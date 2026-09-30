유엔사 "분계선 이남 북한 지뢰 발견, 정전협정 위반"

큰사진보기 ▲양진혁 합동참모본부 작전부장이 지난 28일 서울 용산구 국방부에서 열린 '비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고' 관련 브리핑에서 관련 자료를 설명하고 있다. 2026.9.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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유엔군사령부(UNC·유엔사)가 육군 25사단 장병들이 다친 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고와 관련해 정전협정 위반이 발생했다고 공식 판단했다. 한국군이 북한군 지뢰일 가능성이 매우 높다는 조사 결과를 발표한 데 이어 정전협정 관리 책임을 맡고 있는 유엔사도 현장조사 결과를 토대로 정전협정 위반이라는 판단을 내놓은 것이다.유엔사는 30일 언론에 배포한 공식 입장을 통해 "대한민국 군과 협조해 9월 21일 비무장지대에서 발생한 지뢰 폭발 사고에 대한 합동 현장조사를 실시했다"고 밝혔다. 이어 조사 과정에서 "군사분계선(MDL) 이남 대한민국 측에서 작동 가능한 북한 대인지뢰 1발을 확인했다"고 설명했다.유엔사는 이를 토대로 정전협정 위반이라는 결론을 내렸다. 유엔사는 "조사 결과에 근거해 정전협정 위반이 발생했다고 판단했다"며 "확립된 정전협정 절차를 통해 이번 위반 사안을 처리하고 있다"고 밝혔다.전날까지 유엔사는 합참과 함께 현장조사에 참여하면서도 사고 원인에 대해서는 별도의 판단을 내놓지 않았다. 지난 28일 합동참모본부(합참)가 "북한군 지뢰일 가능성이 매우 높다"는 중간조사 결과를 발표했을 당시에도 유엔사는 조사가 진행 중이라는 이유로 추가적인 입장을 밝히지 않았다.상황이 달라진 것은 29일 현장조사에서 북한군이 사용하는 수지반보병지뢰가 실제 발견되면서다. 한국군과 유엔사 군사정전위원회 관계자 등이 참여한 조사팀은 2차 폭발로 생긴 화구에서 약 1m 떨어진 곳에서 북한군 수지반보병지뢰 1발을 발견했다. 이 지뢰는 사고 당시 철수하던 장병들이 목격했다고 진술한 미폭발 지뢰와는 별개의 지뢰로 파악됐다.유엔사는 이번 발표에서 이 지뢰를 단순히 북한군 지뢰와 '유사한' 물체라고 표현하지 않고 '작동 가능한 북한 대인지뢰'라고 구체적으로 명시했다. 또 발견 장소 역시 단순히 DMZ 내부라고 하지 않고 MDL 남쪽 대한민국 측이라고 특정했다. 북한군 대인지뢰가 MDL 남쪽에서 실제 작동 가능한 상태로 존재했다는 사실을 유엔사가 공식 확인한 셈이다.다만 유엔사는 이날 발표에서 지난 21일 실제 폭발한 2발이 북한군 지뢰였다고 직접 명시하지는 않았다. 북한군이 언제 해당 지뢰를 MDL 남쪽에 매설했는지, 최근 북한군의 국경선 요새화 작업 과정에서 매설된 것인지에 대해서도 별도의 판단을 공개하지 않았다.군 당국은 현재까지 실제 폭발한 2발과 사고 당시 장병들이 목격한 미폭발 지뢰 1발, 29일 추가로 발견한 북한군 수지반보병지뢰 1발 등 사고 현장 일대에 적어도 4발의 지뢰가 있었을 가능성이 있다고 보고 있다.강신철 국방부 장관은 전날(29일) 국회 국방위원회에서 좁은 지역에 여러 발의 지뢰가 있는 점 등을 들어 다른 곳에서 유실돼 흘러들어왔을 가능성은 낮다는 취지로 설명했다.유엔사는 앞으로도 정전협정에 따른 절차를 진행하겠다는 입장이다. 유엔사는 이날 "정전협정을 유지하고 집행하며 한반도의 안정 유지와 긴장 고조 방지라는 책임을 이행하는 데 계속 전념할 것"이라고 밝혔다.이번 유엔사의 발표는 북한이 사고 관련성을 전면 부인한 직후 나왔다. 김여정 북한 노동당 부부장은 한국군의 조사 결과를 '자작극'이라고 주장하며 북한의 책임을 부인했다. 하지만 유엔사는 한국군과 공동으로 실시한 현장조사 결과를 근거로 MDL 남쪽에서 작동 가능한 북한 대인지뢰가 발견됐다는 사실과 정전협정 위반이라는 판단을 공식화했다.