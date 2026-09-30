금감원 출신이면 무사통과? 로펌 취업심사 통과율 98%

큰사진보기 ▲참여연대 행정감시센터 <2016~2026년 로펌행 퇴직 공직자 취업심사 결과 분석> 보고서 ⓒ 참여연대 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲참여연대 행정감시센터 <2016~2026년 로펌행 퇴직 공직자 취업심사 결과 분석> 보고서 ⓒ 참여연대 관련사진보기

대형 법무법인(로펌)에 취업하는 퇴직 공직자가 지난 10년 간 5배가량 증가했는데도 취업 제한 또는 불승인 판정 비율은 지나치게 낮아 이해충돌 심사의 유명무실화가 우려되고 있다. 특히 금융감독원 출신의 통과율은 무려 98%로, 사실상 '무사통과'였다.참여연대 행정감시센터(소장 최용문 변호사)가 30일 공개한 <2016~2026년 로펌행 퇴직 공직자 취업심사 결과 분석> 보고서에 따르면, 2016년 1월부터 2026년 8월까지 퇴직 공직자가 로펌에 취업하기 위해 공직자윤리위원회에 취업심사를 신청한 사례는 총 759건이며 승인 사례는 592건이었다. 공직자윤리법상 심사 대상인 퇴직 공직자는 보통 4급 이상이지만, 인·허가나 감사, 수사, 조세 등 일부 분야는 5~7급까지 포함된다.취업 승인은 2016년 15명에서 2017년 23명, 2018년 28명, 2019년 25명, 2020년 27명으로 서서히 늘다가 2021년 79명으로 급증한 뒤 2022년 97명, 2023년 99명까지 증가했고, 2024년 612명, 2025년 78명, 2026년 8월 기준 60명이었다. 기관별로는 경찰 출신(175명)이 가장 많았다. 이어 금융감독원(72명), 검찰청(29명), 법무부(22명), 외교부(21명) 순이었다. 다만 변호사 자격이 있는 퇴직 공직자는 로펌 취업의 경우 심사 면제라서 검찰청 출신 퇴직 공직자는 대검찰청 검사급 이상 검사이거나 검사가 아닌 공직자(수사관)일 가능성이 크다.2021년 이후 로펌 취업 수가 급증하는 데에는 대형 로펌들이 대거 경찰 출신 퇴직자 영입에 나섰기 때문으로 보인다. 당시 검·경수사권 조정을 계기로 경찰 출신 퇴직자 수요가 급증하면서 2020년 4명에 그쳤던 경찰 출신 로펌 취업자는 2021년 48명으로 대폭 늘어났고, 2022년과 2023년에도 각각 30명대를 기록, 2021년~2026년 8월 누계 148명에 달했다. 금감원 출신들의 로펌행도 2021년을 기점으로 본격화하면서 같은 기간 총 68명이 취업했다.그런데 지난 10년 간 전체 퇴직 공직자의 로펌 취업심사 통과율은 78%로 상당히 높은 편이었다. 특히 금감원은 98%로, 지난 10년 간 단 1명을 제외하고는 모두 취업심사를 통과했다. 외교부, 대통령비서실, 국방부, 국가정보원, 국세청 등 주요 기관 출신 퇴직 공직자들의 로펌 취업심사 통과율 역시 90%에 육박하는 것으로 나타났다. 또한 외교부와 대통령비서실, 국방부, 국가정보원은 단 한 건도 불승인 사례가 없었고, 취업제한도 1~2건 수준이었다.로펌으로 간 퇴직 공직자들은 주로 고문(32%), 전문위원(27.5%)를 맡았고, 3위가 변호사(13.9%)였다. 다만 변호사가 로펌에 취업하는 경우 공직윤리법상 취업심사가 필수는 아니기 때문에 실제 비율은 정확히 확인하기 어렵다. 눈에 띄는 대목은 전문위원 비중의 증가다. 2020년까지만 해도 퇴직 공직자의 로펌 내 직책은 고문, 변호사, 전문위원 순이었으나 경찰 출신이 전문위원으로 대거 영입되면서 2023년부터는 고문, 전문위원, 변호사 순으로 변했다.퇴직 공직자를 가장 많이 채용한 로펌은 120명을 데려간 법무법인 YK였다. 이곳에 취업한 퇴직 공직자 가운데 63.3%가 경찰 출신이었고, 검찰 출신도 10%에 달했다. 108명을 영입한 2위 김앤장은 금감원 출신의 비중이 가장 많았고(23.1%) 뒤이어 경찰청(18.5%), 공정거래위원회와 외교부(각각 7.4%)순이었다. 또 다른 대형 로펌 율촌과 세종, 광장도 금감원 출신 퇴직 공직자의 비중이 각각 16.9%, 16.4%, 25.5%로 다소 높은 편이었다.참여연대는 대형 로펌들이 퇴직 공직자들을 영입함으로써 소송 대응만이 아니라 관계 전반을 상대로 업무범위를 넓히고 있는 것으로 진단했다. 이들은 특히 경찰 못지않게 금감원 출신의 로펌행이 활발해지고, 취업 직책 또한 전문위원·고문의 비중이 늘어난 것을 볼 때 "수사, 대관, 기업 구조나 회계 규제 대응 등 실무 전략을 조언해줄 공직 출신 전문가 집단을 내부에 조직하는 추세가 강화되고 있다"고 봤다.하지만 대형 로펌으로 가는 퇴직 공직자 수가 크게 증가하는데도, 경찰 출신 취업제한 62건, 취업불승인 31건을 제외하면, 주요기관 퇴직 공직자가 취업 제한이나 불승인 판정을 받은 사례는 극히 드물다. 참여연대는 특히 금감원이나 대통령비서실처럼 영향력이 막강한 기관들의 취업심사제도가 사실상 유명무실한 상황이라며 "공직자윤리위원회는 금감원과 대통령비서실 출신의 로펌 취업에 대해 업무관련성 심사를 엄격하게 할 필요가 있다"고 제언했다.