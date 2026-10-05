에너지 전환, 환경정책 아닌 국가 생존 전략

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 29일 청와대에서 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의를 주재하고 있다. 2026.9.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

참고자료

1.

https://www.climate-solutions-explorer.eu/story/korea_energy/

2. 산업통상자원부, 에너지통계연보(각 연도)

3. 에너지경제연구원 에너지통계정보시스템(KESIS), 한국의 에너지 수급, 에너지 수입의존도, 에너지 자급률 관련 통계

4. 기후에너지환경부 온실가스종합정보센터(GIR), 국가 온실가스 인벤토리 및 국가 온실가스 배출량 통계

5. 국제에너지기구(IEA), 한국의 에너지 구조, 에너지 부문 온실가스 배출 및 국제 비교 통계

6. OECD, OECD Energy Statistics, 재생에너지 발전 비중 및 회원국 비교 자료

7. 산업통상자원부, 에너지바우처 사업 운영 결과 보고서(각 연도), 에너지 취약계층 지원 및 수혜 가구 통계

8. 질병관리청, 온열질환 응급실감시체계 연보, 폭염 취약계층 건강피해 및 온열질환 발생 통계

9. IPCC, Climate Change Mitigation Reports, 에너지 전환과 기후변화 대응 관련 국제 평가보고서

덧붙이는 글 | 글쓴이는 전국지속가능발전협의회 상임회장입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

UN이 제시한 지속가능발전목표의 일곱 번째 목표(SDG 7)는 '모두를 위한 적정가격의 안정적이고 지속가능한 현대적 에너지 보장'입니다.많은 사람들은 에너지 문제를 전력 생산이나 전기요금의 문제로 생각합니다. 그러나 SDG 7이 말하는 에너지는 훨씬 넓은 개념입니다. 에너지는 산업의 기반이자 국민 생활의 필수재이며, 동시에 기후위기 대응의 핵심 수단입니다. 2026년 현재 한국은 세계 10위권의 에너지 소비국이며, 산업구조와 생활양식 모두 에너지에 크게 의존하고 있습니다. 그러나 에너지 전환의 속도, 기후위기 대응, 에너지 복지라는 측면에서 여전히 적지 않은 과제를 안고 있습니다.두루 알려진 사실이지만 한국은 에너지 자원이 부족한 나라입니다. 한국의 에너지 자급률은 2024년 기준 22.1%에 불과하며, 석유, 천연가스, 석탄과 같은 1차 에너지의 90% 이상을 해외에 의존하고 있습니다. 이는 에너지 전환이 단순한 환경정책이 아니라 국가 안보와 경제 안정의 문제임을 보여줍니다.2022년 러시아-우크라이나 전쟁 이후 국제 에너지 가격이 급등했을 때 한국 역시 전기요금과 난방비 상승을 경험했습니다. 에너지 안보는 더 이상 군사 안보와 별개의 문제가 아님은 분명합니다. 진행 중인 미국과 이란의 전쟁도 마찬가지입니다.에너지 문제는 곧 기후 문제입니다. 한국의 온실가스 배출량 가운데 약 85%는 에너지 생산과 소비 과정에서 발생합니다. 발전, 산업, 수송, 건물 부문의 화석연료 사용이 기후위기의 핵심 원인인 셈입니다.한국은 2050 탄소중립을 선언했지만, 재생에너지 비중은 여전히 OECD 주요 국가들에 비해 낮은 수준에 머물러 있습니다. 유럽연합(EU)과 주요 선진국들이 재생에너지 확대를 가속화하는 동안 한국은 입지 규제, 송전망 부족, 주민 수용성 문제 등으로 전환 속도가 더디다는 평가를 받고 있습니다. 기후위기 시대의 에너지 정책은 단순한 발전 정책이 아니라 국가 생존 전략입니다.에너지 문제는 환경 문제인 동시에 복지 문제이기도 합니다. 최근 몇 년간 전기요금과 난방비 상승으로 인해 취약계층의 부담이 크게 늘어났습니다. 저소득층과 독거노인, 장애인 가구는 에너지 가격 상승에 더욱 취약합니다. 실제로 겨울철 난방을 충분히 하지 못하거나 여름철 냉방을 포기하는 사례가 반복되고 있습니다.폭염과 한파가 심화되는 기후위기 시대에 에너지 접근성은 건강권과 생존권의 문제로 연결됩니다. 에너지 빈곤은 단순히 소득 부족의 문제가 아니라 기후위기가 심화시키는 새로운 사회적 불평등입니다.에너지 전환은 비용만 발생시키는 정책이 아닙니다. 재생에너지, 에너지 효율 산업, 전기차, 저장장치(배터리), 스마트그리드, 분산형 전원은 새로운 성장동력이 될 수 있습니다. 이미 세계 주요국들은 탄소중립을 산업정책과 결합하여 경쟁력을 확보하려 하고 있습니다. 에너지 전환은 환경정책인 동시에 산업 혁신 정책입니다. 이를 위해 필요한 전환은 다음과 같습니다.첫째, 에너지 안보의 개념을 확대해야 합니다. 단순히 화석연료 확보가 아니라 재생에너지 확대, 분산형 전원 구축, 저장 기술 확보를 포함하는 새로운 에너지 안보 전략이 필요합니다.둘째, 재생에너지 확대를 가속화해야 합니다. 태양광과 풍력 확대뿐 아니라 송전망 확충, 주민참여형 사업, 지역 에너지 자립 모델 구축이 함께 추진되어야 합니다.셋째, 에너지 복지를 국가 핵심 정책으로 격상해야 합니다. 에너지 바우처 확대, 취약계층 주택의 단열 개선, 고효율 냉난방기 보급은 단순 복지가 아니라 건강 정책이며 기후 적응 정책입니다.넷째, 에너지 수요 관리와 효율 혁신을 강화해야 합니다. 국제에너지기구(IEA)가 강조하듯이 에너지 효율은 '제1의 연료(First Fuel)'입니다. 가장 깨끗한 에너지는 사용을 줄여 생산하지 않아도 되는 에너지입니다. 건물, 산업, 교통 부문의 에너지 효율 향상은 가장 비용 효과적인 탄소중립 전략입니다.다섯째, 에너지 전환 과정의 정의로운 전환(Just Transition)을 보장해야 합니다. 산업 구조 변화 과정에서 피해를 받는 노동자와 지역사회에 대한 지원 없이 에너지 전환은 지속가능할 수 없습니다.에너지는 단순한 상품이 아닙니다. 에너지는 경제를 움직이고, 사람의 건강을 지키며, 산업의 경쟁력을 결정하는 핵심 기반입니다. 동시에 오늘날 에너지는 기후위기의 가장 중요한 원인이자 해결 수단이기도 합니다. 한국 사회는 오랫동안 안정적인 에너지 공급과 경제성장을 중심으로 에너지 정책을 추진해 왔습니다. 그러나 기후위기 시대에는 더 이상 얼마나 많은 에너지를 생산할 것인가만으로는 충분하지 않게 되었습니다. 어떤 에너지를 생산하고, 누가 그 혜택을 누리며, 그 과정에서 발생하는 사회적 비용을 어떻게 나눌 것인가도 매우 중요한 과제가 되고 있습니다.특히 폭염과 한파, 가뭄과 홍수 같은 기후재난이 일상화되는 상황에서 에너지 문제는 더 이상 발전소와 전력망의 문제가 아닙니다. 그것은 국민의 건강과 안전, 취약계층의 삶, 지역사회의 미래와 직결된 문제입니다. 결국 에너지 전환은 기술의 전환을 넘어서는 사회의 전환입니다. 화석연료 중심의 경제에서 재생가능에너지와 효율 중심의 사회로 이동하는 과정은 기후위기에 대응하기 위한 가장 근본적인 변화이기도 합니다.SDG 7은 우리에게 더 많은 에너지를 소비하는 사회를 원하는가, 아니면 더 적은 자원으로도 풍요롭고 안전하게 살아갈 수 있는 사회를 원하는가, 기후위기의 시대에 우리에게 어떤 미래를 선택할 것인가를 묻습니다. 이것은 SDG 13 <기후 행동>과 연결됩니다.반도체와 인공지능, 데이터센터 등 이른바 메가프로젝트가 본격화되면서 우리 사회가 필요로 하는 전력의 규모도 빠르게 커지고 있습니다. 이제 산업정책과 에너지정책은 서로 분리해서 생각하기 어려운 시대가 되었습니다. 그러나 에너지 문제를 단순히 발전량을 늘리는 문제로 접근해서는 안 됩니다. 원자력발전은 탄소배출이 낮은 대규모 전원이라는 장점이 있지만, 원전의 안전성에 대한 사회적 논의와 함께 사용후핵연료를 포함한 방사성폐기물의 장기적인 관리라는 과제를 안고 있습니다. 특히 새로운 원전이나 SMR을 계획할 경우에는 발전의 장점뿐 아니라 안전성, 폐기물 관리, 건설과 해체에 이르는 전체 생애주기의 문제를 함께 검토해야 합니다.따라서 당장 필요한 일은 신규 원전이나 SMR의 확대를 서두르기보다는, 현재의 원전은 안전성의 확인을 전제로 운영하면서, 새로운 전력수요의 상당 부분을 재생에너지로 전환해 나가는 것입니다. 동시에 재생에너지의 변동성을 보완하기 위한 에너지저장장치(ESS), 전국적인 전력망의 확충과 고도화, 지역 분산형 전원, 전력수요관리와 에너지 효율 향상을 함께 추진하여 원전에 대한 의존도를 조금씩 줄여나가면서도 안정적인 전력 공급을 목표로 해야 합니다.중요한 것은 전체 에너지 시스템을 얼마나 지능적으로 관리할 것인가입니다. 태양광이나 풍력과 같은 재생에너지를 최대한 활용하고, 전력이 남을 때는 저장하며, 전력수요가 높은 시간에는 수요를 조절하고, 지역에서 생산한 전력을 가능한 한 지역에서 소비하며, 부족한 전력은 광역 전력망을 통해 보완하는 체계가 필요합니다. 여기에 산업체의 에너지 효율 향상과 건물·교통 부문의 전기화 및 수요 관리까지 결합해야 합니다. 이러한 에너지관리시스템이 구축된다면 재생에너지의 확대와 전력 공급의 안정성은 서로 보완하는 목표가 될 수 있습니다. 재생에너지·저장장치·전력망·수요 관리·에너지 효율을 하나의 시스템으로 통합하는 것이 미래 에너지 전환의 핵심이 될 것입니다.메가프로젝트 역시 이러한 원칙에서 벗어날 수 없습니다. 대규모 산업단지를 조성하고 필요한 전력을 외부에서 공급하는 방식에서 벗어나, 산업단지 자체의 재생에너지 생산과 저장, 에너지 효율, 폐열 활용, 수요 관리 등을 처음부터 설계에 포함해야 합니다. 미래의 산업단지는 단순히 전력을 많이 소비하는 곳이 아니라 에너지를 효율적으로 생산·저장·소비하고, 전력 계통과 능동적으로 상호작용하는 새로운 에너지 거점이 되어야 합니다. 이것이 메가프로젝트 시대에 우리가 지향해야 할 에너지 관리의 방향입니다.