179억 들이는 세종 '글로벌 진로 탐험대'... 의회서 타당성 공방

큰사진보기 ▲29일 열린 세종시의회 제109회 정례회 1차 본회의에서 긴급현안 질의에 나선 김현미 세종시의원은 강미애 세종시교육감을 상대로 179억 원에 달하는 예산 편성의 적정성과 절차적 문제를 집중 추궁했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 29일 열린 세종시의회 제109회 정례회 1차 본회의에서 긴급현안 질의에 나선 김현미 세종시의원 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲노종용 세종시의원이 29일 긴급 현안질의로 강미애 교육감을 상대로 글로벌 진로탐험대 사업의 법적 근거와 실무적 준비 부실을 강도 높게 추궁했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲본회의장 앞에서 9시 진행된 기자회견에서 세종교육연대 측은 시의회의 예산 승인 반대를 강력히 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종시교육청의 '글로벌 진로 탐험대' 사업을 둘러싼 예산 논란이 세종시의회 본회의장으로 옮겨갔다.지난 29일 열린 세종시의회 제109회 정례회 1차 본회의에서는 김현미·노종용 의원이 잇따라 긴급현안 질의에 나서 사업 예산과 추진 절차, 법적 근거, 현장 준비 등을 따져 물었다.앞서 이날 오전에는 세종교육연대가 기자회견을 열고 예산안에 대한 문제를 제기했고, 유인호 의원도 5분 발언을 통해 관련 내용을 지적했다.김현미 세종시의원은 강미애 세종시교육감을 상대로 179억 원에 달하는 예산 편성의 적정성과 절차적 문제를 집중 추궁했다.김 의원은 예비비 등 내부 유보금을 털어 신규 공약 사업에 투입하는 것은 재정 건전성 악화를 초래할 수 있으며, 기금이 감소하는 재정난 속에서 지속 가능한 재원 마련 계획이 불분명하다고 지적했다.강미애 교육감은 "200억 원에 가까운 예산이 결코 적지 않으며 저 역시 재정적 부담을 크게 느끼고 있다"면서도, "우리 학생들의 미래를 위한 투자는 결코 포기할 수 없다"며 시청과의 협업 등을 통해 재원을 다각도로 마련하겠다고 답했다.사업의 단계적 확대와 학생 간 형평성 문제도 질의 대상이 됐다. 김 의원은 사회보장위원회의 단계적 확대 권고를 거치지 않고 대규모 국외 프로그램을 병행하는 점과 코스별 지원금 차이에도 자부담이 동일한 구조를 지적했다.강 교육감은 자부담 비율 조정을 협의했다고 설명하면서, 전면 시행 배경에 대해서는 일부 학생만 선발할 경우 발생할 상대적 박탈감을 고려했다고 밝혔다.교육 공동체 소통 부재와 절차적 하자에 대한 질타도 이어졌다. 김 의원이 교사의 92.5%가 부정적 입장을 보인 설문 결과와 학교운영위원회 심의 전 용역 계약 추진 등을 지적하자, 강 교육감은 초기 언론 보도에 기반한 설문의 한계를 설명하며 향후 절차를 정상적으로 밟아 차질 없이 진행하겠다고 답했다.김현미 의원은 "공약은 새로운 정책을 시작하는 계기는 될 수가 있지만, 공약의 이행 자체가 교육 정책의 목표가 되어서는 안 된다"며, 해외 탐방 자체를 목적에 두기보다는 학생 개개인의 진로 설계에 맞춘 내실 있는 보완책을 마련할 것을 거듭 촉구했다.이어 노종용 의원은 김명숙 교육국장과 강 교육감을 상대로 사업의 법적 근거와 실무 준비 상황을 질의했다.노 의원은 사업의 성격이 현장체험학습인지 진로교육의 연장인지 불분명하다며 관련 법적 근거가 충분히 검토됐는지 물었다. 특히 학생 자부담 징수와 관련한 법률 검토가 미흡하다고 지적했다.교육청이 세종의 진로체험 기회 부족을 설명하기 위해 제시한 통계의 해석도 도마에 올랐다. 노 의원은 해당 통계가 중3 학생만을 특정하지 않은 전체 수치였으며, 오히려 세종시 중학생의 진로체험 횟수가 전국 평균보다 높음에도 "이를 자의적으로 해석했다"고 비판했다.5400여 명의 중3 학생을 대상으로 한 사전 설문조사 역시 "로그인 장치도 없이 중복 응답이 가능한 부실한 방식"이었다고 꼬집었다.아울러 스기나미 애니메이션 뮤지엄이나 신주쿠 과학단지 탐험관 등 교육청이 예시로 든 기관들의 적정 수용 인원이 10명에서 40명에 불과한 점을 언급하며, "5400명의 대규모 인원이 360여 개 팀으로 쪼개어 움직일 때 현지 예약과 수용이 물리적으로 불가능에 가깝다"고 말했다.코스별 위험성 평가가 계약 이전에 선행되지 않았고, 교원들의 낮은 인솔 참여율 속에서 파견 교원 등으로 공백을 메울 경우 "책임 소재에 큰 공백이 우려된다"고 지적했다.또한 "학교운영위원회 심의가 계약 체결 이후에 이루어져 심의 결과가 반영될 수 없는 모순적인 구조"를 거세게 질타하며, "행정은 사업을 추진하면서 근거를 만들어가는 과정이 되어서는 안 된다"고 목소리를 높였다.노 의원은 "아이들에게 더 넓은 세상을 보여주겠다는 취지에는 공감하지만, 충분한 준비가 뒷받침되지 않은 좋은 취지는 타당성을 가질 수 없다"며, "출발을 서두르는 것보다 출발하기 전에 기준을 먼저 세우는 것이 학생을 위한 행정이자 책임 있는 교육 정책"이라고 강조했다.이번 현안질문을 직접 방청한 전교조 세종지부 이상미 지부장은 "진로교육 강화를 표방하면서도 국내 진로교육원 등 관련 예산은 대폭 삭감된 반면, 향후 세종시에 분담을 요청하여 재원을 마련하겠다는 답변은 큰 충격을 주었다"고 밝혔다.이어 "교사의 92.5%가 부정적 입장을 표명했음에도 소통 없이 밀어붙이고 있으며, 불참 학생에 대한 대체 대책 부재와 항공권 예약 및 세부 프로그램의 극심한 현장 실무 불확실성이 드러났다"고 지적했다.또한 "현재 추진 근거, 인솔 교사 확보, 안전 대책, 세부 프로그램, 항공권 예약 등 행정 실무 전반이 너무도 불확실하여 위험하게까지 느껴지는 이 사업에 절대 예산을 배정해서는 안 되며, 만약 어떤 식으로든 추경이 이루어진다면 시의회도 교육청과 공동 책임을 져야 할 것"이라고 경고했다.