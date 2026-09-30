유홍준 국립중앙박물관장, 영국 케임브리지 대학교서 특별 강연 개최

큰사진보기 ▲영국 케임브리지 대학교 한국학과 라종일 특강에 강연자로 나선 유홍준 국립중앙박물관장 ⓒ 랑카셔대 김미경 교수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲케임브리지대학교에서 특강하는 유홍준 국립중앙박물관장 ⓒ 랑카셔대 김미경 교수 관련사진보기

<나의 문화유산답사기>의 저자인 유홍준 국립중앙박물관장이 29일(영국 현지시간), 영국 케임브리지 대학교 한국학과 라종일 포럼에서 특별강연을 진행했다. 영국박물관(British Museum)에서 오는 1일 개막하는 고 이건희 회장 기증품 국외순회전 '한국: 2,000년 창의의 여정(Korea: 2,000 years of creativity)'의 공식 행사 참석차 영국을 방문하면서 성사됐다.​이날 영어로 진행된 강연에는 학생, 연구자 등 100여 명의 청중이 강당을 빼곡히 메우며 한국 문화유산에 대한 뜨거운 관심과 열기를 입증했다. 유홍준 관장은 한국의 주요 유적지, 예술 작품 등을 통해 한국 고대 문화와 건축이 지닌 독창적인 특징들을 조명했다. 한국 미술의 핵심 미학으로 "검이불루 화이불치(검소하지만 누추하지 않고, 화려하지만 사치스럽지 않다)"를 강조했으며, 자연환경과 자연스럽게 조화를 이루며 발전해 온 전통 건축의 특징을 깊이 있게 소개했다.또한, 해외 주요 박물관 관계자들의 반응을 전하며 한국 박물관이 가진 매력과 고유한 경쟁력을 설명했다. 유 관장은 "세계 여러 박물관장들을 만나다 보면, 우리 박물관에 젊은 관람객들이 많은 것을 다들 굉장히 부러워한다"며 "오늘 만난 케임브리지 피츠윌리엄 박물관장 역시 국립중앙박물관에 수많은 젊은층이 몰리는 비결과 전략에 대해 깊은 관심을 표했다"고 전했다. 특히, 유물을 모티브로 가면과 의상을 만들어 참여하는 '국중박 분장놀이' 대회를 예로 들며, 청년층이 전통문화를 유쾌하게 재해석하고 참여하는 독특한 문화를 소개했다. ​이날 특강을 현장에서 직접 참관한 랑카셔대학교(University of Lancashire) 한국학과 김미경 교수는 "영국에서도 K-컬처에 대한 관심이 그 어느 때보다 높은 시점에, 영국박물관 한국전 전시를 비롯해 한국 문화의 뿌리를 깊이 이해할 수 있는 뜻깊은 자리가 마련되어 매우 기쁘다"며 "현지 학생들이 열심히 필기하며 강연을 듣는 모습을 보니 뿌듯하다"고 소감을 전했다.한편, 유홍준 관장은 런던의 더 많은 독자와 팬, 그리고 학생들을 만나기 위해 오는 10월 1일 런던대학교 아시아·아프리카 대학(SOAS)에서도 한 차례 더 강연을 진행할 예정이다.