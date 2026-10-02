법원, '순천대 국립의대 추천' 효력정지 신청 각하

큰사진보기 ▲광주지방법원 별관. 2026. 9. 18 ⓒ 김형호 관련사진보기

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국립목포대학교가 전남광주통합특별시의 국립의대 후보대학 추천 결정에 반발해 제기한 집행정지 신청이 법원에서 각하됐다.광주지방법원 행정1부(재판장 김정중 부장판사)는 2일 목포대가 전남광주시를 상대로 낸 국립의대 후보대학 추천행위 효력정지 신청에 대해 각하 결정을 내렸다. 각하란 신청이 법정 요건을 갖추지 못해 신청 내용이 정당한지 여부를 판단하지 않고 재판 절차를 끝내는 결정이다.재판부는 전남광주시가 국립순천대를 신설 의대 후보대학으로 선정해 교육부에 추천한 행위가 행정소송법상 집행정지의 대상이 되는 행정처분에 해당하지 않는다고 판단했다. 아울러 목포대가 추천 행위의 집행정지를 구할 법률상 이익 있다고 인정하지도 않았다. 신청인 적격도 갖추지 못했다는 취지다.재판부는 "추천 행위의 처분성이 인정되지 않거나 신청인에게 본안 청구의 법률상 이익이 없다면, 본안 소송은 항고소송의 대상적격이나 원고적격의 흠결로 부적법하다"며 "따라서 이 사건 신청은 적법한 본안 소송의 계속이라는 집행정지의 요건을 갖추지 못했다"고 밝혔다.정부는 '의대 없는 지역에 의대 신설 추진'이라는 국정 과제에 따라 2030년 개교를 목표로 의대 신설 후보대학 선정 작업을 진행 중이다. 정원 100명을 놓고 경북도 소재 국립경국대와 전남권이 경쟁하고 있다.전남광주시는 심사를 거쳐 지난 8월 30일 정부에 순천대를 신설 의대 후보대학으로 추천했다. 목포대는 100점 만점에서 1.30점 차이로 탈락하자 심사가 불공정했다며 소송을 제기했다.이번 각하 결정으로 멈춰 있던 정부의 신설 의대 후보대학 선정 절차가 속도를 낼 것이란 전망이 나온다.