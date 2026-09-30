김여정 담화에 민주당 "북한은 늘 그렇게 반응, 규탄·조치 해야"

육군 25사단 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고에 대해 김여정 북한 노동당 총무부장이 30일 오전 "서울의 자작 광대극"이라며 북한 책임을 전면 부인한 가운데, 더불어민주당이 이에 대해 즉각 반박했다(관련 기사: 김여정, DMZ 지뢰 사고 '서울의 자작극' 주장... "실사격 땐 즉각 보복" https://omn.kr/2jydx
).
육군 대장(4성 장군) 출신이자 한미연합군사령부 부사령관을 지낸 안보전문가, 국회 국방위원회 민주당 간사인 김병주 의원은 같은 날 오전 민주당TV 유튜브 채널인 '민티07'에 출연해 "북한은 늘 그렇게 반응을 해왔다"면서도 "이건 (북한의) 명백한 정전협정 위반이라는 게 결론"이라고 지적했다.
그는 "'북한 지뢰에 의해 우리(남한) 장병이 희생됐다'는 이번 조사는, 한국군 단독으로만 한 게 아니라 중립적 위치인 유엔사 또한 들어가 내린 최종 결론"이라며 "그러므로 북한의 이런 행태를 규탄하고, 한국 정부도 북한 행태에 대한 규탄과 필요조치를 해야 한다고 본다"고 덧붙였다.
지난 28일 국방위 차원에서 폭발 사고 현장에 직접 다녀온 김 의원은 이어 지뢰 관련 상세한 설명을 내놨다.
그는 "발견된 지뢰를 보면 그 지뢰 위에 풀뿌리들이 엉켜있다, 풀뿌리들의 굵기로 봤을 때 최근이 아니라 훨씬 전인 1~2년 전으로 보인다"며 "2023년 12월 북한 김정은의 '적대적 두 국가 선언' 뒤 2024년 집중적으로 지뢰를 묻기 시작했는데, 당시 윤석열 정권에서 제대로 짚지 않았다"라고 지적했다.
"당시 김정은 위원장이 '군사분계선을 국경선으로 하라'고 지시하면서 2024년도 윤석열 정권 때부터 집중적으로 국경화 작업을 했다. 그래서 거기(DMZ)에 펜스를 치고 전 전선에 걸쳐 지뢰를 묻기 시작했던 것이다. 그러면 윤석열 정권 때, (북한이) 초기에 잘못했을 때 확실히 짚고 넘어갔어야 하는데, 그때 경고 사격만 하고 말았다."
김 의원은 "그때 제대로 조치를 했었더라면 지금과 같은 불상사는 일어나지 않았을 것"이라며 "그런데 2024년도가 어땠나. 윤 정권이 내란을 꿈꾸며 생각이 콩밭에 가 있었잖나. 그러면서 이런 조치가 제대로 안 됐다고 본다"고 덧붙였다.
윤석열 당시 대통령은 2024년 12월 3일 비상계엄을 선포했다가 이듬해 4월 대법원에서 파면 선고를 받았다. 법원은 윤 전 대통령과 군 수뇌부가 고의로 평양에 무인기를 보내 도발을 유도, 국가 비상사태를 일으켜 계엄 선포 명분을 만들려 했다며 '평양 무인기 작전' 관련 지난 6월 초 징역 30년을 선고한 바 있다.
김 의원은 전날인 29일 민주당 의원총회에서도 의원들 앞에 서서 폭발사고를 설명하며 "군사분계선 이남 지역에서 북한 지뢰에 의해 한국 장병이 희생됐으므로, 명백한 북한 도발로 보인다"며 "조만간 유엔사 군사정전위원회에서 조사결과를 공식발표할 걸로 안다. 민주당도 대응 방안을 강구할 필요가 있다고 본다"고 덧붙였다.