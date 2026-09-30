10월부터 희귀·소외암 항암제 건보 적용... 치료비 부담 낮춘다

큰사진보기 ▲이형훈 보건복지부 2차관이 지난 9월 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 2027년도 건강보험료율 7.19% '동결' 등을 내용으로 한 제15차 건강보험정책심의위원회 결과 브리핑을 하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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오는 10월부터 희귀·소외암 환자들의 약제비 부담이 대폭 줄어들고 항암 치료 접근성도 크게 높아진다. 유전자 변이 희귀 폐암 치료제와 진행성 위암 신약은 물론, 서로 다른 제약사의 항암제를 함께 쓰는 병용 요법까지 건강보험이 새롭게 적용된다.30일 보건복지부에 따르면 건강보험정책심의위원회 심의를 거쳐 10월 1일부터 희귀·소외 암 환자 치료를 위한 신약 '레테브모캡슐'과 '빌로이주', 그리고 요로상피암 1차 치료제인 '파드셉주+키트루다주' 병용요법에 대한 건강보험 적용을 확대한다.우선 국내 환자 수가 300명 미만으로 추정되는 희귀 유전자 변이(RET 융합) 비소세포암 및 갑상선 수질암 치료제 '레테브모캡슐'에 건강보험이 적용된다. 레테브모캡슐은 암세포만을 특정해 공격하는 표적 항암치료제로, 부작용은 낮추고 치료 효과는 높였다. 특히 주사제가 아닌 먹는 알약 형태여서 환자들의 병원 방문 및 대기 불편을 크게 해소할 것으로 보인다.절제 불가능한 진행성 또는 전이성 위암 환자를 위한 신약 '빌로이주'도 건강보험 혜택을 받게 된다. 진행성·전이성 위암은 5년 상대 생존율이 10% 내외에 불과할 정도로 치료가 까다로웠으나, 빌로이주는 기존 치료법 대비 내성 발생 위험을 41% 줄이고 전체 생존기간을 약 2배 연장하는 효과를 입증해 환자들의 생명 연장에 기여할 것으로 기대된다.소외 암종인 요로상피암 치료에는 차세대 신약 '파드셉주(한국아스텔라스제약)'와 기존 면역항암제 '키트루다주(한국엠에스디)'의 1차 병용요법에 건강보험이 급여 적용된다. 진행 속도가 빠른 요로상피암 특성상 초기 대응이 중요함에도 기존에는 키트루다주를 2차 치료부터만 사용할 수 있었으나, 이번 조치로 첫 치료 단계부터 두 약제를 함께 사용할 수 있게 됐다. 주요 임상 결과에 따르면 해당 병용요법은 기존 치료법 대비 전체 생존기간을 약 2배 연장한 것으로 나타났다.특히 이번 요로상피암 병용요법 급여 확대는 서로 다른 제약사가 특허를 가진 신약 간 병용요법에 건강보험이 적용된 사실상 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.복지부는 개별 제약사 간 이해관계가 다름에도 '희귀·중증질환자 치료 사각지대 해소'를 위해 타협을 도출해낸 이번 선례를 바탕으로 관련 제도 개선을 추진할 방침이다.이형훈 보건복지부 차관은 "이번 건강보험 적용 확대를 통해 고액의 약제비로 치료를 미루거나 포기하는 환자와 가족의 부담을 덜게 되길 바란다"며 "앞으로도 희귀·중증질환 치료제에 대한 건강보험 보장성 강화에 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.