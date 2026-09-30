김여정 담화에 민주당 "북한은 늘 그렇게 반응, 규탄·조치 해야"

▲육군 25사단 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고에 대해 김여정 북한 노동당 총무부장이 30일 오전 “서울의 자작 광대극”이라며 북한 책임을 전면 부인한 가운데, 더불어민주당이 이에 대해 즉각 반박했다.국회 국방위원회 민주당 간사인 김병주 의원은 같은 날 오전 민주당TV 유튜브 채널인 ‘민티07’에 출연해 “북한은 늘 그렇게 반응을 해왔다”면서도 “이건 (북한의) 명백한 정전협정 위반이라는 게 결론”이라고 지적했다. ⓒ 화면갈무리 관련사진보기