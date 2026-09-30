김여정, DMZ 지뢰 사고 '서울의 자작극' 주장... "실사격 땐 즉각 보복"

큰사진보기 ▲김여정 노동당 총무부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김여정 북한 노동당 총무부장이 육군 25사단 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고에 대해 "서울의 자작광대극"이라고 주장하며 북한 책임을 전면 부인하는 담화를 발표했다.한국군과 유엔군사령부가 사고 현장 인근에서 북한군이 사용하는 수지반보병지뢰를 실제로 발견하고, 국방부가 북한의 정전협정 위반이라고 밝힌 지 하루 만에 나온 북한의 첫 공식 반응이다.김 부장은 30일 관영 <조선중앙통신>을 통해 공개한 '도발의 장본인들은 자작광대극의 대가를 각오해야 할 것이다'라는 제목의 담화에서 지난 21일 발생한 지뢰 폭발 사고를 2015년 목함지뢰 사건에 빗댔다.김 부장은 "도발 시기와 수법에 있어서 10여 년 전 세상을 소란하게 했던 '목함지뢰사건'을 그대로 방불케 하는 명백한 자작극"이라고 주장했다. 또 우리 군이 "근거 없는 결과를 조작"해 북한에 대한 정치·군사적 조치를 정당화할 명분을 만들고 있다고 말했다.김 부장의 담화는 전날(29일) 국회 국방위원회에서 공개된 군 당국의 조사 결과를 정면으로 반박한 것이다.합동참모본부(합참)에 따르면 군과 유엔사는 29일 사고 현장에 대한 3일 차 합동조사를 벌이던 중 2차 폭발 지점에서 약 1m 떨어진 곳에서 북한군이 사용하는 수지반보병지뢰 1발을 발견했다.플라스틱 재질의 사각형 지뢰로, 지난 21일 사고 당시 장병들이 목격했다고 진술한 지뢰와는 별개의 지뢰로 판단됐다. 현장에서 북한군 지뢰 실물이 확인된 것은 사고 발생 이후 처음이다.앞서 합참은 두 차례 폭발한 지뢰 2발과 철수 과정에서 장병들이 목격한 지뢰 1발 등 사고 지점 일대에 모두 3발이 있었던 것으로 추정했다. 여기에 29일 별도의 수지반보병지뢰가 발견되면서 폭발한 지뢰와 목격·발견된 지뢰를 합쳐 모두 4발이 사고 지점 주변에 있었던 것으로 군 당국은 보고 있다.강신철 국방부 장관도 29일 국회 국방위 현안질의에서 군의 판단을 한 단계 더 분명하게 밝혔다. 강 장관은 사고 원인이 북한군 지뢰가 확실하다고 할 수 있느냐는 천하람 개혁신당 의원의 질문에 "그렇다"고 답했다.유용원 국민의힘 의원이 새로 발견된 지뢰가 유실된 것이 아니라 매설된 것이냐고 묻자 "매설"이라고 답했으며, 좁은 지역에 여러 발의 지뢰가 몰려 있다는 점 등을 들어 유실 가능성은 "매우 적다"고 밝혔다.강 장관은 북한군이 MDL을 넘어 지뢰를 매설한 것으로 판단될 경우 "정전협정 위반은 명백하다"면서 "북한에 책임이 있기 때문에 상응하는 조치를 해 나갈 것"이라고 밝혔다. 구체적인 대응 방안에 대해서는 군사작전과 관련된 사안이라며 공개하지 않았다.김 부장은 이날 담화에서 지뢰 사고뿐 아니라 최근 MDL 일대에서 이뤄진 한국군의 경고방송과 경고사격도 문제 삼았다. 북한군이 국경 차단물 공사를 하는 과정에서 MDL을 넘었다는 우리 군의 설명에 대해 "우리 군인들은 단 한 번도 국경선을 넘어선 적이 없다"고 주장했다.그러면서 한국군의 사격이 북한 지역에 떨어질 경우 군사적으로 대응하겠다고 경고했다. 특히 "실지사격을 가해온다면 우리 국경부대들은 즉시적이고 가차없는 보복을 가할 것"이라며 최근 경고사격이 잦았던 한국군 3군단 예하 21보병사단 DMZ 방향에 "전술적 반격수단들을 증강하는 조치"를 취하기로 했다고 위협했다.