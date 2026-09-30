광주 군공항 임시 이전 앞당긴다? 이완섭 시장 "사전 협의 없이... 동의 못 해"

큰사진보기 ▲이완섭 시장이 29일 이재명 대통령이 광주 군공항 임시 이전 시기를 앞당기라고 지시했다는 보도와 관련해 “서산시와의 공식적인 사전 협의나 시민 대상 설명조차 없었다”며 “시민의 동의와 충분한 대책 없이 속도만 앞세우는 방식에는 결코 동의할 수 없다”고 밝혔다. ⓒ 서산시 관련사진보기

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이완섭 서산시장이 29일 자신의 페이스북을 통해 이재명 대통령이 광주 군공항 임시 이전 시기를 앞당기라고 지시했다는 보도에 대해 "서산시와의 공식적인 사전 협의나 시민 대상 설명조차 없었다"며 "시민의 동의와 충분한 대책 없이 속도만 앞세우는 방식에는 결코 동의할 수 없다"고 밝혔다.특히 이 시장은 광주 군공항 기능의 분산 배치 목표 시점인 2028년이 서산공항 개항 목표 시기와 맞물려 있음을 지적하며 특정 지역의 문제를 타 지역의 일방적 희생으로 해결해서는 안 된다고 강조했다.제20전투비행단 주변 주민들이 오랜 기간 소음과 재산권 제약을 견뎌온 만큼, 부담만 앞당기는 행태는 국가와 지역 간 신뢰를 흔든다는 취지다.이어 이 시장은 정부에 4가지 요구사항을 제시했다. 주요 내용은 ▲ 2028년 서산공항의 차질 없는 개항을 위한 정책적 지원 ▲ 추가 군 전력 배치가 민항 운항 및 서산공항 건설에 지장을 주지 않도록 국방부·국토교통부의 공동 대책 마련 ▲ 배치 규모·기간·비행 횟수·소음 영향의 투명한 공개 및 서산시·충남도와의 공식 사전 협의 ▲ 영향 지역 주민을 위한 실질적 보상 및 지원 대책 선제 마련 등이다.이완섭 시장은 "정부가 서산시민을 국정 동반자로 존중하고 충분히 협의한다면 책임 있게 협력하겠지만, 일방적으로 추진된다면 서산의 정당한 입장을 관철하기 위해 모든 노력을 다하겠다"고 강조했다.