'올해의 레스토랑' 대상에 한식당... 주인이 누군가 했더니

지난 24일(영국 현지 시각), 영국 전역의 내로라하는 레스토랑 45곳을 제치고, 글로벌 배달 플랫폼 우버이츠(Uber Eats)가 주최한 '2026 올해의 레스토랑' 대상에 영국 코번트리에 있는 한식당이 선정됐다. 상금만 무려 10만 파운드(한화 약 1억 8천만 원)에 달하는 이번 시상에서 한식으로 당당히 대상을 받은 식당의 이름은 '진선(JINSEON)'.
2017년 처음 문을 열어 영국 현지에서 한식당이 한국식 바비큐와 수제 쌈장의 맛을 인정받아 최고의 자리에 올랐다는 소식에 나는 기분이 좋았다. 그런데 수상자가 홍콩계 이민자 출신의 켄 창(Ken Tsang)씨와 가족들이라는 말을 듣고는 반가움과 동시에 생각에 잠기게 되었다.
세계 곳곳에 뿌리내린 타국적 한식 요리사들
사실 해외 외식 시장을 조금만 둘러봐도 비 한국인 식당 주인이나 요리사가 운영하는 한식당이 더는 낯선 풍경이 아니다. 뉴욕, 파리, 런던 등 세계 주요 도시에서는 타국적 요리사들이 한식을 해석하고 요리하는 사례가 이미 일상화되어 있다. 최근 파리에서는 한국인이 운영하는 한식당을 인증해 주는 스티커를 발급해 논란을 빚기도 했다(관련기사: 한국인이 운영하는 한식당에만 '스티커'... 프랑스 사회 발칵
https://omn.kr/2gjnc).
이번에 대상을 차지한 '진선' 역시 마찬가지다. 이들은 한국인들이 손이 많이 가고 번거롭다는 이유로 쉽게 타협하곤 하는 '참숯 직화 그릴'을 고집스럽게 유지하고 있다. 거기에 손님이 직접 고기를 구우며 대화를 나누는 한국식 BBQ의 매력을 완벽히 살려냈다. 우리가 까다롭고 엄격한 잣대로 '한국인이 만든 진짜 한식인가?'를 따지는 동안, 그들은 한식 본연의 핵심 가치를 현지인들에게 자신만의 방법으로 전달하고 있었다.
이번 '진선'의 대상 수상은 한식이라는 장르가 이제 특정 국가나 민족의 전유물을 넘어 '세계인이 즐기고 변주하는 보편적 미식 문화'의 반열에 올랐음을 증명한다. 마치 이탈리아인이 아니어도 전 세계 어디서나 훌륭한 파스타를 만들 수 있고, 일본인이 아니어도 세계 최고의 스시 장인이 될 수 있는 것처럼 말이다.
그렇다면 '한식의 원작자'라 할 수 있는 우리 한국인들은 이 변화를 어떤 자세로 받아들여야 할까? 우리가 지녀야 할 태도는 "우리 음식을 빼앗겼다"라는 경계심도, "한국인이 만든 것만 진짜"라는 배타적인 순혈주의도 아닐 것이다. 한식이 세계인의 음식이 되는 과정에서 타국인들의 진정성 있는 참여와 노력을 진심으로 반기고 인정해 주는 넓은 품과 포용력이 필요하지 않을까.