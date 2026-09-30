밀란쿤데라가 던진 존재론적 질문

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

가벼움과 무거움 중에 좋은 것은 어느 쪽일까? 삶을 가볍고 즐겁게 사는 것과 무겁고 의미 있게 사는 것으로 나눌 수 있을까? 이런 질문이 진부하다면, 이번에 좀 더 현실적인 질문은 어떨까. 다시 태어난다면 지금의 배우자와 결혼할 것인가? 아마 대부분 이렇게 생각할 것이다. 굳이 왜? 또? 이 대답에 필자 역시 동의한다. 그러나 니체의 영원회귀에 의해 생각한다면 이렇게 말할 수 있다. ' 그때의 나, 그때의 상황으로 돌아간다면 아마도 나는 같은 선택을 할 것 같다'고.프리드리히 니체는 <차라투스트라는 이렇게 말했다>에서 '너의 삶이 무한히 반복된다 해도 지금의 선택을 다시 반복하겠는가?'라는 질문을 던진다. 이것이 바로 '영원회귀'이다. 니체의 영원회귀를 첫 문장으로 쓴 밀란쿤데라가 말하고자 한 것은 무엇일까? 전쟁의 서사 속 슬픔이었을까? 아니었다. 인간관계 속 사랑을 은유를 통해 이야기하고자 하였다.주인공 토마시는 연애에서 만큼은 우연과 자유를 추구한다. 어떠한 책임이나 구속도 거부한다. 육체와 영혼은 별개라는 이분법적 사고를 한다. 몇 천년 간 철학자들 사이에서도 해결되지 않는 육체와 영혼의 일치 여부를 토마시는 자신의 기준으로 간단히 여기고 있다. 이런 토마시는 결혼 후에도 만인과 관계를 맺지만 어쩌면 그는 애착 결핍이지 않았을까? 관계에서 가장 본질적인 것은 애착이니.하지만 토마시의 삶의 방식을 가볍다고 할 수만은 없다. 선택적인 가벼움이 있을 뿐, 아니 자신이 생각하기 편한 대로 생각하는 방식이 가볍다고 할 수 있을까? 오히려 무게에 치중하여 선택 장애처럼 보이는 경우를 보면 난 견딜 수 있는 무게감만큼의 빠른 결단이 더 가치 있는 무게로 느껴진다.토마시는 프라하의 봄 당시, 오이디푸스 신화를 빌려 공산주의자들을 비판하는 칼럼을 기고했다가 철회하라는 요구를 받는다. 그럼에도 그는 서명하지 않고 주체성을 지킨다. 이 사회적 행동은 그 어떤 무게감과 견줄 수 있을까? 외과 의사에서 창문닦이로 전락하면서까지 그가 지키고자 했던 것은 정치권력에 굴복하지 않았던 양심이었다.테레자는 토마시와 달리 사랑과 삶에 영원한 의미를 부여하고자 한다. 운명과 필연을 믿으며, 가벼운 삶을 살아가는 토마시 곁에서 지독한 존재론적 고통을 느낀다. 그러나 테레자는 본질적 결핍이 있었다. 어린 시절, 어머니의 방임과 수치심 강요는 그녀의 사상을 지배했다. 그녀는 어머니의 억압 속에서도 책을 놓지 않은 덕에 토마시를 알아보는 눈이 생긴 것이다.테레자는 지적인 인물이라기보다 지성을 열망하고 이데아를 지향하는 것으로 보인다. 예를 들어 사랑에는 아름다움만 있는 것이 아니라 더러움도 함께 공존한다. 그러나 테레자는 더러움을 부정함으로써 오는 현기증이 심했던 것은 아닐까? 현실에서는 무엇이든 양극성이 함께하는데 그것을 인정하지 못하는 데서 오는 현기증은 아닐까 생각해 본다.이렇게 서로 다른 두 사람의 결합은 끊임없는 존재론적 고통이었다. 토마시의 가벼운 바람기는 테레자에게 존재 자체를 흔드는 무거운 고통이 되고, 테레자의 육체적·정신적 중력은 토마시를 억압하는 공기로 그를 움직이게 만들었다.이것이다. 관계가 사람 존재의 본질이다. 그 본질적 허무를 덮기 위해 인간들이 하는 행동이 '키치'이다. 서로를 향한 마음보다 자신이 보고자 하는 방향으로 나를 가두는 것. 삶에서 키치란 없을 수 없으며 현대에는 SNS의 화려한 필터링이나 유해한 긍정주의가 오늘날 우리에게 이어오는 키치인 것이다. 현대인 역시 매일 키치와 싸우고 있는 것이다.이 책에서 밀란쿤데라의 문체는 두 종류였다. 생각을 각인시키거나 생각을 흔들거나. 그의 시선 그리고 그의 사상의 흐름을 따라가 보면 생각의 테두리가 열리지 않을까.결국 쿤데라는 가벼움이 절대적인 선이고 무게감이 절대적인 악이 아니라고 말한다. 소설 후반부에 토마시와 테레자가 도시의 번잡함과 사상을 내려놓고 시골 마을로 들어가 보내는 정적과 반복적인 일상은 니체적 의미의 '회귀'이자 소박한 무게의 회귀처럼 다가온다.그리고 아직 풀리지 않은 육체와 영혼의 일치 여부. 분명한 건 육체와 영혼이 동시에 있어야 '나'라는 사실이다. 그렇다면 매 순간 다가오는 수많은 우연과 선택들이 바로 '나'이지 않을까? 단 한 번 뿐이라 가볍기 그지없는 삶일지라도, 스스로 의미를 부여할 때 비로소 참을 수 없는 허무에서 벗어나 내 삶에 당당할 수 있을 것이다.