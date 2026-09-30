휴전선 넘은 '1mm의 적'... 포탄보다 무서운 한반도 침략자

큰사진보기 ▲말라죽어가는 소나무재선충으로 소나무들이 시뻘겋게 죽어가고 있다 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲백신맞고 살아난 소나무세계최초로 재선충에 감염되었던 소나무가 백신을 맞고 지금까지 건강하게 살아 있다 ⓒ 오마이뉴 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자 김성근은 남북지역교류중앙협의회 부회장으로 활동하고 있습니다. 척박한 현실 속에서도 '생태 안보'라는 비정치적 협력으로 남북 대화의 작은 물꼬를 터주기를 간절히 바랍니다.

최근 한반도의 군사적 긴장 국면이 장기화하고 있다. 비무장지대(DMZ) 일대에서는 북한의 국경 요새화 및 지뢰 매설 작업이 이어지고 있으며, 최근 발생한 지뢰 폭발 사고에 대해 북한이 비난 담화를 발표하는 등 갈등이 심화하는 양상이다. 대화 채널이 단절된 채 정치·군사적 교착 상태가 고착화하고 있다.그러나 이 팽팽한 군사적 대치선 뒤편에서, 총성 한 발 없이 한반도 국토의 근간을 허물어뜨리는 진짜 침략자가 조용히 국경을 넘고 있다. 군사분계선도, 철책선도, 촘촘히 묻힌 지뢰밭도 아무런 걸림돌이 되지 않는다. 길이 1mm 남짓한 미생물, 바로 '소나무재선충'이다. 남북이 군사적 대립에 눈이 멀어 있는 사이, 한반도의 산림 생태계는 심각한 절멸의 위기로 치닫고 있다.우리의 애국가 2절에 등장하는 '남산 위의 저 소나무'가 조만간 가사와 영상 속 추억으로만 남게 될지도 모른다. 현재 대한민국 산림은 소나무재선충병의 '제3차 대발생'이라는 미증유의 재앙에 직면해 있다. 산림청과 지자체의 필사적인 방제 노력에도 불구하고 감염목은 경상도와 전라도를 넘어 강원도 청정지역과 수도권 산림까지 깊숙이 침투했다.생태계의 보물창고라 불리는 창녕 우포늪 주변 역시 붉게 말라 죽은 소나무 고사목들로 흉물스럽게 변해가고 있다. 재선충에 감염된 소나무는 수분 이동 통로가 막혀 불과 수주 만에 잎이 붉게 변하며 100% 고사한다. 문제는 이 병의 전파 속도가 과거와 차원이 다르다는 점이다. 기후변화로 인한 이상고온 현상이 매개충인 솔수염하늘소와 북방수염하늘소의 활동 기간을 늘리고 개체 수를 폭발적으로 증가시켰다.산림 전문가들은 지적한다. 현재의 확산세가 지속된다면 향후 수십 년 내에 한반도에서 소나무 숲 자체가 소멸할 수 있다고 말이다. 이는 단순히 나무 몇 그루가 죽어 나가는 문제가 아니다. 소나무 숲을 기반으로 생태계를 형성해 온 토양 미생물, 곤충, 조류, 포유류로 이어지는 먹이사슬 전체가 붕괴하는 '생태계 대재앙'의 서막이다.더욱 심각한 문제는 이 치명적인 재앙이 이미 DMZ 턱밑인 민간인통제선(민통선) 안쪽까지 바짝 다가섰다는 사실이다. 솔수염하늘소의 자체 비행 거리는 수km에 불과하지만, 강풍을 타거나 이동하는 차량, 무분별한 목재 이동을 통해 얼마든지 군사분계선을 넘어 북상할 수 있다. 아니, 이미 넘어섰을 가능성이 높다. 매개충에게 휴전선은 아무런 의미가 없는 가상의 선일 뿐이다.만약 소나무재선충병이 북한 지역으로 본격 전파된다면 그 결과는 남한보다 훨씬 더 치명적일 수밖에 없다. 북한은 오랜 식량난과 땔나무 채취, 다락밭 개간 등으로 인해 전체 산림의 30% 이상이 이미 황폐화된 상태다. 산림의 자생력과 면역력이 현저히 떨어진 상황에서 재선충병이 유입된다면, 북한의 소나무 숲은 그야말로 방화벽 없는 건조한 목조 건물처럼 순식간에 잿더미로 변할 것이다.북한 산림의 붕괴는 남한에도 직접적인 재앙으로 되돌아온다. 민둥산이 된 북한 지역의 토사 유출은 임진강과 북한강 수계를 따라 남한 지역에 심각한 홍수 피해를 유발한다. 산림 황폐화로 인한 탄소 흡수원 소실은 한반도 전체의 기후위기를 가속화한다. 한반도의 산림은 남과 북으로 나눌 수 없는 하나의 영토이자 생태공동체다. 북한 산림의 위기는 곧 남한의 안보 위기이며, 이는 어떠한 첨단 무기로도 막을 수 없는 '생태 안보'의 구멍이다.상황이 이러함에도 남북 관계는 최악의 냉기류 속에 갇혀 있다. 당장 오늘만 해도 북한 김여정 노동당 부부장이 담화를 내고 최근의 지뢰 폭발을 '자작 광대극'이라며 조롱하는 등, 분노를 자아내는 적대적 수사만 난무하고 있다. 그러나 역설적으로, 모두가 이런 소모적인 군사적 긴장과 정치적 공방만을 말하는 바로 지금이야말로 '산림 협력'이라는 역발상적 정면 돌파가 시급한 시점이다.정치와 이념은 사람을 갈라놓지만, 자연의 재앙은 사람을 가리지 않는다. 재선충병은 남한의 보수 정권도, 북한의 세습 체제도 구별하지 않고 한반도의 푸른 숲을 무차별적으로 파괴한다. 그렇기에 산림 협력은 정치적 계산이나 군사적 이해관계를 넘어선 '생존의 문제'이자 '인도적 필수 과제'다.과거 남북 관계가 경색되었을 때도 산림 분야는 유일하게 대화의 물꼬를 텄던 경험이 있다. 2018년 남북 정상회담 당시에도 산림 협력은 가장 먼저 합의되고 실천된 분야 중 하나였다. 소나무재선충병 공동 방제, 병해충 예찰 정보 공유, 양묘장 현대화 사업 등은 군사적 전략 자산과 무관하며, 비정치적이고 순수한 생태계 보전 활동이다.우리는 '생태 안보(Ecological Security)'의 관점에서 남북 관계를 재정의해야 한다. 군사적 상호파괴(MAD)의 공포에 사로잡혀 서로를 향해 총구를 겨누는 동안, 우리가 함께 딛고 서 있는 한반도라는 터전 자체가 사막화되고 있다면 그 군사적 안보가 무슨 소용이 있겠는가. 남북이 공동으로 재선충병 방제 전선을 구축하는 것은 단순히 나무를 살리는 것을 넘어, 얼어붙은 남북 관계의 물꼬를 트는 가장 안전하고 효과적인 마중물이 될 수 있다.소나무재선충병 방제의 골든타임은 그리 오래 남아있지 않다. 방제 시기를 놓치면 피해는 가시박처럼 걷잡을 수 없이 확산된다. 지금처럼 남과 북이 상대를 향한 비방과 군사적 위협에 몰두하며 시간을 허비하는 동안, 한반도 삼천리금수강산의 푸른 혈맥은 조용히 끊어져 가고 있다.지금 잘려 나가고 있는 것은 단순한 소나무 한 그루가 아니다. 남과 북이 함께 공유해 온 한반도의 생명력이자, 미래 세대에게 물려주어야 할 국토의 생태적 자산, 그리고 평화롭게 더불어 살 수 있다는 민족적 신뢰의 마지막 그루터기다.이제 남북 당국이 냉정하고 이성적인 판단을 내려야 할 때다. 서로를 향한 감정적인 비난과 소모적인 적대 행위를 잠시 내려놓고, 군사분계선 넘어 날아드는 매개충을 막기 위해 다시 한번 머리를 맞대기 바란다. 방제 약제와 기술을 공유하고, DMZ 일대의 병해충 실태를 공동으로 조사하는 '남북 생태안보 협의체' 구성은 얼어붙은 한반도에 평화의 씨앗을 뿌리는 훌륭한 첫걸음이 될 것이다. 포탄 소리보다 무서운 것은 푸른 숲이 침묵 속에서 말라 죽어가는 소리다.