15년 살던 집을 팔기로 했다, 그런데 2만원이 걸렸다

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"아파트는 누가 뭐래도 오늘이 제일 쌉니다."

"로열층은 지금 결정하지 않으시면 다른 분이 먼저 가져가실 수 있습니다."

"잠깐만. 봉투 안에 뭐 있는 것 같은데."

큰사진보기 ▲아파트 모델하우스 방문 후 받은 '복(福)' 봉투와 공급안내문. ⓒ 최호림 관련사진보기

"그냥 정부에서 아파트를 한 채씩 다 나눠주면 안 될까?"

"그래도 서로 더 좋은 아파트 받겠다고 싸울걸?"

요즘 아내와 함께 퇴근 후 여기저기 아파트를 보러 다닌다. 15년 이상 거주한 아파트에서 이사를 결정하고 나니 생각보다 쉽지 않은 일이 한두 가지가 아니다. 현재 살고 있는 아파트가 쉽게 팔리지도 않을뿐더러, 설령 집을 팔더라도 그 금액으로 마음에 드는 새 아파트를 구하기가 만만치 않다. 결국 퇴근 후 아내와 완주와 전주 곳곳을 돌아다니며 아파트를 살펴보게 되었다.신규 분양을 앞둔 아파트 모델하우스도 가보고, 이제 막 지어진 신축 아파트도 둘러봤다. 재건축을 마친 아파트의 분양권을 다시 내놓은 매물도 알아봤다. 아파트라는 게 원래 가족이 편리하게 살 수 있으면 그만이라고 생각했었고, 아이들을 모두 키워 이제 부부 둘이 살 집을 찾는 상황이 됐는데도 결정은 오히려 더 어려웠다.누구는 완주 삼봉지구가 좋다느니, 또 어디는 천마지구가, 하가지구, 에코시티가 어쩌고저쩌고. 주변에서 들려오는 수많은 부동산 이야기에, 정말이지 아파트 입지에 무지한 나는 정신이 사나울 정도다. 결국 지난 한 주 이곳저곳을 다니며 내가 내린 결론은 단순했다. 아파트 구조가 마음에 들면 가격이 부담스럽고, 가격이 괜찮으면 생활권과 거리가 멀었다. 위치가 좋으면 오래된 아파트이고, 신축이 마음에 들면 웃돈이 붙었다.사람 사는 일이 그렇듯 모든 조건이 내 마음에 쏙 드는 집을 찾는 것은 하늘의 별 따기였다. 전주에서 아파트를 알아보면서 예상보다 높은 가격에 놀라는 경우도 있었다. 신규 아파트 분양권에는 수천만 원의 웃돈이 붙어 있었고, 이미 입지가 좋다고 알려진 곳은 아파트 가격 외에 2억 원 이상의 웃돈을 요구하는 매물도 있었다.전주에는 앞으로도 신규 아파트가 계속 들어설 예정이다. 며칠 동안 이곳저곳을 돌아다녀 보니 내가 사는 지역에 이렇게 많은 아파트가 계획되고 또 지어지고 있는지 새삼 놀라웠다. 하지만 우려스러운 건 전주는 인구가 줄어드는 가운데 새 아파트는 계속 들어서고 있다는 점이다.전주시청에 따르면 전주시 주민등록인구는 2020년 약 65만 7432명에서 2025년 62만 5437명으로 5년 사이 3만 2000명가량 감소했다. 올해 들어서만 1월 62만 4241명에서 8월 61만 8908명으로 5000명 넘게 줄었다.그런데 아파트를 알아보러 다녀보면 곳곳에서 새 아파트가 들어서고 있거나 분양과 입주를 앞두고 있다. 공개된 자료만 봐도 2026년 전주에는 268세대, 2027년에는 576세대의 신규 아파트 입주가 예정돼 있다.이는 구도심도 마찬가지다. 전주 기자촌 주택재개발정비사업으로 들어서는 한 아파트는 총 2226세대 규모의 대단지로 2028년 입주를 앞두고 있다. 아내와 함께 차를 타고 부동산 이곳저곳을 돌아다니며 이런저런 이야기를 듣다 보니 나도 모르게 놀라웠다.물론 아파트를 보러 다니면서 듣는 이야기를 모두 당장의 공식적인 공급 물량으로 볼 수는 없다. 재건축이나 재개발은 사업 단계에 따라 실제 입주까지 상당한 시간이 걸릴 수 있기 때문이다. 그럼에도 현장을 돌아다녀 보니 한 가지는 분명했다. 내가 살고 있는 전주가 생각했던 것보다 훨씬 빠르게 변하고 있다는 사실이다.인구는 감소하고 있는데 새로운 아파트는 계속 들어서고 있다. 이 상황에서 집을 사려는 입장에서는 단순히 '새 아파트니까 앞으로 오르겠지' 생각만으로 결정하기가 쉽지 않다. 내가 앞으로 얼마나 오래 이곳에서 살 것인지, 우리 부부에게 정말 필요한 집의 크기와 위치는 어디인지, 지금 가진 돈을 얼마나 집에 넣는 것이 맞는지 깐깐하게 따져볼 수밖에 없다.그런데 모델하우스에 들어서면 분위기는 또 달라진다. 어느 분양사무소에 들어가자 직원이 사진 한 장을 보여줬다. 분양을 시작하던 날 모델하우스 앞에 사람들이 길게 줄을 선 모습이었다. 며칠 전부터 텐트를 치고 기다린 사람들도 있었다고 했다. 꼭 과거 애플의 신제품 스마트폰을 사기 위해 애플스토어 앞에 길게 줄을 서던 모습과 비슷했다. 사진을 보여준 뒤 이어지는 설명도 비슷했다.그리고 이어서 빠지지 않는 말도 있다.그 말을 듣고 있으면 괜히 마음이 다급해진다. 조금만 더 생각해 보겠다고 마음먹었다가도 '혹시 내가 망설이는 사이 좋은 동과 층을 놓치는 것은 아닐까' 하는 생각이 따라온다.하지만 모델하우스를 나와 차에 올라타면 다시 현실로 돌아온다. 사실 지금 사는 집도 크게 불편하지 않다. 아이들도 다 컸고 이제는 부부 둘이 살면 된다. 굳이 가진 돈을 대부분 쏟아부어 새 아파트로 옮겨야 하는지 다시 생각하게 된다.아내와 함께 여러 곳을 둘러보고 마지막 모델하우스를 나왔다. 입장할 때 받은 두 장의 봉투가 손에 남아 있었다. 방문객을 대상으로 상품을 추첨한다고 해서 추첨권은 추첨함에 넣고 나왔고, 내 손에 들린 봉투는 버리려고 했다. 그런데 순간 아내가 나를 불러 세웠다.나는 대수롭지 않게 생각했다. 아내가 봉투를 살펴보더니 안에서 뭔가를 꺼냈다. 만 원짜리 지폐 한 장씩, 총 2만 원이었다. 봉투에는 한자로 '복(福)'이라는 글자가 적혀 있었다. 꼭 중화권에서 명절에 주는 복돈 같다는 생각도 들었다.아마 모델하우스를 찾아온 사람들에게 교통비라도 하라는 뜻으로 넣어둔 돈이었을 것이다. 난생처음 받아보는 돈 봉투였다. 물론 청탁을 위한 돈도 아니고, 무언가를 부탁하며 건넨 돈도 아니다. 그저 찾아온 사람들에게 작은 마음을 전하기 위해 넣어둔 만 원이었다.아내와 둘이 한참 웃었다. 나는 그것도 모르고 봉투째 쓰레기통에 버리려고 했다. 그러고 보니 참 우스운 일이다. 좋은 아파트를 찾아 여기저기 돌아다니면서 가격이며 구조며 층수며 온갖 것을 살펴봤는데, 정작 내 손에 들려 있던 작은 복 봉투 하나는 제대로 보지 못했다.등잔 밑이 어둡다고, 어쩌면 지금의 나도 더 좋은 것을 찾느라 정작 지금 가지고 있는 것을 제대로 보지 못하는 게 아닌가 하는 생각도 든다. 더 넓은 집, 더 새 아파트, 더 좋은 입지, 더 높은 층을 바라보면 바라볼수록, 지금까지 우리가 살고 있는 집에서 누려온 것들을 너무 당연하게 생각했는지도 모르겠다.물론 남들이 다 하니 우리도 한 집에서 오래 머무르며 바보처럼 살면 안 된다는 생각도 든다. 서울이나 경기도에 사는 사람들은 우리보다 집을 구하는 일이 얼마나 더 어려울까 싶기도 했다. 지방에 살면서도 이렇게 오만가지 생각이 들며 집을 선택하기가 어려운데 말이다. 집으로 돌아오는 길, 아내에게 푸념하듯 비상식적인 농담을 던졌다.나의 넋두리에 아내는 피식 웃으며 정곡을 찔렀다.듣고 보니 아내의 말이 맞다. 어느새 대한민국에서 아파트는 순수한 거주 목적이라기보다 재산 증식과 투기의 대상으로 굳어진 지 오래다. 인구가 줄어드는 지방 중소도시조차 상황이 이런데, 얽히고설킨 부동산 문제를 풀어야 할 정부의 고민도 결코 쉽게 해결될 것 같지 않다.얼마 전 완주 지역으로 이사를 결정하려 했었는데, 여전히 최종 결정을 하지 못했다. 새 아파트로 갈 수도 있고, 지금 사는 집에서 조금 더 살아갈 수도 있다. 그리고 그날 쓰레기통에 들어갈 뻔했던 만 원짜리 두 장을 바라보니, 우리 부부에게는 꽤 큰 의미가 있는 돈이었다. 어쩌면 봉투에 적힌 한자 그대로였을지도 모른다.그날 우리가 받은 것은 단순한 만 원짜리 지폐 두 장이 아니라, 새 아파트만 바라보느라 잠시 잊고 있던 현실을 돌아보게 한 작은 복(福)이 아니었을까