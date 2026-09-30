문화유산 품고, 품격 높은 도시 태안으로

▲보존 넘어 군민 일상으로 스며드는 태안군 문화유산 황주선 문화예술과장이 30일 열린 정례브리핑에서 “군민이 자긍심을 느끼고 일상에서 체감할 수 있는 품격 높은 문화도시 태안을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲30일 정례브리핑을 진행하고 있는 황주선 문화예술과장 ⓒ 방관식 관련사진보기

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태안군 황주선 문화예술과장이 30일 열린 정례브리핑에서 "군민이 자긍심을 느끼고 일상에서 체감할 수 있는 품격 높은 문화도시 태안을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.이어'문화유산을 품고, 문화로 성장하는 태안'을 비전으로 한 3대 핵심 추진사업을 발표하며 "세 사업은 태안의 유구한 역사문화 자원을 체계적으로 지켜내고, 그 열매를 군민의 문화행복으로 되돌려드리기 위한 하나의 결실"이라고 평가했다.황 과장이 발표한 3대 핵심사업은 ▲사신들의 바다 순례길 조성 ▲군민을 우선하는 공연관람 제도 정착 ▲태안 동문리 근대한옥 보수정비 등이다.사신들의 바다 순례길 조성사업(총사업비 161.8억 원)은 고려시대 송나라 사신 서긍의 '고려도경' 기록에 근거해 근흥면 신진도리 일원에 조성 중으로 마도 안흥정 재현과 사신들의 정원 조성을 마쳤다. 단청 정비 등을 거쳐 오는 2027년 4월 1차 사업장을 군민과 관광객에게 전면 개방할 예정이다.군민 중심의 관람 환경 개선도 속도를 낸다. 군은 지난해 7월 도입한 태안사랑상품권 환급제(환급액 1,477만 원 달성)로 예약부도를 근절하고 지역 골목상권 활성화 성과를 거둔 데 이어, 2027년부터는 군민 우대 제도를 더욱 강화한다.일반 관람료를 2만 원으로 조정하되, 군민에게는 행정정보공동이용망을 연계해 증빙서류 없이 50% 자동 감면 혜택(1만 원)을 제공한다.노후화로 안전 E등급을 받아 정비가 시급했던 국가등록문화유산 태안 동문리 근대한옥도 전면 보수·정비에 착수한다.군은 국·도비 등 총 19억 4,200만 원을 투입해 2027년 정밀 설계를 거쳐 2028년까지 안채·사랑채·대문간채·창고 등 건물 4동과 주변 담장, 공터 정비를 완료할 계획이다.