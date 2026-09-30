당신의 퇴근길, 음악으로 밝고 경쾌하게

큰사진보기 ▲한뫼 무지개마을 오케스트라 공연 모습. ⓒ 대산읍 관련사진보기

큰사진보기 ▲퇴근 시간에 맞춰 공단 근로자들을 응원하고 있는 대산읍민들. ⓒ 대산읍 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

산업위기 선제 대응 지역으로 지정되는 등 침체한 지역 경제를 극복하기 위해 서산시 대산읍 주민들이 한뜻으로 모였다.대산읍에 따르면, '한뫼 무지개마을 오케스트라'가 대산 석유화학단지 근로자와 지역 주민을 위해 29일 오후 5시 대산농협 하나로마트 앞 삼거리에서 '퇴근길 길 위의 연주회'를 개최했다.이번 연주회 주제는 '대산공단 근로자 여러분! 당신이 영웅입니다. 힘내세요!'로 경기 침체와 산업위기 속에서 묵묵히 자리를 지키는 대산공단 근로자들에게 위로와 응원의 메시지를 전달하고, 읍민이 다 함께 힘을 모아 경제위기를 극복하자는 취지로 마련했다.연주회에는 대산공단협의회를 비롯해 발전협의회, 이장단, 새마을회, 주민자치회, 생활안전협의회 등 대산읍 주요 지역 단체들이 대거 참여해 뜻을 모았다.한뫼 무지개마을 오케스트라는 퇴근길 근로자들이 함께 즐길 수 있는 '아파트', '찐이야', '곤드레만드레' 등 친근한 곡들을 선보이며 큰 호응을 얻었다.김기진 한뫼 무지개마을 오케스트라 단장은 "공단에서 묵묵히 일하는 근로자들에게 잠시나마 휴식과 응원의 시간이 되었길 바란다"고 전했다.박미화 대산읍장 역시 "음악으로 이어지는 따뜻한 지역 화합의 장으로 지역 공동체가 더 끈끈해지는 계기가 되길 바란다"며 경제위기 극복을 위한 지역사회의 연대를 강조했다.한편, 10대부터 80대까지 다양한 연령층의 주민 45명으로 구성된 '한뫼 무지개마을 오케스트라'는 2022년 창단 이후 매주 정기 연습을 이어오며 해미읍성 축제, 중앙호수공원 홀릭 페스티벌, 삼길포항 연주회 등 다양한 지역 행사에서 활발한 연주 활동을 펼치고 있다.