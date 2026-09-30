강제 이장된 왕실 무덤의 참혹한 모습... 관람시간 2시간이 부족

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큰사진보기 ▲한국스카우트연맹 중앙훈련원 풍경. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고양 서삼릉 효릉 전경. 신성한 영역의 시작을 알리는 홍살문과 능침으로 이어지는 참도, 제향을 올리는 정자각 및 비각, 그리고 인종과 인성왕후의 지극한 효심이 서린 비석이 단정하게 어우러져 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양 서삼릉 태실군 전경과 역사의 상흔. 일제강점기 전국 각지에서 강제로 옮겨져 한데 모인 태실 비석들과, 비석에 선명하게 남아 있는 총탄 자국 및 일제 연호 깎아낸 흔적이 훼손된 우리 역사의 아픈 단면을 보여준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양 서삼릉 왕자·왕녀묘역 전경. 일제강점기 서울과 경기 일대에 조성되어 있던 조선과 대한제국 왕실의 왕자 및 왕녀 묘 22기가 한곳에 모여 조성한 묘역이다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양 서삼릉 숙의 묘역 전경과 표석. 일제강점기 서울과 경기 일대에서 이전되어 한 담장 안에 밀집 조성된 조선 후궁 5기의 묘역. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양 서삼릉 빈·귀인 묘역 전경과 표석. 일제강점기 후반부터 1960~70년대 도시화 개발 과정에 이르기까지 전국 각지에서 옮겨져 한 담장 안에 모인 조선과 대한제국 후궁 16기의 묘역. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양 서삼릉 회묘(懷墓) 전경과 무석인. 성종의 폐비이자 연산군의 생모인 폐비 윤씨의 무덤. 연산군 시절 '회릉'으로 추봉되었을 당시 세워진 난간석과 석물들이 1969년 이곳으로 이장된 후에도 그대로 남아 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 추석, 무작정 찾았던 고양 서삼릉에서 아쉬운 발걸음을 돌려야 했다. 희릉과 예릉, 효창원과 의령원은 둘러보았으나, 정작 꼭 내 눈으로 확인하고 싶었던 효릉과 태실군은 사전 예약을 하지 않아 입장조차 할 수 없었기 때문이다. 일제의 횡포와 근대화의 파편이 고스란히 남아 있는 그 현장을 직접 확인하고픈 마음에 그날로 곧바로 29일 오후 1시 관람을 예약해 두었다.약속된 29일, 여유 있게 서삼릉으로 향했다. 하지만 현장에 도착해서야 효릉과 태실군의 입구가 기존 서삼릉 입구와 완전히 다르다는 사실을 알게 되었다. 안내받은 주소는 '서삼릉길 120'. 서둘러 내비게이션을 켜고 찾아간 그곳은 굳게 닫힌 철문과 관람 예약 시간 10분 전까지 대기하라는 안내문뿐이었다.길가에서 시간을 보내는 동안, 갈참나무에서는 '두둑두두둑' 소리를 내며 도토리가 소나기처럼 떨어져 도로 위를 점령했다. 어느덧 약속된 관람 예약 시간 10분 전이 되었다. 굳게 닫혔던 문이 열리고, 해설사님의 안내에 따라 마침내 민간인의 출입이 오랫동안 통제되었던 금단의 구역으로 들어섰다.가장 먼저 발걸음을 옮긴 곳은 조선 12대 왕 인종과 인성왕후 박씨가 모셔진 효릉(孝陵)이다. 그런데 효릉에 접근하기 위해서는 뜻밖에도 대형 소독실을 거쳐야 했다.이곳 일대는 대한민국 전역에 우수한 씨수소(종모우)의 정액을 공급하는 국가 핵심 축산 시설인 '농협 젖소개량사업소'가 둘러싸고 있다. 구제역 등 치명적인 가축 전염병이 바이러스나 신발을 통해 유입되는 것을 막기 위해 최신식 방역 부스에서 철저한 소독을 거쳐야만 왕릉으로 들어설 수 있는 것이다. 효릉이 조선 왕릉 중 가장 마지막까지 비공개로 남아 있다가 2023년 9월에야 제한적으로 개방된 이유도 바로 이 방역 문제 때문이었다.소독 후 들어선 효릉 앞, 묘한 씁쓸함이 밀려왔다. 조선 왕실의 정기가 서린 왕릉이 축산 사업소 한가운데에 갇혀 주객이 전도된 듯한 모습을 하고 있다니 마음이 무거웠다.효릉의 주인인 인종은 조선 역대 국왕 중 재위 기간이 단 9개월(윤달 포함)로 가장 짧은 왕이다. 기묘사화로 폐지되었던 현량과를 부활시키고 조광조의 신원을 회복시키는 등 정치적 포부를 펼치려 했으나, 아버지 중종의 상을 치르는 과정에서 지극한 효성으로 몸을 돌보지 않다 결국 31세의 젊은 나이에 세상을 떠났다. 능호에 '효(孝)' 자가 들어간 이유를 알 것 같았다. 자식조차 두지 못하고 요절한 왕과 그 곁을 지킨 인성왕후의 쌍릉을 바라보며 유난히 짧고 쓸쓸했던 인종의 삶을 되새겨보았다.효릉을 지나 이동한 곳은 왕실의 태실군과 왕자·왕녀묘, 후궁묘, 그리고 연산군의 생모 폐비 윤씨의 회묘(懷墓)가 있는 구역이었다.본래 왕실에서 아기가 태어나면 풍수지리상 전국 최고의 명당을 찾아 태항아리를 묻고 석물을 갖추어 국운의 번영을 기원했다. 그러나 일제강점기인 1928년부터 1929년 사이, 일제는 '손실 방지'라는 미명 아래 전국 명산에 잘 보존되어 있던 왕실의 태실 54기를 강제로 파헤쳐 이곳 서삼릉 한 모퉁이로 옮겨놓았다. 왕실의 기운을 꺾고 관리 편의를 도모하려는 음흉한 의도로 해석된다.집단으로 모여 있는 태실 비석들을 가까이서 살펴보니 가슴이 저려왔다. 비석마다 수많은 총탄 자국이 푹푹 파여 있었고, 비석 뒷면에 각인된 일본 연호를 광복 후 정으로 쪼아 지워버린 흔적이 선명하게 남아 있었다. 일제의 침탈과 한국전쟁의 포화, 그리고 뒤늦은 분노가 겹겹이 스며든 역사의 상흔이었다.태실뿐만이 아니었다. 왕자·왕녀묘 22기, 숙의 묘역 5기, 빈·귀인 묘역 16기 역시 일제강점기와 1960~70년대 도시화 개발 과정을 거치며 전국 각지에서 이곳으로 강제 이장되었다. 존엄해야 할 왕실의 무덤들이 마치 공동묘지처럼 밀집 배치된 모습은 왕릉으로서의 정체성과 공간적 원형이 얼마나 참혹하게 훼손되었는지를 보여주고 있었다.그중에서도 드라마 <옷소매 붉은 끝동>의 주인공으로 잘 알려진 정조의 승은후궁 '의빈 성씨(성덕임)'의 묘소 앞에서는 해설사님의 설명이 이어졌다. 드라마를 인상 깊게 본 일본인 관광객들이 찾아와 의빈 성씨와 정조의 애틋한 로맨스를 추모하고 간다는 이야기를 들으며 역사의 비극 속에서도 문화적 스토리가 지닌 힘을 느끼기도 했다.묘역 가장 깊은 곳에는 드라마틱하고 잔혹한 삶을 살았던 폐비 윤씨의 회묘가 자리하고 있었다. 사사된 후 장단에 묻혔다가 연산군 시절 '회릉'으로 승격되었으나, 중종반정으로 다시 '회묘'로 깎이고 1969년 이곳으로 쫓겨오듯 옮겨진 역사. 회묘 바로 뒤편 담장 너머로는 아까 보았던 스카우트 훈련원 건물이 손에 잡힐 듯 가까이 보였다. 과거와 현재, 개인의 추억과 국가의 수난사가 담장 하나를 사이에 두고 묘하게 교차하고 있었다.2시간이라는 관람 시간이 혹시 지루하지 않을까 했던 우려는 기우였다. 해설사님의 풍부한 설명과 역사적 현장이 주는 무게감에 눌려 120분이 눈 깜짝할 사이에 지나갔다. 쉽게 다시 오기 힘든 공간이기에 발걸음이 떨어지지 않아 연신 카메라 셔터를 누르고 눈과 마음에 현장을 새겼다.고양 서삼릉 권역, 특히 효릉과 태실 일대는 현대 한국사에서 '문화유산의 공간적 훼손'이 가장 심각하게 일어난 비극의 현장이다. 일제의 의도적인 훼손으로 시작되어, 1960~70년대 산업화와 개발 논리 속에 능역 한가운데 종마목장과 농협 젖소개량사업소가 들어서면서 갈가리 찢겨 나갔다."훼손된 역사도 엄연한 우리의 역사"라는 해설사님의 말이 귓가를 맴돌았다. 잘 보존되고 화려한 문화재만을 자긍심의 대상으로 삼을 것이 아니라, 아프고 찌그러진 역사일수록 온전히 기억하고 보존해야 한다는 사실을 서삼릉은 침묵으로 고발하고 있었다. 개발이라는 미명 아래 소중한 역사적 가치가 더 이상 훼손되지 않도록, 오늘 우리가 눈으로 확인한 이 아픈 현장을 오래도록 기억하고 계승해 나가야 할 것이다.