냉장고 파먹기로 탄생한 해물 볶음, 유산슬 맛이 난다네요

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'새우를 볶아볼까?'

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"일 마쳤어? 언제쯤 와?"

"11시쯤에 집에 도착할 것 같아."

큰사진보기 ▲해물볶음냉장고를 탈탈 털어 대충 만든 해물볶음에서 유산슬 맛이 난다네요. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"어? 이건 뭐지? 맛있어 보이는데!"

"그냥 자투리 재료로 해물 볶음 만들었어. 맛은 어떨지 몰라."

"와! 이거 진짜 맛있다. 딱 내가 좋아하는 맛이야. 유산슬 맛이 나는 거 같아."

"자투리 재료로 만든 건데 맛있다니 다행이네."

"오늘 회사에서 너무 힘든 일이 많았는데 이거 먹으니까 스트레스가 확 풀린다. 그런데 자주 해 줄 수 있어?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

추석 연휴가 지나고 따로 장을 보지 않았더니 냉장고가 텅텅 비었다. 장을 볼까 고민하다가 며칠만 더 냉장고 파먹기를 하자 싶었다. 밤늦게 퇴근하는 남편을 위해 거창하진 않지만 항상 즉석에서 요리하는 편이다. '오늘은 뭐 할까?' 머리를 굴리며 먼저 김치냉장고를 열어보았다. 나물 반찬 네 가지와 해초 그리고 이미 해동된 새우 한 봉지가 보였다.새우를 꺼내 놓고 이번엔 냉장고를 열었다. 비닐 이불을 꽁꽁 싸맨 채 누워있는 삶은 문어도 꺼냈다. 이 녀석은 추석에 문어 삼합을 해 먹고 남은 것이다. 채소 칸 한 귀퉁이에는 아주 조금 남은 부추와 맛살도 기지개를 켜고 있었다. 오랫동안 선택받지 못했던 이 녀석들은 이번엔 자기 차례라는 걸 알고 있는 듯 배를 쏙 내밀었다. 옆에서 나는 안 데려가나 눈치만 슬슬 보고 있던 새송이버섯도 하나 꺼내고 베란다에 있는 양파도 껍질을 벗겨 준비했다.자투리 재료를 꺼내 놓으니 양이 제법 되었다. 재료를 손질해 듬성듬성 썰어 놓았더니 금세 한 접시 가득 쌓였다. 재료만 미리 손질해 놓으면 불에서 익히는 요리는 금방이다. 이제 볶기만 하면 된다.음식은 금방 해서 먹어야 뜨끈뜨끈하고 맛도 좋다. 남편이 도착하기 10분 전에 바닥이 깊은 팬을 꺼냈다. 간단히 새우만 볶아먹을 때는 버터를 이용한다. 이번엔 여러 가지 재료가 들어가니 올리브유를 먼저 팬에 둘렀다. 그리고 마늘과 양파를 먼저 볶아 향을 내주었다. 다음엔 새우를 넣고 볶다가 남은 재료를 그대로 투하해서 볶으면 된다. 새우와 문어에 바다 맛이 있으니 간은 세지 않게 해야 한다.홍게간장과 진간장을 2:1 비율로 맞춰 간을 해 준 다음 마지막으로 참기름을 한 바퀴 둘러주면 끝이다. 볶는데 채 5분도 걸리지 않는 초 간단 요리다. 맛은 어떨지 장담하지 못한다. 우리 집 미슐랭은 남편이기 때문에 은근히 가슴이 졸여졌다.남편이 도착한다는 밤 11시에 맞춰 준비했건만 도통 오질 않아 다시 전화를 걸었다. 팀원들에게 갑자기 비상상황이 발생했다는 것이다. 그걸 해결해 주고 오느라 20분이나 늦게 집에 도착했다. 남편이 퇴근해서 가장 먼저 눈이 가는 곳은 바로 식탁이다. 오늘은 뭘까 기대하는 눈빛으로 알록달록 접시를 보더니 또 눈이 동그래진다.손을 씻고 와서 자리에 앉자마자 한 젓가락 떠서 먹던 남편의 손은 멈출 줄을 모른다.주재료인 삶은 문어가 남아 있으니 부재료만 몇 가지 더 사 오면 될 일이다. 남편이 스트레스가 풀리는 맛이라는데 어찌 안 해 줄 수 있겠나. 심지어 어려운 일도 아니고.내가 먹어 본 해물 볶음에서는 소 불고기 맛이 났었는데 이번에 만든 음식엔 고기 대신 해물이 들어가서 느끼하지도 않고 담백했다. 남편은 밥을 한 공기 더 퍼 와서 국물에 밥을 비벼 먹으며 "맛있다"를 연발했다.옛날 어른들이 사람은 밥심으로 산다더니 정말인 것 같았다. 별거 아니지만 맛있게 먹어주고 스트레스까지 풀린다니 요리하는 마누라로서 이보다 더 좋은 찬사가 있을까 싶다.이번 장을 볼 목록은 정해졌다. 오징어와 새우, 부추, 그리고 꼭 넣어달라는 맛살까지. 다음엔 진짜 유산슬 맛이 나도록 감자전분을 넣어 걸쭉하게 만들어봐야겠다. 그땐 우리 미슐랭이 어떤 평가를 할지. '우리 집이 맛집이다'라고 간판을 하나 걸어주려나.