임에만 갇힐지 모른다'는 불안감과 B는 '허위사실이 진실로 굳을까 봐' 두려워하며 싸우고 있다. 그러나 이들이 고통 속에서도 대응을 이어 가거나 사실관계를 이야기하는 이유는 단 하나다. 이 사태를 똑똑히 기록하여 문제점을 밝히고, 더 이상 진보나 운동이라는 이름 뒤에 숨은 사이버불링이 또 다른 피해자를 만들지 않기를 바라기 때문이다. 상처와 좌절이 가득한 폭력의 터널을 지나오며, 두 활동가는 참담한 현실 속에서도 서로를 지지하며 존엄을 지켜 내고 있다.