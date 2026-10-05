한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

빈집 한채

- 박경희

내 안의 사랑은

빈집 한채를 끌어안고 산다

수돗가 세숫대야의 물을 받아먹고 살던

향나무 한분이 사랑채 지붕으로 쓰러진 건

그대가 떠나간 뒤부터다

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툇마루에 옹이가 빠져나가고

그 안으로 동전과 단추가 사라진 집은

고양이의 울음소리로 조심스러워졌다

툇마루 옹이 빠진 구멍 속

거미의 눈으로 바라보는 내 안의 사랑은

언제 다시 돌아올지 모른다

먼 산으로 돌아앉은 그대

별을 세다가 새벽을 놓치고

쓰르라미 울고

큰사진보기 ▲그대가 떠난 뒤, 나는 빈집의 울음으로 산다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_ <그늘을 걷어내던 사람>, 창비, 2019시인_ 박경희: 2001년 <시안>으로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <벚꽃 문신> <그늘을 걷어내던 사람> <미나리아재비>가 있다.왜 모든 연애는 고유한데 모든 이별은 똑같을까. 텅 빈 마음을 헤아릴 말은 텅 비었다 외엔 없는 것 같다. 그렇다면 시의 언어를 잠시 빌려보는 것은 어떨까. 이 텅 빈 마음 안으로 걸어 들어가 보는 것은 어떨까. 그대가 떠난 뒤 향나무는 지붕 위로 쓰러지고, 툇마루 옹이 구멍으로는 동전과 단추가 조용히 빠져나간다. 나의 마음만 거미처럼 그곳에 남아 있다. 거미는 아마 이 빈집에서 계속 살아갈 것이다. 자기 몸으로 새 집과 새 슬픔을 계속 낳아가며, 지어가며. (연정모 시인)