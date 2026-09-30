"민원 접수, 과정도 알려줘야"... 논산시의회 민원 처리 틀 바꾼다

큰사진보기 ▲이건창 논산시의회 의장이 30일 오전 6시 30분 논산시 노성농협 앞에서 농촌 폐비닐 수거에 나선 새마을지도자들로부터 현장의 이야기를 들은 뒤 자신의 의견을 말하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시민이 시의회에 진정이나 건의서를 내면 앞으로 접수부터 처리 결과까지 정해진 절차에 따라 관리된다. 일반 질의는 7일, 진정·탄원·호소 등 고충민원은 14일 안에 처리하는 것이 원칙이다. 같은 민원이 반복되거나 오랫동안 해결되지 않을 경우 의회가 원인을 살펴 정책이나 제도 개선에 활용할 수 있다.논산시의회는 지난 21일 제275회 제1차 정례회 제2차 본회의에서 이건창 의장이 대표 발의한 '논산시의회 시민소통 및 민원 처리에 관한 조례안'을 가결했다. 그동안 내부 규정에 따라 다뤄온 의회 민원을 조례로 정해 접수와 관리, 처리기한, 결과 통보까지 절차를 구체화했다.조례가 다루는 민원은 진정·건의·질의·탄원·호소 등이다. 의장은 민원이 접수되면 민원처리부 등에 내용을 기록해 관리해야 한다. 기존 '논산시의회진정서등처리규정'은 조례 시행과 함께 폐지된다.조례에 따라 '시민소통창구'를 설치·운영할 수 있고 온라인 창구도 개설할 수 있다. 생활민원뿐 아니라 행정 개선 제안과 불법·부당한 행정행위에 대한 신고도 접수하고 상담한다.이건창 의장이 이런 창구를 생각한 것은 의원이 되기 전 주민자치 현장에서 활동하면서부터다. 30일 오전 6시 30분 논산시 노성면에서 만난 이 의장은 노성면 주민자치회장을 두 차례 맡으며 행정과 접촉했던 경험을 조례 발의의 출발점으로 꼽았다.이 의장은 "주민자치회장을 하면서 행정과 접촉하다 보니 어떤 경우에는 되고 어떤 경우에는 안 되는 일들을 봤다"며 "의회에 들어오면 시민들이 행정에서 겪은 문제를 제보하거나 민원을 낼 수 있는 창구를 하나 만들어야겠다고 생각했다"고 말했다.그가 구상한 창구는 민원을 받아 전달하는 데 그치지 않는다. 접수된 민원이 어떤 절차를 거쳐 처리되고 있는지 시민에게 알리고, 필요하면 의회가 직접 들여다보는 방식이다.이 의장은 "행정 시스템이 제대로 돌아가지 않는 부분을 시민이 의회에 제보하면 의회가 살펴보고, 필요한 경우 상임위원회에서 다룬 뒤 결과를 알려주는 역할을 하고 싶었다"며 "민원이 접수되면 처리하는 것은 물론이고 그 과정도 알려줘야 한다"고 말했다.조례에도 이런 취지가 담겼다. 반복되거나 장기간 해결되지 않은 민원은 답변만 하고 끝내지 않고 원인을 살펴 정책을 발굴하거나 개선을 건의하도록 했다. 같은 문제가 여러 차례 제기되면 개별 민원을 넘어 제도에 문제가 있는지 의회가 살펴볼 수 있도록 한 것이다.사안에 따라 소관 상임위원회나 특별위원회에 회부할 수 있고, 관계기관에서 직접 처리할 필요가 있는 경우 해당 기관으로 이송할 수도 있다. 필요한 경우 자료를 확인하거나 현장을 조사하고 관계기관·의원·주민의 의견을 들을 수 있다.처리기한도 정했다. 제도나 절차 등 법령 이외의 사항에 대한 설명이나 해석을 요구하는 질의는 접수일부터 7일 이내 처리해야 한다. 법령에 관한 질의와 건의·진정·탄원·호소 등 고충민원은 14일 이내다. 부득이한 사유가 있으면 한 차례 연장할 수 있지만 민원인에게 진행 상황을 알려야 하며, 처리가 끝나면 결과를 통지해야 한다.다만 감사나 수사, 행정심판, 재판이 진행 중인 사안이나 이미 판결·결정 등으로 권리관계가 확정된 문제는 처리하지 않을 수 있다. 개인 간 권리관계나 사생활에 관한 사항도 마찬가지다. 민원인의 주소·성명이나 민원 내용이 명확하지 않은 경우에는 폐기할 수 있다.민원을 의정활동에 활용할 수 있는 근거도 마련했다. 의장은 민원 내용과 처리 결과를 소관 위원회와 해당 지역 의원에게 알릴 수 있으며, 처리 이후 민원인의 만족 여부와 개선사항도 조사할 수 있다. 지역에서 같은 문제가 반복된다면 조례 제·개정이나 예산 심사, 행정사무감사 등에서 다시 다룰 수 있다.초선인 이 의장은 지난 7월 제10대 논산시의회 전반기 의장에 선출됐다. 취임 두 달여 만에 내놓은 이번 조례에는 주민자치 현장에서 행정과 시민 사이를 지켜본 경험이 담겼다.논산시의회는 조례가 공포되는 대로 새로운 민원 처리 절차를 적용하고 시민소통창구 운영 등 후속 절차에 나설 예정이다.