음모론 휩싸인 '암살자(들)', 이 영화를 온전히 보는 법

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큰사진보기 ▲육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 확산하는 가운데 28일 국민의힘 일부 의원들은 "표현의 자유로 정당화될 수 없는 역사 왜곡"이라며 가세했다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 "노무현 대통령을 건드리면 줄줄이 고소·고발 당한다. 박정희 대통령 모욕은 '표현의 자유'다"라며 비판했다. 사진은 이날 서울의 한 영화관에 걸린 '암살자(들)' 홍보물. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 은재호 / 정치행정학자

글쓴이 은재호는 국무총리 소속 한국행정연구원에 재직하며 한국갈등학회장과 주요 정부 부처의 갈등관리심의위원(장)을 역임했다. 현재는 국민통합위원회 위원과 한국외국어대학교 EU융합전공 겸임교수 및 프랑스 파리 1대학 PRISM-Sorbonne 연구소 객원연구원으로 일하며 연구 현장과 정책 현장을 이어주는 정책 중개자로 활동하고 있다. ‘민주주의 디자이너’를 참칭하는 그의 저서로는 <사회갈등 해소를 위한 국민통합 전략과 실행방안 연구>(2017), <혁신적 포용국가의 국가론적 지위와 이행전략>(공저, 2019), <공론화의 이론과 실제>(2022), <경세제민의 공공리더십>(공저, 2024), <여론 속의 여론>(공저, 2025) 등이 있다.



참고문헌



Bolter, J. D., & Grusin, R. (1999). Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA: MIT Press. [볼터·그루신 (2006). 『재매개: 뉴미디어의 계보학』. 이재현 옮김. 서울: 커뮤니케이션북스.]

허진호 감독의 영화 <암살자(들)>을 둘러싼 논란이 뜨겁다. 허구적 음모론에 불과하다는 비판과 비극적 역사를 직시한 작가적 통찰이라는 찬반의 첨예한 대립이다. 정치권 일부는 역사 왜곡과 고인 모독을 말하고, 제작진은 정치적 목적이 없다고 해명한다.그러나 이 영화를 두고 음모론이냐 아니냐라는 이분법적 진위 판정에 몰두한다면, 영화가 남기는 가장 근본적인 질문을 놓칠 수 있다. 바로 이 이야기가 어디서 왔고, 왜 지금 다시 불려 나왔는가 하는 물음이다. 이 질문에 대한 답은 영화의 서사나 구성이 아니라, 작품 외적인 시대적 맥락과 구조를 고찰할 때 비로소 드러난다.사실 이 영화가 지닌 사회적 기능은 두 가지다. 음모론이 대중문화를 통해 재매개되는 과정을 드러내고, 국가 권력이 음모론의 토양을 제공하는 방식을 조명하는 일이다. 이 두 지점이야말로 영화를 읽는 두 개의 시선에 맞닿아 있다.첫 번째 시선이 주목하는 지점은 감독의 의도와 별개로 이 영화가 잊혀 가던 음모론을 되살리고 있다는 사실이다. 영화는 1974년 광복절 기념식장 저격 사건을 둘러싼 의혹, 곧 사라진 탄두와 어긋나는 총성의 수를 집요하게 좇는다. 배후를 명시하지는 않지만, 극 중 인물들의 입을 빌려 당시 권력 핵심이 사건을 꾸몄을 가능성까지 열어 둔다.이 의혹들은 사건 이후 기사와 방송 속에 흩어져 이어져 온 파편적 정보였다. 영화는 그 파편들을 모아 스크린이라는 매체로 옮겼고, 대사와 표정, 연출을 통해 재구성했다(미국의 미디어 학자 볼터와 그루신은 이처럼 한 미디어의 내용을 다른 미디어로 재해석하여 옮겨 담는 일을'재매개'로 개념화했다. Bolter & Grusin, 1999).그런데 스크린으로 '재매개'된 의혹은 원래와 전혀 다르게 경험된다. 텍스트 형태의 주장에 머물던 정보가 스크린 위에서는 매개 과정이 숨겨진 채 눈앞의 생생한 사건으로 변모하기 때문이다. 관객은 의혹을 전해 듣는 주체가 아니라 현장을 목격하는 관찰자가 되며, 목격한 잔상은 전해들은 것 보다 기억 속에 훨씬 더 오래 남는다. 연출자에게 정치적 의도가 없었더라도 잊혀 가던 의혹의 수명이 연장되는 까닭이 여기에 있다.그래서 물어봐야 한다. <암살자(들)>은 음모론 영화인가? 그렇다. 음모론의 사전적 정의가 '사회적 파장이 큰 사건의 원인을 명확히 설명할 수 없을 때 그 배후에 거대한 권력이나 비밀스러운 조직이 있다고 여기며 유포되는 소문'이라면, 영화는 이 소문을 멀찍이 떨어져 관조하거나 분석하는 게 아니라 그것을 현재의 공간에 되살려내고 있기 때문이다.그러나 이 대답에서 멈추면 영화의 절반만 보게 된다. 영화가 되살린 의혹은 당시 수사 과정의 파행과 국가 권력의 행태에 깊이 뿌리내리고 있어서다. 두 번째 시선은 바로 여기서 열린다.당시 수사본부에서 현장 감식을 맡았던 이건우 서울시경 감식계장은 1989년 월간 <다리> 인터뷰에서, 현장에서 탄흔 네 곳을 찾았지만, 탄두는 하나도 찾지 못했다고 증언했다. 그런데도 현장검증은 하루 만에 끝났다고 했다. 경호실이 검증 전에 탄두를 수거해 갔다는 주장도 덧붙였다. 수사본부는 사건 엿새 만에 조총련 지령에 따른 범행으로, 국내 공범 없는 단독범행이라고 발표했다.의문이 풀리지 않은 채 사건이 닫히자 국가의 공식적인 설명은 스스로 설득력을 잃었다. 납득할 수 없는 설명 앞에서 사람들은 다른 설명을 찾기 시작했고, 그 빈자리를 채운 것이 '음모론'이었다. 영화가 좇는 의문 하나하나가 기실 이 정보의 공백 위에 서 있었던 셈이다. 그렇다면 그 공백을 만든 책임은 누구에게 있나. 국가에 있다. 그래서 영화는 음모론을 되살리는 동시에, 그 음모론이 어디서 자랐는지를 생생하게 증언한다.물론 불신의 책임이 국가에 있다고 해서, 불신이 낳은 이야기까지 진실이 되는 것은 아니다. 수사 결과와 법원 판결은 육영수 여사가 문세광의 총탄에 피격되었다고 결론지었다. 이견은 꾸준히 제기되었지만, 그 결론을 뒤집을 만큼 입증된 것은 아직 아무것도 없다. 음모론은 구조적 불신의 부산물이지만, 그 내용은 여전히 검증의 대상이라는 뜻이다.이 구분이 흐려지면 논쟁은 쉽게 진영 싸움으로 번진다. 국가의 책임을 묻는 쪽이 음모론의 내용까지 끌어안으면, 음모론을 거부하는 쪽은 책임을 묻는 정당한 목소리까지 음모론으로 치부한다. 거꾸로 음모론을 거부하는 쪽이 국가의 책임까지 덮으려 들면, 책임을 묻는 쪽은 음모론에 더 기울게 된다.국가의 책임과 음모론의 진위라는 두 논점을 한 덩어리로 묶는 순간, 어느 쪽도 상대의 말에서 옳은 부분을 듣지 못한다. 글머리에서 본 논란이 진위 확인을 넘어 정치 공방으로 흐르는 것도 이 때문이다.그런데 더 중요한 문제는 따로 있다. 반세기가 지났지만, 불신을 만드는 국가의 문법이 크게 달라지지 않았다는 것이다. 국가가 의문을 서둘러 봉합하면 불신이 자라고, 불신이 자라면 그 빈자리를 음모론이 채운다. 세월호 참사도, 서해 공무원 피격 사건도 그랬다.진상 규명을 맡았던 세월호 특별조사위원회는 정부 안에서 지속적인 견제를 받았다. 진상 조사가 가로막히는 동안 정부 발표는 은폐의 증거로 읽혔고, 고의 침몰설 같은 이야기들이 그 틈을 파고들었다. 서해 공무원 피격 사건 역시 마찬가지다. 국가가 군의 특수정보를 독점한 채 성급하게 자진 월북이라는 프레임을 씌워 발표했다가, 정권이 바뀐 뒤 스스로 이를 번복하면서 국가 발표의 신뢰성은 뿌리째 흔들렸다.두 사건 모두 정보의 은폐와 독점, 그리고 공식 발표의 번복이 어떻게 국민적 불신과 진영 간 음모론의 토양이 되는지를 극명하게 보여준다.이제 두 시선을 교차해 보자. <암살자(들)>은 음모론을 되살리는 미디어 매개체이면서, 음모론을 낳고 성장시킨 국가 권력의 폐쇄성을 비추는 거울이다. 둘 중 더 무겁게 읽어야 할 것은 후자다. 매개체로서의 한계는 대중의 비판적 미디어 리터러시를 통해 다듬어질 수 있지만, 거울이 반사하는 구조적 결함은 감상만으로 상쇄되지 않기 때문이다.매개체로서 영화가 지닌 한계를 걸러내는 일은 본래 관객과 평단의 몫이다. 극영화는 사실을 기록하는 장르가 아니라, 이야기의 긴장과 재미로 관객을 붙드는 장르이기 때문이다. 음모론 영화라는 이유만으로 재미를 좇는 극영화에 역사적 진실까지 규명하라고 요구한다면, 그것은 너무 가혹한 잣대다. 영화라는 매체의 본질적 역할 범주를 벗어난 요구일 수 있다.문제는 영화가 비춘 국가의 폐쇄적 소통 문법이다. 의문을 서둘러 봉합하고 정보를 숨겨 불신을 키우는 국가의 소통 방식은, 제도와 행태를 바꾸지 않는 한 다음 사건에서도 다시 작동한다. 그렇다면 역사 왜곡이냐 표현의 자유냐를 다투더라도 이와 함께 반드시 해야 할 일은 불신을 배양하는 구조적 토양 자체를 해체하는 일이다.1974년 사건에 대해서는 아직 공개되지 않은 수사 기록과 증거물을 공개하고, 독립적인 전문가 집단에 의한 객관적 검증 절차를 거치는 것이 그 출발점이 될 수 있다. 앞으로의 사건과 재난에 대해서는 비밀주의와 일방적 발표에 의존해 온 기존의 관행에서 탈피해야 한다. 사건 발생 초기부터 정보를 공공에 개방하고, 사안에 따라 독립적 검증과 시민 참여형 조사를 통해 절차적 투명성을 제도화해야 한다.이런 공공절차로 국가적 신뢰를 회복할 때, 비극을 음모론으로 소비하는 사회적 병리도 설 자리를 잃는다. 영화가 보여준 불신의 제조 공정을 거꾸로 읽어 음모론이 뿌리내릴 토양을 애초부터 없애는 것. 그것이 이 영화를 온전히 감상하는 방법일 것이다.