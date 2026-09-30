원폭 이후, 히로시마서 손 잡은 사람들... "친하게 지내요"

큰사진보기 ▲히로시마 원폭 사진 ⓒ 조지 R. 카론, NARA 퍼블릭 도메인 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전후 한국인 집단 거주지 ⓒ 재일본대한민국민단히로시마현지방본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲합천원폭자료관2017년에 개관한 합천원폭자료관은 재한피폭자의 목소리를 기록하고 평화의 소중함을 알리고 있다. ⓒ 합천원폭자료관 관련사진보기

큰사진보기 ▲의사단파견결단식히로시마에 있는 동포는 한국 원폭 피해자의 치료를 위해 한국 정부와 협상을 계속했고, 1971년 첫 의료단을 파견한다. ⓒ 재일본대한민국민단히로시마현지방본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲히로시마 원폭돔 ⓒ 강유정 관련사진보기

큰사진보기 ▲히로시마 원폭 돔과 모토야스 강원폭 돔은 전쟁의 참상을 보여주지만, 모토야스 강 건너편 벤치에 앉아 휴식하는 시민은 오늘날의 평화를 보여주며 대비된다. ⓒ 강유정 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국인 원폭 희생자 위령비 ⓒ 강유정 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국인 원폭 희생자 위령비오사카시립영소학교 학생들이 평화를 기원하며 만든 종이학 띠가 위령비에 걸려있다. ⓒ 강유정 관련사진보기

"평화교육을 받기 위해 일본 전국에서 학생과 청년들이 모여든다고 들었습니다. 그럴 때마다 이들에게 가장 전하고 싶은 메시지는 무엇인가요?"

"친하게 지내요."

"저도 재일한국인인데, 마음이 맞는 일본인 친구가 많습니다. 제가 아는 어느 일본인의 이야기를 전하자면, 본인은 어렸을 때 어머니께서 '어려운 조선인을 도와야 한다'며 먹을 것을 친구 가족에게 챙겨주었다고 합니다.

그 후 저희 민단과 교류가 있어, 2002년 한일 월드컵대회 당시 히로시마 한국 회관에서 한일 축구 선수들을 위해 합동으로 응원한 적도 있습니다. 요즘에는 특히 한국 사람도 일본 사람을 좋아하고, 일본 사람도 한국 사람을 너무 좋아해서 한국어 수강생들이 늘고 있는 상황이에요."

1945년 8월 6일 오전 8시 15분. 미국의 B-29 폭격기 '에놀라 게이(Enola Gay)'가 일본 히로시마 상공에 원자폭탄 '리틀 보이(Little Boy)'를 투하했다. 폭탄은 지상 약 600m 상공에서 폭발했고, 순간적으로 뿜어져 나온 강력한 폭풍압과 열복사, 방사선이 도시를 휩쓸었다.사흘 뒤인 8월 9일, 또 한 번의 원자폭탄이 나가사키에 투하됐다. 두 도시는 순식간에 폐허로 변했고 수많은 사람이 목숨을 잃었다. 그리고 1945년 8월 14일, 일본 정부는 연합국에 항복 의사를 전달했다. 다음 날인 8월 15일, 쇼와 천황은 라디오 방송을 통해 연합국의 포츠담 선언을 수락한다는 내용을 발표했다.한국에서 8월 15일은 일제강점기 동안 빼앗겼던 국권을 되찾은 날이다. 우리는 이날을 '광복절'이라 부르며, 나라를 되찾기까지 이어졌던 수많은 이들의 희생과 광복의 의미를 되새긴다. 그러나 '일본제국의 멸망, 그리고 한국의 해방'이라는 역사책의 무미건조한 서술 속에는 당시의 고통스러운 현실이 온전히 드러나지 않는다. 승전국, 패전국과는 별개로 그곳에는 그저 살아가던 '사람들'이 있었기 때문이다.당시 히로시마에는 일본인뿐 아니라 조선인과 대만인, 중국인, 미국인, 독일인 등 여러 국적의 사람들이 살고 있었다. 원폭은 이들을 국적에 따라 가려내지 않았다. 조선인은 그중에서도 높은 비중을 차지했는데, 당시 히로시마 시내의 인구 35만 명 중 원폭 피해로 인한 사망자가 14만 명, 그리고 그 사망자 중 조선인은 3만 명으로 추정된다. 이는 사망자의 20%에 해당하는 적지 않은 비율이다.왜 히로시마에는 그렇게 많은 조선인이 모여들었을까. 당시 히로시마에는 군수공장과 군사시설이 밀집해 있었다. 전쟁이 장기화되면서 노동력에 대한 수요도 커졌다. 일제강점기 조선인들의 일본 이주는 이런 노동력 수요와 식민지 조선의 경제적 상황이 맞물리면서 늘어났다. 일자리를 찾아 스스로 일본으로 건너간 사람들도 있었지만, 징용 등을 통해 일본의 공장으로 강제 동원된 조선인들도 적지 않았다.특히 경상남도 합천 출신이 많았는데, 이는 먼저 건너간 사람들이 정착한 뒤 고향의 가족과 친지들이 뒤이어 일본으로 건너가는, 이른바 연쇄적인 이주가 이어졌기 때문이다. 그렇게 히로시마에 자리 잡은 합천 사람들은 원폭이 떨어진 그날, 일본인과 함께 피폭의 참상을 겪었다.해방 이후 히로시마에서 피폭을 당한 합천 출신 조선인들 가운데 일부는 고향으로 돌아왔고, 합천에 다시 터를 잡아 모여 살기 시작했다. '한국의 히로시마'로 불리는 합천에서는 지금도 매년 8월 6일에 한국원폭피해자협회 합천지부가 주관하는 추모제가 열리고, 참석자들은 히로시마에서 희생된 이들의 넋을 기린다.원폭은 수많은 생명을 앗아갔지만, 살아남은 이들의 고통은 그날로 끝나지 않았다. 방사선 피폭으로 인한 질병과 후유증으로 고통받았을 뿐만 아니라, 피폭자라는 이유로 따라붙은 사회적 편견도 평생 이들을 괴롭혔다. 일본에서는 피폭자들이 결혼과 취업 등 일상생활에서 차별받았다. 당시에는 방사선의 유전적 영향에 대한 잘못된 인식이 자리하고 있었고, 이 때문에 피폭자와의 결혼을 꺼리거나, 피폭 사실이 알려졌다는 이유로 파혼당하는 일도 있었다.특히 조선인 피폭자들이 겪은 현실은 더욱 복잡했다. 이들은 일본의 식민 지배 아래에서 일본으로 건너와 생활하던 중 원폭을 맞았다. 해방은 찾아왔지만, 해방 직후의 혼란 속에서 배편이 충분하지 않거나, 한국전쟁이 발발하는 등 여러 현실적인 제약이 있었다. 또한 일본에서 오랜 시간을 살아온 사람들에게 귀국은 단순히 배를 타고 고향으로 돌아가는 일만은 아니었다. 이들은 일본에 남아 '식민지' 출신에, '피폭자'라는 이유로 이중 낙인이 찍힌 채 살아야 했다.일본에 남은 한국 출신 피폭자(이하 '재일피폭자')들은 오랫동안 자신의 목소리를 드러내지 못한 채 살아갔다. 피폭은 본인의 잘못이 아님에도, 피폭자인 것을 가족에게조차 밝히지 않은 피해자도 있었다. 하지만 몇몇 피폭자와 재일동포, 일본 시민사회 활동가들은 치료지원 등 권리보장을 위해 목소리를 냈고, 이는 재일피폭자뿐만 아니라 한국으로 귀국한 피폭자들에게까지 도움을 주었다.재일피폭자는 1957년 제정된 '원자폭탄 피폭자 의료 등에 관한 법'과 1968년의 '원자폭탄 피폭자에 대한 특별조치에 관한 법률'에 따라 일본인 피폭자와 동일한 보상과 대우를 받았다. 그러나 피폭 후 조국으로 귀환한 피폭자들의 상황은 달랐다. 이들은 일본 정부와 한국 정부 모두의 지원에서 소외된 채, 충분한 치료를 받지 못하고 목숨을 잃기도 했다.1968년, 재한피폭자 손귀달이, 1970년에는 그의 형 손진두가 원폭 후유증 치료를 위해 일본에 불법 입국했다가 체포되거나 건강수첩 발급을 거절당하는 등의 사태가 발생하자 재한피폭자 문제가 수면 위로 떠올랐다.손진두는 결국 일본 정부를 상대로 소송을 시작했고, 일본에 거주하는 동포들도 나서서 재한 피폭자에 대한 지원을 호소하게 되었다. 그 중심에 재일본대한민국민단히로시마현지방본부(이하 '민단')가 있었다. 당시 민단의 강문희 단장은 재한피폭자들의 실태를 조사하고, 일본 전문의들이 한국에 직접 찾아가 치료할 수 있도록 관계 기관과 협의를 이어갔다. 처음에는 의료법 등 각종 규제로 협조를 얻기 어려웠으나 지속적인 설득과 협상 끝에 한국보건사회부로부터 영사관을 통해 일본 의사단을 받아들이겠다는 답변을 받아냈다.1971년 9월 20일 제1차 진료단 파견을 시작으로, 1995년 제22차 진료단까지 총 22차례에 걸쳐 진료단이 한국을 찾았다. 이를 통해 재한 피폭자 4,313명이 진료를 받을 수 있었다. 민단은 일본 전역에서 모금 활동을 벌여 합천에 원폭 피해자 진료소를 건설하기도 하였다. 자기 비용으로 한국의 피폭자를 일본에 초청하여 치료한 카와무라 코타로 의사와 그를 도운 기독교협회의 김신환 목사의 활동도 있었다.이러한 운동이 활발해지며 1979년 한일 양국이 피폭자에 대한 의료지원에 합의했다. 이에 따라 '한국 의사의 일본 연수', '일본 의사의 한국 파견', '재한 피폭자의 일본 치료'라는 세 가지 지원이 추진되었다.2003년부터는 재한 피폭자에게도 재일 피폭자들과 마찬가지로 피폭자건강수첩이 지급되었고, 의료비 지원과 피폭 관련 장애에 대한 건강관리수당 등 원호제도의 적용받을 수 있게 되었다. 일본에 남은 동포들의 목소리가 국경을 넘어 한국에 있는 피폭자들에게까지 닿은 것이다. 하지만 여전히 사각지대는 있다. 북한으로 돌아간 피폭자들은 일본과 북한 사이에 국교가 없기에 신청과 지원 과정에 현실적인 제약이 남아 있다.두 차례의 세계대전은 더 많은 식민지를 차지하려던 열강의 제국주의적 욕심에서 비롯된 비극이었다. 끝없이 무기를 개발하고, 전쟁을 결정한 것은 국가였지만, 그 대가는 고스란히 사람들의 삶으로 돌아왔다. 수많은 민간인이 전쟁의 폭력에 휘말렸다. 그들은 시대의 혼란 속에서 살아남기 위해 바다를 건너고, 스스로 살길을 찾으며 고군분투했다.전쟁이 끝난 후에도 상처는 쉽게 사라지지 않았다. 그러나 국가가 책임지지 못한 자리에서, 같은 아픔을 가진 사람들은 서로의 손을 잡았다. 이들은 보이지 않는 곳에서 한국인 피폭자에 대한 의료지원, 강제동원 희생자의 유골 송환과 추도, 반핵·반전 교육과 평화운동에 자발적으로 참여해왔고, 여기에는 일본 시민사회의 참여도 함께 있었다.서로 다른 나라에 살지만, 전쟁과 식민지배가 남긴 상처를 공유한 사람들이 연대해, 피해자의 목소리를 알리고 지원과 책임, 평화를 요구해 온 것이다. 이는 역사가 남긴 상처를 개인의 고통으로 안고 있던 사람들에게, 자신만의 싸움이 아니라는 사실을 일깨우며 용기를 주었다. 결국 전쟁의 상처를 치유하고 평화를 만들어가는 힘은 사람들에게서 나온다. 지금도 일본에는 한일교류행사와 평화캠프를 개최하고 헤이트스피치 근절운동, 반핵·평화운동 등의 활동을 이어 나가며 일상에서 평화를 실천하려는 동포와 시민들이 있다.히로시마시 나카구에는 원자폭탄의 흔적을 고스란히 간직한 건물이 하나 남아 있다. '히로시마 원폭 돔'이다. 원래 이 건물은 1915년 완공된 물산진열관으로, 지역의 산업과 상품을 소개하고 전시하던 공간이었다. 1945년 8월 6일 원자폭탄이 건물에서 약 160m 떨어진 곳에서 폭발하면서 건물은 폭풍과 열선을 맞아 크게 파괴되고 불탔다. 그러나 폭발이 거의 수직으로 건물을 덮치면서 중앙부의 철골 구조 일부가 무너지지 않았고, 그 잔해가 지금까지 있다. 전쟁의 흔적을 지우기보다 그대로 보존하기로 한 이 건물은 1996년 유네스코 세계문화유산으로 등재됐다.원폭 돔에서 강을 건너면 히로시마 평화기념공원이 이어진다. 공원 안에는 히로시마 평화기념자료관과 각국의 희생자를 기리는 여러 기념비가 자리하고 있다. 세계 각지에서 찾아온 사람들이 이곳을 걸으며 원폭의 참상을 되새긴다. 그 가운데에는 한국인 희생자를 기리는 공간도 있다. '한국인 원폭 희생자 위령비'다. 위령비 앞에 서면 원폭의 역사가 일본인만의 역사가 아니었다는 사실이 선명해진다. 식민지 조선에서 일본으로 건너갔던 사람들, 강제동원 등으로 히로시마에 머물렀던 조선인들 역시 그날 폭발의 한가운데에 있었다.이 위령비 또한 재일동포들의 노력으로 세워졌다. 민단의 장태희 위원장을 중심으로 건립이 추진되었고, 히로시마시와 협의하여 1970년 4월 10일에 한국인 위령비가 세워졌다. 다만 당시에는 공원 내 부지가 없다는 이유로 평화기념공원 밖에 세워졌다. 이후 권양백 실행위원장의 노력으로 1999년 7월, 위령비는 평화공원 안쪽으로 이설되었다.매년 8월 5일이면 이곳에 동포들이 모여 위령제를 지내며 추모한다. 위령비 앞에는 추모의 흔적인 듯 꽃과 물병들이 놓여 있다. 위령비의 귀부(龜趺)에는 오사카시립영소학교 학생들이 평화를 기원하며 만든 종이학 띠도 걸려있었다.지난 15일 일본 히로시마역 인근의 '재일본 대한민국 민단 히로시마현 지방본부' 사무실에서 만난 민단 히로시마현지방본부 문정애 부단장에게 물었다.질문이 끝나자 문 부단장은 망설임 없이 답했다.그러고는 히로시마토요학교 어린이들에게 항상 전하는 이야기를 들려주었다.문 부단장은 한일관계의 역사를 돌아보면 전쟁과 갈등의 시대보다 평화와 교류의 시대가 더 길었다는 이야기도 덧붙였다. 그러면서 어른들에게는 미래세대에게 올바른 역사를 전달해야 할 책임이 있다고 강조했다. 일본인 학생들을 대상으로 평화 교육을 진행할 때의 일화도 들려줬다. 일본이 조선을 식민 지배하며 수탈했던 역사를 설명하자, 한 학생이 '이런 사실을 지금까지 배우지 못했다'며 오히려 일본의 어른들에게 분노했다는 것이다.인터뷰를 마치며 나도 한마디를 덧붙였다. "'친하게 지내요'라는 메시지를 늘 전하신다고 하셨는데, 그 앞에는 '올바른 역사를 배운 후'라는 말이 반드시 붙어야 하는 거겠죠?" 문 부단장은 환하게 웃으며 고개를 끄덕였다. "그 말씀, 정말 맞습니다." 그 대답이 마음에 오래 남았다.동아시아를 넘어 전 세계에 서서히 전운이 감도는 지금, 우리는 과연 누가 상황을 전쟁으로 몰아가고 있는지, 그리고 과거의 잘못을 반복하지 않기 위해서 시민으로서 무엇을 할 수 있는지 다시금 생각해 보아야 한다.