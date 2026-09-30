20·30대, 음주는 줄었지만... 세 가지는 나빠졌다

큰사진보기 ▲* 자료원: 국민건강영양조사(2025년 결과는 잠정치임) ⓒ 질병관리청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲* 자료원: 국민건강영양조사(’25년 결과는 잠정치임) / * 섭취량: 1인 1일당 섭취량의 평균, 1세 이상 / * 2005년 추계인구로 연령표준화 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲만성질환 유병 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

20·30대 청년층의 음주는 줄어들었지만, 흡연과 신체활동, 지방 섭취 등 일부 건강행태는 오히려 악화된 것으로 나타났다. 특히 40·50대 남성에서 비만과 고혈압, 고콜레스테롤혈증 등 만성질환 지표가 뚜렷하게 나빠져 지속적인 건강관리가 필요한 것으로 조사됐다.질병관리청은 30일 이 같은 내용을 담은 '2025년 국민건강영양조사' 주요 결과를 발표했다. 국민건강영양조사는 우리 국민의 건강행태와 영양상태, 만성질환 유병 수준 등을 파악하는 국가 단위 조사다.조사 내용을 보면 지난해와 비교했을 때 20·30대에서는 음주가 개선됐다. 월간폭음률은 전체 35.1%로 1년 전보다 2.5%포인트(p) 감소했다. 특히 남성 20대는 8.0%p, 여성 20대와 30대는 각각 6.2%p, 7.3%p 줄었다.반면 운동은 줄었다. 유산소신체활동실천율은 49.5%로 남성은 2.0%p, 여성은 3.2%p 감소했다. 남성 20대는 무려 11.2%p, 여성 20·30대도 각각 7.6%p, 8.3%p 떨어졌다. 근력운동과 걷기 실천율도 남녀 모두 감소했다.흡연도 경고등이 켜졌다. 담배제품 현재사용률은 남성 36.3%, 여성 8.6%로 여성이 1년 전보다 1.7%p 증가했다. 연령별로는 남성 20대의 담배제품 사용률이 3.7%p, 여성 20대가 2.6%p, 여성 30대가 6.4%p 증가했다. 특히 여성 30대는 일반담배와 액상형·궐련형 전자담배 사용이 모두 늘었다.10년 전과 비교하면 궐련 흡연은 감소했지만 액상형 전자담배 사용은 크게 늘었다. 궐련 현재흡연율은 2016년 23.9%에서 2025년 17.0%로 29% 감소한 반면, 액상형 전자담배 현재사용률은 2.3%에서 4.8%로 109% 증가했다.식생활도 우려되는 대목이다. 곡류와 채소 섭취량은 감소한 반면 음료류 섭취량은 증가했다. 특히 과일·채소를 하루 500g 이상 먹는 성인은 남성 23.4%, 여성 17.7%에 그쳤으며, 20대에서 가장 낮았다.탄수화물 섭취 비중은 감소했지만 지방 섭취 비중은 높아졌다. 남녀 모두 20·30대는 지방 에너지섭취비율이 영양섭취기준 상한선인 30%를 넘어섰다. 나트륨 섭취량도 하루 3043mg으로 여전히 높았으며, 30대 이상 남성의 80% 이상이 만성질환 위험을 낮추기 위한 나트륨 섭취 기준량보다 많이 먹고 있었다.만성질환에서는 40·50대 남성이 특히 눈에 띄었다. 남성 30~50대의 절반 이상이 비만으로 나타났다. 30대 비만 유병률은 59.0%, 40대 53.3%, 50대 54.0%였다. 여성 비만 유병률도 28.7%로 1년 전보다 2.5%포인트 증가했고, 30·40대에서 증가 폭이 컸다.남자 40·50대의 만성질환도 크게 늘었다. 50대 남성의 당뇨병 유병률은 1년 전보다 7.7%포인트, 고혈압은 5.4%포인트, 고콜레스테롤혈증은 9.4%포인트 증가했다. 40대 남성 역시 고혈압이 3.7%포인트, 고콜레스테롤혈증이 5.4%포인트 상승했다.전체적으로 10년간 비만 유병률은 34.8%에서 39.5%로 14% 증가했고, 고콜레스테롤혈증은 16.7%에서 24.5%로 47% 늘었다.이번 조사에서는 건강과 관련한 사회적 관계와 삶의 질 지표도 처음 공개됐다. 어려울 때 의지하거나 도움받을 사람이 있다고 답한 사회적 지지율은 94.5%였지만 20대 98.6%에서 70대 이상 87.8%로 연령이 높을수록 낮아졌다. 주관적 삶의 만족도는 10점 만점에 평균 6.9점이었다. 외로움을 '항상' 또는 '자주' 느끼는 비율은 6.4%로, 여성 30대에서 9.7%로 가장 높았다.임승관 질병관리청장은 "2024년 대비 20·30대에서 음주 개선, 담배제품 사용 증가, 지방 섭취가 증가했다"면서 "40·50대에서 비만 및 만성질환 유병률이 증가하는 등 연령별로 중점적으로 관심을 기울여야 할 건강행태 및 만성질환이 다른 것으로 나타났다"고 말했다.덧붙여 그는 "11월 30일 국가건강조사 결과발표회를 통해 생애주기별 주요 건강문제 분석 결과를 공유하고, 관계 부처 및 전문가들과 함께 정책적 방향성을 논의해 나갈 것"이라고 밝혔다.