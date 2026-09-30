동네 사람들이 짐 옮기며 이사, 말랭이 마을 사랑방 된 책방

큰사진보기 ▲동네 책방말랭이 마을의 사랑방, 봄날의 산책 전경 ⓒ 유경선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲책방 내부응접실을 책방으로 활용한 모습 ⓒ 유경선 관련사진보기

전북 군산시 신흥동 말랭이 마을을 걷다 보면 골목길 아래쪽에서 작은 책방 하나를 만난다. 책방 앞에는 책과 안내문이 놓여 있고, 햇살이 건물 사이로 스며든다. 잠시 걸음을 멈추고 안을 들여다보면 책을 고르는 사람과 차를 마시는 사람, 마을 이야기를 나누는 사람들의 모습을 만날 수 있다. 박모니카 작가가 운영하는 동네 책방 '봄날의 산책'이다.이 책방에는 최근 조금 특별한 변화가 있었다. 원래 말랭이 마을 위쪽의 좁고 가파른 골목 안에 있던 책방이 올해 1월에 주민과 관광객들이 보다 쉽게 찾을 수 있는 아래쪽 길가로 자리를 옮긴 것이다. 책방이 자리를 옮긴 것은 단순한 점포 이전 이상의 변화였다. 무엇보다 이삿짐을 나르는 과정에서 주민들이 먼저 팔을 걷어붙였다.'봄날의 산책'은 박모니카 작가가 2022년 말랭이 마을 레지던스 입주 작가로 활동하면서 문을 연 책방이다. 당시 책방은 말랭이 마을 위쪽 골목에 자리했다. 오래된 집들과 구불구불한 골목길이 이어지는 곳이었다. 조용하고 아늑(3평)하다는 장점이 있었지만, 처음 마을을 찾는 방문객에게는 책방을 찾아가는 길이 쉽지 만은 않았다. 책방을 이용(보유 책은 시집, 인문학, 에세이 집, 소설류 등 1000여 권에 이른다.)하려는 주민이나 관광객들이 보다 쉽게 접근할 수 있도록 올해(2026. 1.) 아래쪽 길가로 이전했다.그런데 이전 과정에서 눈길을 끈 것은 주민들의 반응이었다. 책방 주인이 혼자 이삿짐을 옮긴 것이 아니라 마을 주민들이 자발적으로 짐을 나르고 공간을 정리하는 데 힘을 보탰다. 개인이 운영하는 작은 책방의 이전에 왜 주민들이 함께했을까. 그 이유는 책방이 마을에서 차지하는 역할에서 찾을 수 있다.매일 골목을 오가는 한 주민은 "위쪽 골목에 있을 때보다 이전을 한 뒤 어르신들이나 관광객들이 들어와 안부를 묻고 쉬어가는 일이 훨씬 늘었다"며 "단순히 책을 사는 곳이 아니라 마을의 날씨와 소식을 나누는 사랑방 역할을 톡톡히 하고 있다"고 말했다. 책방의 위치가 바뀌면서 사람들의 접근성이 좋아졌고, 자연스럽게 사람들이 머무는 시간과 만남도 늘었다는 설명이다.책방지기 박모니카 작가는 글을 통해서도 지역의 사람과 삶을 기록해 왔다. 그는 2020년 어머니의 삶과 가족 이야기를 담은 <어부마님 울 엄마>를 펴냈고, 2021년에는 <오마이 라이프로의 초대>를 출간했다. 2022년에는 <오래된 미래를 꿈꾸는 세상 사람들>을 펴냈다.특히 박 작가는 말랭이 마을에서 만난 주민들의 이야기를 기록하고, 지역 작가들의 책을 펴내는 일에도 관심을 기울여 왔다. 과거 오마이 뉴스에도 '봄날의 산책'을 중심으로 말랭이 마을의 책과 작가들을 소개한 기사가 실린 바 있다. 박 작가에게 책방은 책만 사고파는 곳이 아니다.그는 "책방은 단지 종이 책이 거쳐 가는 상업적 공간에 머물러서는 안 된다"며 "마을의 역사와 주민들의 삶이 자연스럽게 기록되고, 오가는 이들이 차 한 잔에 온기를 나누는 공간이 되길 바란다"고 말했다. 그 말처럼 '봄날의 산책'에서는 책과 함께 사람의 이야기도 오간다. 주민에게는 잠시 쉬어갈 수 있는 공간이고(응접실이 책방이다), 관광객에게는 말랭이 마을의 풍경뿐 아니라 그곳에서 살아가는 사람들의 이야기를 접할 수 있는 공간이다.말랭이 마을은 오래된 주거 공간과 골목길의 풍경으로 사람들의 발길을 끌어왔다. 하지만 관광객이 찾아오는 것 만으로 마을의 일상이 지속되는 것은 아니다. 사람이 머물고 주민이 이용하는 공간이 있어야 골목은 단순한 관광지가 아니라 생활 공간으로 남을 수 있다.그런 의미에서 작은 책방 하나가 마을에서 갖는 역할은 생각보다 크다. 책 한 권을 고르러 온 사람이 주민과 이야기를 나누고, 여행객이 차 한 잔을 마시며 골목의 사연을 듣는다. 책방이라는 작은 공간을 통해 외부에서 온 사람과 오래 살아온 주민 사이에 자연스러운 접점이 만들어지는 것이다.지역의 작은 공간이 오래 살아남기 위해서는 운영자의 노력(책방의 주요 행사로는 소설가, 시인 초청 강연, 지역 작가 초청 등이 있고 디카시 공모전, 글쓰기 창작반, 시 낭송반 등을 개설, 운용할 예정이며 독립 출판사의 역할도 하고 있다.) 뿐 아니라 그 공간을 함께 이용하고 아끼는 사람들의 관계도 중요하기 때문이다.지방의 많은 골목이 인구 감소와 상권 침체라는 현실을 마주하고 있다. 오래된 가게가 하나둘 문을 닫고, 사람이 오가는 길도 점점 줄어들고 있다. 이런 상황에서 지역을 살리는 방법을 거창한 개발에서만 찾을 필요는 없을 것이다. 한 사람이 작은 책방의 문을 열고, 누군가 그곳에 들러 책을 읽고 차를 마시며 이야기를 나누는 일. 주민들이 그 공간의 이삿짐을 함께 날라주는 일. 어쩌면 지역의 변화는 이런 작은 관계에서 시작되는지도 모른다.'봄날의 산책'은 규모가 큰 공간도, 거창한 시설도 아니다. 하지만 이곳에는 책이 있고 사람이 있으며, 마을의 이야기가 있다. 위쪽 가파른 골목에 있던 책방은 이제 사람들이 오가는 아래쪽 길가로 내려왔다. 덕분에 책방을 찾는 발걸음도 조금 편해졌다. 그리고 책방은 오늘도 주민과 여행객 사이에서 마을의 이야기를 이어간다.햇살 아래 은은하게 빛나는 '봄날의 산책' 간판을 바라본다. 책방이 옮겨온 것은 몇 걸음의 거리였지만, 그 몇 걸음이 사람과 사람 사이의 거리를 조금 가깝게 만들고 있다.