'부캉이' 상표권 선점 논란에 부산시 단호 대응... "공공자산"

큰사진보기 ▲29일 북항 친수공원 수로 안쪽부터 해경 구조정이 물대포를 쏘며 부캉이 유도작전을 펼쳤다 ⓒ 임병도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부캉이 상표 등록 정보 ⓒ 특허정보검색서비스(KIPRIS) 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 북항 친수공원에서 유영 중인 부캉이를 시민들이 바라보고 있다 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

부산 북항 친수공원에서 시민들의 큰 사랑을 받아 명예 홍보대사로 위촉된 상어 '부캉이'를 먼바다로 돌려보내기 위한 부산시의 2차 유도 작전이 오는 10월 2일 진행됩니다.김창덕 부산시 푸른도시국장은 30일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>과의 인터뷰에서 부캉이의 안전을 최우선으로 고려한 새로운 구조 방식을 공개하며, 그간 제기된 논란과 앞으로의 대책에 대해 상세히 설명했습니다.부산시는 앞서 선박과 워터펌프의 수압, 소음 등을 활용해 부캉이를 바다로 내보내려 했으나 1차 시도는 실패로 끝났습니다. 이에 대해 김 국장은 "부캉이의 안전과 생명 보호를 최우선으로 생각했다"라며 "상어가 강제로 쫓기면 급격한 충돌이나 건강 악화가 우려돼 전문가 조언에 따라 무리하게 진행하지 않고 작업을 중단했다"고 설명했습니다.일부 시민이 제기한 '그냥 두자'는 의견에 대해서는 "인공수로에 장기간 방치되면 폐사 위험이 있다"며 "건강한 외해로 나가서 다시 생태활동을 하는 것이 바람직하다는 전문가 판단이 있었다"고 덧붙였습니다.이번 실패를 계기로 부산시는 국립수산과학원과 협력해 2차 프로젝트를 준비하고 있습니다. 김 국장은 "국립수산과학원에서 수로 폭과 수심에 맞춘 차단 그물망을 제작 중"이라며, "제작이 완료되는 10월 2일경에 물때 등을 고려해서 다음 구조작업을 시행할 예정"이라고 밝혔습니다.그는 "그물망을 이용해 부캉이가 깊은 수로로 들어가지 못하게 단계적으로 차단하면서 외해 쪽 통로만 열어 자연스럽게 빠져나가도록 유도할 계획"이라며 "금번에 제작한 그물망으로 수로 입구 쪽에 당분간은 부캉이가 다시 유입할 수 있기 때문에 임시로 차단을 해 놓을 예정"이라고 말했습니다.부캉이의 등장으로 북항 일대에는 전례 없는 활기가 돌았습니다. 김 국장에 따르면 부캉이 발견 이후 누적 방문객은 약 63만 명에 달하며, 특히 추석 연휴 4일 동안에만 50만 명 가까운 인파가 북항 친수공원을 찾았습니다. 인근 상권과 국제여객터미널 매장도 방문객들로 활기를 띠었으며, 시와 경찰, 해경, 부산항만공사 등 160여 명의 공무원이 명절 휴가를 반납하고 안전 관리에 힘썼습니다.최근 '부캉이'라는 이름이 한 개인에 의해 특허청에 상표권 출원된 사실에 대해 부산시는 단호한 대응 입장을 밝혔습니다.김 국장은 "부캉이는 시민들의 자발적인 관심과 사랑으로 만들어진 공공자산이자 우리 시의 소중한 도시 스토리"라며 "특허청 출원 심사과정을 주시하면서 개인이 상업적으로 독점하지 않도록 대응 방안을 앞으로 검토해 나갈 예정"이라고 강조했습니다.부캉이는 우연히 부산을 찾아 시민들에게 큰 즐거움과 위로를 선사했습니다. 하지만 결국 자연으로 돌아가야 할 야생동물임을 잊지 말아야 합니다.부산시가 무리한 포획이나 강제 퇴거 대신 상어의 스트레스를 최소화하며 전문가 자문 아래 차분히 2차 유도 작전을 준비하는 모습은 생명 존중 측면에서 긍정적입니다. 또한, 시민들도 부캉이에게 음식물을 던지는 행위를 자제해 수질 오염과 상어 건강 악화를 방지하는 성숙한 협조가 요구됩니다.오는 10월 2일 진행될 2차 유도 작전이 성공적으로 마무리되어, 부산 시민의 사랑을 듬뿍 받은 부캉이가 건강한 먼바다로 무사히 돌아가길 기대합니다.